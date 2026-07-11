Россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA)

Россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации

Tекст: Катерина Туманова

Сусленков одолел соперника Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде. И теперь в его активе 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения, передает ТАСС.

Ранее у Сусленкова был титул чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF), а на любительском ринге он становился чемпионом России и бронзовым призером чемпионата страны.

Британец Джойс потерпел пятое поражение в карьере и третье подряд при 16 победах (15 нокаутом).

В 2022 году он получил статус временного чемпиона мира WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера. При этом в следующих пяти поединках до боя в Москве Джойс потерпел четыре поражения.

Россиянин Шарабутдин Атаев в другом бое в этот день стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 кг, одолев на ринге венесуэльца Хосе Ускатеги решением судей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.



