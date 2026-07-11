«Водоканал» и «Ленэнерго» стали устранять последствия непогоды в Петербурге

«Водоканал» и «Ленэнерго» устраняют последствия непогоды в Петербурге

Tекст: Катерина Туманова

Сверхрасчетные ливни обрушились на Приморский, Кронштадтский, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Калининский и Курортный районы, передают РИА «Новости» данные петербургского «Водоканала».

В Пушкинском районе зафиксировано выпадение более половины месячной нормы осадков, а в Калининском – ровно половины. Специалисты отмечают, что канализация функционирует в режиме максимальной гидравлической нагрузки. Вода скапливается на отдельных участках, но постепенно уходит в систему водоотведения.

В Ленинградской области грозовой фронт со шквалами привел к тому, что более 100 бригад энергетиков компании «Россети Ленэнерго» ликвидируют локальные обрывы на линиях электропередачи.

Круглосуточное дежурство несут 116 бригад со спецтехникой, а для социально значимых объектов подготовлены резервные источники питания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди прорвали защитную плотину в центре Улан-Батора. Транспортное сообщение с 60 селами Дагестана прервалось после дождей. Сильный ливень с грозой обрушился на Москву. В Новгородской области 25 бригад вышли восстанавливать электроснабжение.