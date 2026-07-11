  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 349 украинских БПЛА над Россией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ
    Умер народный артист России Юрий Смирнов
    11 июля 2026, 23:33 • Новости дня

    «Водоканал» и «Ленэнерго» стали устранять последствия непогоды в Петербурге

    «Водоканал» и «Ленэнерго» устраняют последствия непогоды в Петербурге

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу в некоторых районах Петербурга выпало более половины месячной нормы осадков, сообщил городской «Водоканал», при этом устранением локальных нарушений на линиях электропередачи в Ленинградской области занимаются более 100 бригад специалистов «Ленэнерго».

    Сверхрасчетные ливни обрушились на Приморский, Кронштадтский, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Калининский и Курортный районы, передают РИА «Новости» данные петербургского «Водоканала».

    В Пушкинском районе зафиксировано выпадение более половины месячной нормы осадков, а в Калининском – ровно половины. Специалисты отмечают, что канализация функционирует в режиме максимальной гидравлической нагрузки. Вода скапливается на отдельных участках, но постепенно уходит в систему водоотведения.

    В Ленинградской области грозовой фронт со шквалами привел к тому, что более 100 бригад энергетиков компании «Россети Ленэнерго» ликвидируют локальные обрывы на линиях электропередачи.

    Круглосуточное дежурство несут 116 бригад со спецтехникой, а для социально значимых объектов подготовлены резервные источники питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди прорвали защитную плотину в центре Улан-Батора. Транспортное сообщение с 60 селами Дагестана прервалось после дождей. Сильный ливень с грозой обрушился на Москву. В Новгородской области 25 бригад вышли восстанавливать электроснабжение.

    11 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию

    Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    @ imago sportfotodienst/Imago/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская биатлонистка Юлия Журавок вернулась на историческую родину, устроившись работать наставником в российскую спортивную школу ради спокойного будущего своего ребенка.

    31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.

    «Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.

    Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.

    За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.

    Комментарии (7)
    11 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следование навязанному в 1990-е годы либеральному курсу могло привести к полному уничтожению отечественного флота и геополитической изоляции России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отказ от развития морских сил грозил стране потерей побережья и расчленением, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что сохранение мощного военного и торгового флота жизненно необходимо для выживания государства в условиях глобальной конкуренции, сообщает РИА «Новости».

    «Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», – подчеркнул Патрушев.

    Политик добавил, что без сильного флота Россию загнали бы вглубь континента и отрезали от остального мира. В субботу, 11 июля, Патрушеву исполняется 75 лет. За свою карьеру он занимал посты директора ФСБ и секретаря Совета безопасности, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны. Помощник президента охарактеризовал контроль над стратегическими морскими проливами ключевым инструментом мирового давления.

    Ранее он предложил признать угрозой для государства создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.

    Комментарии (3)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сигал заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО

    Стивен Сигал исключил возможность капитуляции России на фоне расширения НАТО

    Сигал заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Голливудский актер Стивен Сигал выразил уверенность в невероятной стойкости граждан страны перед лицом внешней экзистенциальной угрозы со стороны Североатлантического альянса.

    Американский режиссер и специальный представитель МИД по гуманитарным связям Стивен Сигал поделился своим мнением о России в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Он отметил исключительный характер жителей страны, передает ТАСС.

    «По моему скромному мнению, русские – одни из самых патриотических и стоических людей на Земле», – подчеркнул Стивен Сигал.

    По словам артиста, граждане осознают экзистенциальную угрозу и понимают высокие ставки. Он уверен, что народ не прекратит борьбу до остановки расширения НАТО, которое стремится окружить государство. Вероятность капитуляции страны Сигал назвал нулевой.

    До этого американский актер назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Месяцем ранее спецпредставитель МИД России заявил о непобедимости русского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

    Комментарии (2)
    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


    Комментарии (13365)
    11 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    В Грайвороне ребенок получил осколочные ранения от атаки дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Дрон ВСУ в Грайвороне Белгородской области атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил Max-канал Оперштаб Белгородской области.

    «Тринадцатилетнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении», – сказано в сообщении.

    В Оперштабе уточнили, что мальчику оказывают всю необходимую медицинскую  помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FPV-дрон ВСУ в мае атаковал ехавшего на велосипеде жителя города Грайворон. Подросток в июне получил ранение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Фельдшер и водитель скорой в июле пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА.


    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    Российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии

    Tекст: Катерина Туманова

    Младший лейтенант Андрей Иванов с помощью дрона вычислил скрытые позиции украинских войск, что позволило оперативно уничтожить технику и личный состав готовящегося к атаке противника.

    Военнослужащий ВС России Андрей Иванов предотвратил атаку ВСУ, выполняя  задачи по воздушной разведке на одном из ключевых тактических направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Выявив угрозу, младший лейтенант передал точные координаты на командный пункт. После открытия огня российскими артиллеристами Иванов продолжил следить за ситуацией с воздуха. Боец корректировал удары расчетов и фиксировал на видео процесс поражения целей.

    В военном ведомстве добавили, что благодаря оперативной передаче данных и грамотной корректировке огня вражеские машины и личный состав были полностью ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки. Амулет из алтайского кедра спас российского бойца от гибели.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 11:16 • Новости дня
    ВСУ ударили по пассажирским автобусам в Запорожской области

    ВСУ повредили три пассажирских автобуса при обстреле Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночной атаки украинских вооруженных сил по территории Запорожской области пострадал гражданский транспорт, однако обошлось без человеческих жертв.

    В ночь на субботу украинские военные нанесли удар по Запорожской области, повредив несколько транспортных средств. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Сейчас специалисты занимаются оценкой нанесенного материального ущерба.

    «В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы, – написал Балицкий. – Простые пассажирские автобусы, используемые в гражданских целях, которые должны были выйти на маршрут, чтобы люди могли съездить по своим делам или провести время с близкими, стали целью для оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры».

    Глава региона также опубликовал фотографии с места происшествия. На представленных кадрах можно отчетливо увидеть три поврежденных автобуса различной вместимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля украинский беспилотник также ударил по пассажирскому автобусу на трассе в Запорожской области.

    В начале месяца власти региона временно приостановили автобусные пассажирские перевозки из-за активности дронов. В июне осколки сбитого летательного аппарата повредили рейсовое маршрутное транспортное средство с людьми.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Фицо заявил о желании стран НАТО наладить диалог с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники прошедшего в Анкаре саммита НАТО продемонстрировали готовность к возобновлению дипломатических контактов и переговорам с Москвой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к ведению диалога с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», – сказал премьер Словакии в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

    Фицо подчеркнул, что Братислава выступает за сотрудничество и против вооруженных конфликтов. Он также напомнил об отказе Словакии участвовать в пакете военной помощи НАТО  для Украины на сумму 70 млрд евро, передает ТАСС.

    Саммит НАТО в Анкаре проходил 7 и 8 июля. Итоговая декларация оказалась беспрецедентно короткой за последнюю четверть века. Участники договорились выделить Киеву 70 млрд евро в 2026 году и сохранить уровень поддержки в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо в начале июля заявил об отказе Словакии финансировать Украину. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией. Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Мурат Гассиев на турнире IBA.PRO 19 в Москве выиграл у немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

    Гассиев встретился на ринге с Питером Кадиру в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Бой прошел в рамках турнира IBA.PRO 19 в Москве и завершился досрочно, сообщило РИА «Новости».

    Судья зафиксировал победу Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, российский боксер успешно защитил принадлежащий ему чемпионский пояс WBA.

    В послужном списке 32-летнего Гассиева 34 победы, из них 27 нокаутом, при двух поражениях.

    До этого, 26 июня, экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от своих чемпионских титулов, после чего Гассиев был признан полноценным чемпионом WBA.

    «Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», – сказал Гассиев ТАСС после победы.

    Для 29-летнего Кадиру поражение в Москве стало вторым в профессиональной карьере при 23 победах.

    Ранее в этот вечер россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 22:55 • Новости дня
    В Новгородской области 25 бригад вышли восстанавливать электроснабжение

    В Новгородской области 25 бригад восстанавливают электроснабжение

    Tекст: Катерина Туманова

    После ливня и шквалистого ветра, обрушившихся на Новгородскую область 11 июля, ряд округов остались без света, на борьбу с последствиями стихии вышли 25 бригад специалистов, сообщили в Минэнерго.

    Специалисты 25 бригад проводят работы по восстановлению электроснабжения после сильного ливня и шквалистого ветра, обрушившихся на Новгородскую область 11 июля. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

    «Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Привлечено 25 бригад в составе 87 человек и 28 единиц спецтехники», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Там уточнили, что работы продлятся до подключения всех потребителей региона.

    Глава региона Александр Дронов ранее сообщал, что без света остались более 14 тысяч человек.

    «Под отключения попали десять округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский», – сообщил он в Max-канале.

    Дронов уточнил, что Новгородский филиал «Россетей Северо-Запада» работает в  особом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди прорвали защитную плотину в центре Улан-Батора. Транспортное сообщение с 60 селами Дагестана прервалось после дождей. Сильный ливень с грозой обрушился на Москву.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять беспилотников ВСУ были ликвидированы на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    При заходе в Азово-Черноморский морканал дроны ВСУ повредили танкер

    Дроны повредили танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более двух десятков БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», – написал он в Max-канале.

    Слюсарь уточнил, что атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив.

    Кроме того, обломки БПЛА обнаружили на трассе М4 «Дон» на 885 км по направлению на юг.

    «Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июля матрос погиб при атаке БПЛА на суда в Таганрогском заливе. В Азове 10 июля из-за атаки беспилотников загорелись два объекта хранения нефтепродуктов.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Украинские войска пытались лишить Энергодар тепла и света

    ВСУ нанесли удары по котельной и продуктовому магазину в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Утром Энергодар подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадало оборудование теплоснабжения и автомобиль для доставки продуктов питания.

    В результате утренней атаки украинских военных по Энергодару никто из мирных жителей не пострадал. Целями ударов стали исключительно объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава города Максим Пухов, которого цитирует РИА «Новости»

    «Ранним утром ВСУ нанесли удары по городу, первая цель – здание котельной. В результате попадания оборудование котельной выведено из строя, повреждены фасад и кровля. Возгорания удалось избежать, но сам факт целенаправленного удара по объекту теплоснабжения говорит о том, что враг пытается оставить город без тепла и света», – сообщил мэр.

    Вторым атакованным объектом оказался обычный продуктовый магазин. По словам главы, снаряды повредили машину доставки продовольствия. При этом обошлось без погибших и раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июля украинские военные обстреляли многоэтажный дом и местную больницу в Энергодаре. Несколькими днями ранее противник взял под огневой контроль основные подъездные пути к городу.

    А в конце июня Вооруженные силы Украины уничтожили критически важное гражданское оборудование для восстановления электроснабжения.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    Россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA)

    Россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Артем Сусленков в 12-раундовом поединке в Москве победил бывшего временного чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) британца Джо Джойса и завоевал титул WBA в супертяжелом весе.

    Сусленков одолел соперника Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде. И теперь в его активе 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения, передает ТАСС.

    Ранее у Сусленкова был титул чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF), а на любительском ринге он становился чемпионом России и бронзовым призером чемпионата страны.

    Британец Джойс потерпел пятое поражение в карьере и третье подряд при 16 победах (15 нокаутом).

    В 2022 году он получил статус временного чемпиона мира WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера. При этом в следующих пяти поединках до боя в Москве Джойс потерпел четыре поражения.

    Россиянин Шарабутдин Атаев в другом бое в этот день стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 кг, одолев на ринге венесуэльца Хосе Ускатеги решением судей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.


    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
    Актер Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни
    Экс-депутат парламента Британии убита после выступления на телевидении
    Погиб актер из «Тайн следствия» Дмитрий Брейкин
    Граждане Украины и Эстонии помочились на церковь в Тбилиси