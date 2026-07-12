Делегация США обсудила вывод армии Израиля с юга Ливана

Tекст: Катерина Туманова

Представители США прибыли в Бейрут для организации отхода израильских подразделений с южных территорий Ливана, передает РИА «Новости».

«Военная делегация США прибыла и начала встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтяне должны вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда», – заявил источник агентству France Presse.

Как отмечает телеканал CNN, первая пилотная зона начнет функционировать через несколько дней. Контроль над занятой израильтянами территорией перейдет ливанским властям при координации американских сил.

Dконце июня стороны подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, которое предусматривало сохранение за Израилем буферной зоны безопасности.

Генеральный секретарь движения «Хезболла» Наим Касем подверг критике текущие договоренности. По его словам, обсуждаемый документ не имеет законных оснований и предполагает лишь передислокацию израильских войск, что фактически означает сохранение иностранного контроля. Тем временем боевая авиация Израиля продолжает маневры над различными районами страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном.



