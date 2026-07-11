В Новгородской области 25 бригад вышли восстанавливать электроснабжение

В Новгородской области 25 бригад восстанавливают электроснабжение

Tекст: Катерина Туманова

Специалисты 25 бригад проводят работы по восстановлению электроснабжения после сильного ливня и шквалистого ветра, обрушившихся на Новгородскую область 11 июля. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Привлечено 25 бригад в составе 87 человек и 28 единиц спецтехники», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Там уточнили, что работы продлятся до подключения всех потребителей региона.

Глава региона Александр Дронов ранее сообщал, что без света остались более 14 тысяч человек.

«Под отключения попали десять округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский», – сообщил он в Max-канале.

Дронов уточнил, что Новгородский филиал «Россетей Северо-Запада» работает в особом режиме.

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