Венесуэла поблагодарила Россию за доставленную самолетом гумпомощь

Tекст: Катерина Туманова

«От имени правительства Боливарианской Республики выражаем благодарность Российской Федерации за солидарность, проявленную к жертвам трагедии, вызванной землетрясением 24 июня, в виде отправки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут распределены с помощью особых механизмов и центров, организованных для защиты пострадавшего от стихии населения», – написал он в Telegram-канале.

Пинто отметил, что народ Венесуэлы знает в солидарность России и ее правительства.

Серия мощных подземных толчков произошла в республике 24 июня. В результате двойного землетрясения погибли 4333 человека, более 16,7 тыс. получили травмы, а почти 18 тыс. человек лишились домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Власти пострадавшего от землетрясения штата Венесуэлы поблагодарили Россию. Собака-спасатель нашла живыми 26 человек после землетрясения в Венесуэле.



