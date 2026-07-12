Врачи скорой помощи перейдут на новый профстандарт с сентября

Врачи скорой помощи перейдут на новый профессиональный стандарт

Tекст: Катерина Туманова

«С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», – заявил он РИА «Новости».

Власов пояснил, что в чрезвычайных ситуациях специалист должен уметь не только оказывать экстренную помощь, но и оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего и определять маршрутизацию больного.

Все действия будут регламентированы современными клиническими рекомендациями, что фактически формирует врача скорой помощи как специалиста высочайшего уровня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с сентября правила продажи туров изменят в России. Минпросвещения собралось утвердить новый стандарт обучения старшеклассников.



