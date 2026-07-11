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    11 июля 2026, 22:10 • Новости дня

    Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Консультации по обеспечению безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе будут продолжены, сообщил МИД Омана по итогам первого дня обсуждения.

    «Стороны договорились продолжить эти обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Первый день переговоров министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и его иранского коллеги Аббаса Аракчи организовали для урегулирования последних событий в регионе.

    В МИД Ирана добавили, что министры иностранных дел Ирана и Омана обсудили двусторонние отношения в различных областях.

    «А также события в регионе, особенно Ормузский пролив. Аракчи и аль-Бусаиди также обменялись мнениями о подходящих механизмах для безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии со статьей 5 исламабадского меморандума о взаимопонимании», – сообщили в Telegram-канале иранского МИД.

    При этом этом корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что в двусторонних переговорах Ирана и Омана никак не представлена сторона США.

    Телеканал CBS в пятницу сообщил, что американский президент Дональд Трамп поручил Джэй Ди Вэнсу, Марко Рубио и другим представителям администрации продолжать переговоры с Ираном. Джейкобс сообщила, что Вэнс, Рубио, Уиткофф на переговорах в Маскате отсутствовали.

    «Технической команды США также нет. <...> американцы по ходу переговоров будут поддерживать контакт в удаленном режиме с представителями Омана и Катара», – написала журналистка в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение в Ормузском проливе практически остановилось после ударов США. Президент США заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует. При этом в четверг он сообщил о желании Ирана заключить сделку с США.

    Axios узнал, что глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    ФБР начало расследование из-за нового самолета Трампа

    Директор ФБР обсудил с Трампом утечку информации о безопасности нового самолета

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выразил крайнее недовольство раскрытием информации о технических проблемах и уязвимостях обновленного президентского борта стоимостью 400 млн долларов.

    Руководитель Федерального бюро расследований США Кэш Патель обсудил инцидент с утечкой секретной информации с чиновниками Белого дома, передает CNN.

    Ранее журналисты издания The New York Times получили повестки в суд после публикации статьи о недостаточных возможностях нового президентского самолета Air Force One.

    «Судебные повестки были вручены после того, как в пятницу директор ФБР Кэш Патель встретился в Белом доме с чиновниками для обсуждения расследования бюро, касающегося утечек информации о проблемах с безопасностью нового президентского самолета Air Force One», – отмечается в материале телеканала.

    По данным прессы, Патель также поговорил о ходе расследования лично с Дональдом Трампом по телефону. Журналисты подчеркивают, что политик был сильно раздражен появлением в средствах массовой информации данных о проблемах с безопасностью подаренного лайнера.

    Особенное недовольство американского лидера вызвала огласка неспособности воздушного судна совершить прямой рейс из Турции, где проходил саммит НАТО. В мае 2025 года катарская королевская семья подарила политику лайнер Boeing 747-8, который решили переоборудовать в «борт номер один».

    На прошлой неделе состоялась официальная презентация обновленного самолета. Воздушное судно получило новую окраску в красном, белом, синем и золотом цветах, а также полностью переработанный интерьер.

    The New York Times отметило слабое техническое оснащение подаренного Катаром президентского борта.

    Сам Дональд Трамп объяснил смену самолета во время визита в Британию желанием удивить местных военных.

    Ранее американские конгрессмены потребовали расследовать обстоятельства передачи этого дорогостоящего лайнера.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хкгсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    11 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Авторы статьи о новом самолете Трампа получили повестки в суд

    Авторы The New York Times получили повестки в суд из-за статьи о самолете Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация американского президента разослала в суд повестки авторам материала, рассказавшим об уязвимостях подаренного Катаром нового борта номер один.

    Несколько журналистов газеты New York Times получили повестки в суд. Это случилось после выхода текста о технических возможностях президентского лайнера, передает РИА «Новости».

    «Администрация Трампа в пятницу разослала повестки в суд нескольким журналистам The New York Times после того, как издание сообщило на этой неделе об опасениях касательно безопасности, связанных с новым Air Force One, подаренным Трампу Катаром», – говорится в публикации американского СМИ.

    Документы получили четыре сотрудника газеты: Джулиан Барнс, Эрик Липтон, Тайлер Пейджер и Эрик Шмитт. Повестки выдал прокурор Джей Клейтон, недавно номинированный главой государства на пост руководителя национальной разведки. Перед публикацией статьи высокопоставленный представитель ФБР просил редакцию отложить выпуск материала из соображений национальной безопасности, однако отказался раскрыть подробности.

    В мае 2025 года катарская королевская семья подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов. Американский лидер решил переоборудовать его в главный президентский борт. На прошлой неделе глава государства официально представил обновленный лайнер в красном, белом, синем и золотом цветах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание отметило слабое техническое оснащение подаренного Катаром президентского борта.

    Сам Дональд Трамп объяснил смену самолета во время визита в Британию желанием удивить местных военных. Ранее американские конгрессмены потребовали расследовать обстоятельства передачи этого дорогостоящего лайнера.

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    11 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Единственный авианосец Франции завершил долгую миссию на Ближнем Востоке

    Авианосец «Шарль де Голль» вернулся в Тулон после ближневосточной миссии

    Tекст: Мария Иванова

    Флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил миссию длиной в пять с половиной месяцев, вернув домой около 2 тыс. моряков.

    Французский военный корабль прибыл в базу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    «В субботу утром «Шарль де Голль» пришвартовался в своем порту приписки в Тулоне после миссии, продлившейся пять с половиной месяцев», – отмечается в опубликованном материале.

    О возвращении судна 3 июля объявлял президент Эммануэль Макрон. На берег сошли около 2 тыс. членов экипажа. Ранее канал BFMTV сообщал, что флагману предстоит пройти плановый ремонт.

    Поход начался в конце января с учений в Северной Атлантике и Балтийском море. Из-за обострения конфликта вокруг Ирана корабль перебросили на Ближний Восток. Эта миссия стала второй по длительности за 25 лет службы авианосца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Франции Эммануэль Макрон перебросил корабль в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    В мае авианосная ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал.

    Месяцем позже местные СМИ анонсировали возвращение флагмана ВМС в Тулон для планового ремонта.

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    12 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Друг убитого Чарли Кирка представил «нерушимые доказательства» вины убийцы

    Друг Чарли Кирка показал «нерушимые доказательства» вины убийцы

    Tекст: Катерина Туманова

    Бенни Джонсон назвал новые доказательства против обвиняемого в убийстве Тайлера Робинсона «сенсационной сенсацией» и показал в зале суда штата Юта новое видео с камер видеонаблюдения, которые делают вину Робинсона в убийстве Чарли Кирка очевидной всем.

    В ходе предварительных слушаний прокуратура представила видеоматериалы высокого разрешения, детально фиксирующие момент выстрела в основателя организации Turning Point USA Чарли Кирка.

    Обвинение продемонстрировало запись, на которой обвиняемый Тайлер Робинсон выслеживает жертву на территории кампуса Университета Южной Юты, передает Fox News.

    Близкий друг погибшего Бенни Джонсон прокомментировал новые материалы дела, отметив, что для обвинения они стали сокрушительными и неопровержимыми.

    По словам Джонсона, на кадрах видно, как Робинсон следовал за Кирком, забрался на крышу и занял позицию снайпера, после чего произвел выстрел.

    Сторона защиты попыталась оспорить представленные доказательства, обвинив оппонентов в пустой трате времени. Судья поручил обеим сторонам подготовить письменные аргументы, устные слушания назначены на сентябрь.

    Напомним, трагедия произошла в сентябре 2025 года. 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме.

    В убийстве заподозрили Тайлера Робинсона. В настоящее время суд решает вопрос о наличии достаточных оснований для привлечения 23-летнего подозреваемого к ответственности, при этом фигурант свою вину не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа. Президент США посмертно присвоил Кирку высшую гражданскую награду страны.

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    11 июля 2026, 13:56 • Новости дня
    Новый лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

    Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель отца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран непременно ответит на убийство бывшего главы государства и других граждан, ставших жертвами совместных атак Вашингтона и Тель-Авива в конце февраля.

    Новый руководитель исламской республики Моджтаба Хаменеи выпустил письменное обращение по случаю похорон отца, передает ТАСС. «Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть – воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», – гласит текст заявления.

    Политик также добавил, что возмездие является прямым требованием граждан и обязательно воплотится в жизнь. Бывший духовный лидер погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов.

    Напомним, масштабные траурные мероприятия начались 3 июля в иранской столице. Тело аятоллы два дня находилось в крупнейшем религиозно-общественном комплексе Тегерана. 6 июля состоялось массовое шествие, после чего гроб доставили в священный город Кум.

    Вечером 7 июля останки перевезли в Ирак для прощания с местными мусульманами-шиитами в Наджафе и Кербеле. Церемония погребения прошла 9 июля на родине погибшего – в Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего лидера. Церемония погребения политика завершилась в его родном городе Мешхеде.

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    11 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Eni предупредил об ухудшении ситуации на мировом энергорынке

    Глава Eni Дескальци заявил об угрозе ухудшения ситуации на энергорынке

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальный энергетический кризис может обостриться из-за сокращения запасов нефти и растущей конкуренции за ресурсы, предупредило руководство итальянской нефтегазовой корпорации.

    Ситуация на мировом энергетическом рынке в краткосрочной перспективе рискует ухудшиться на фоне падения запасов нефти и усиления конкуренции за энергоресурсы, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «В краткосрочной перспективе это возможно. Конкуренция обречена на усиление из-за постепенного сокращения запасов нефти и возобновления закупок со стороны азиатских стран. В то же время Европе потребуются дополнительные поставки американского сжиженного природного газа для восстановления запасов в подземных хранилищах к зиме», – рассказал Дескальци в интервью газете Il Sole 24 Ore.

    По его оценке, европейским государствам предстоит приобрести еще порядка 35 млрд кубометров газа, чтобы довести уровень заполненности хранилищ до целевого показателя в 80%. Он уточнил, что уровень заполняемости европейских хранилищ, за исключением Италии, в настоящее время составляет около 47%, тогда как в самой Италии он уже достиг 70%, передает РИА «Новости».

    Руководитель энергетического гиганта также обратил внимание на то, что мировые нефтяные запасы стремительно сокращаются. С начала конфликта в Персидском заливе они уменьшаются в среднем на 3,8 млн баррелей в сутки, а в мае темпы сокращения ускорились до 4,6 млн баррелей в сутки.

    На этой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, заявив, что это ответ на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В свою очередь иранские вооруженные силы сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, обвинив Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.


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    11 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран не планирует контактировать с американской стороной до тех пор, пока она не изменит подходы, передает Fars.

    Исламская республика не планирует вступать в диалог с американскими властями, передают РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. Инициатива о заморозке дипломатических контактов исходит исключительно от иранского руководства. «Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций», – подчеркивается в публикации со ссылкой на осведомленные источники.

    При этом конкретные ожидания Тегерана от западных партнеров официально не раскрываются. Как утверждает обозреватель портала Axios Барак Равид, Вашингтон настаивает на выполнении двух ключевых условий. Американская администрация требует от исламской республики признать Ормузский пролив открытым для навигации, а также дать твердое обещание прекратить любые удары по коммерческим судам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон начал подготовку к длительному вооруженному противостоянию с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом.

    Иранские власти предостерегли американскую сторону от любых провокационных действий в этой акватории.

    Ранее Исламская Республика отказалась от диалога с Соединенными Штатами до полного снятия морской блокады.

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    11 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла массированные удары по югу Ливана

    Армия Израиля атаковала южные районы Ливана с применением авиации

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в субботу израильские военные атаковали юг Ливана с воздуха, а также приступили к сносу гражданской инфраструктуры с помощью тяжелых бульдозеров.

    Масштабная военная операция развернулась в субботу утром, передает РИА «Новости».

    «Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», – заявил ливанский военно-полевой источник.

    Удары пришлись по окраинам населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука. Уточняется, что в атаке участвовали как беспилотные аппараты, так и боевые самолеты. Кроме того, военные открыли пулеметный огонь со стороны Заутара.

    Одновременно инженерные подразделения приступили к направленным подрывам гражданской инфраструктуры. Для разрушения зданий в поселения Бинт-Джбейль и Хула перебросили значительное количество тяжелых бульдозеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спецподразделения израильской армии начали операцию на подступах к городу Набатия.

    В результате интенсивных бомбардировок Ливана погибли более 4 тыс. человек.

    В мае израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.

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    11 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Число жертв новых американских ударов по Ирану достигло 17 человек

    Число погибших при ударах США по Ирану возросло до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате недавних атак вооруженных сил США на иранские города погибли 17 человек, а более ста мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил о росте числа жертв американских атак, передает РИА «Новости». Ранее ведомство заявляло о 14 погибших и 78 пострадавших.

    «В ходе воздушных атак на шесть городов страны 8-9 июля 115 человек получили ранения, среди них две женщины. Проведено 14 операций, 102 человека получили медицинскую помощь и были выписаны. К сожалению, погибли 17 соотечественников, среди них одна женщина», – написал Керманпур в соцсети.

    Американские военные 8 и 9 июля нанесли серию мощных ударов по территории Ирана. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские силы ответили атаками на американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Американские военные 8 и 9 июля провели новую серию массированных ударов по иранским военным объектам. После этого глава Белого дома объявил об окончательном завершении перемирия между двумя странами.

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    12 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что после нарушения несколькими судами его ограничений, закрывает Ормузский пролив.

    Военно-морской флот КСИР заявил, что по подстрекательству иностранцев несколько судов попытались следовать несанкционированным маршрутом, игнорируя предупреждения о корректировке курса. В результате судно, которое поставило под угрозу безопасность на море, отключив свои системы, было сбито и остановлено.

    «Военно-морской флот КСИР после этого инцидента заявил, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления. До прекращения вмешательства США в этот регион ни одному судну не будет разрешен транзит», – приводит сообщение в Telegram-канале иранское Press TV.

    В финале заявлений КСИР предупреждает противника, что в случае нового акта  агрессии, на него будет дан жесткий ответ, и «новые базы противника в регионе станут мишенями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков допустил новую блокаду Ормузского пролива. Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу.


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    12 июля 2026, 00:40 • Новости дня
    Делегация США обсудила вывод армии Израиля с юга Ливана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военные начали переговоры с местным командованием о создании пилотной зоны для передачи контроля над приграничными территориями ливанским властям.

    Представители США прибыли в Бейрут для организации отхода израильских подразделений с южных территорий Ливана, передает РИА «Новости».

    «Военная делегация США прибыла и начала встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтяне должны вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда», – заявил источник агентству France Presse.

    Как отмечает телеканал CNN, первая пилотная зона начнет функционировать через несколько дней. Контроль над занятой израильтянами территорией перейдет ливанским властям при координации американских сил.

    Dконце июня стороны подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, которое предусматривало сохранение за Израилем буферной зоны безопасности.

    Генеральный секретарь движения «Хезболла» Наим Касем подверг критике текущие договоренности. По его словам, обсуждаемый документ не имеет законных оснований и предполагает лишь передислокацию израильских войск, что фактически означает сохранение иностранного контроля. Тем временем боевая авиация Израиля продолжает маневры над различными районами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном.


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    12 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Корреспондент Axios узнал о целях США при ударах по Ирану

    Корреспондент Axios Равид узнал о целях США при ударах по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе третьей серии атак США по иранским объектам, американские военные ориентировались на пусковые установки зениток и ракетные хранилища, узнал корреспондент Axios Барак Равид.

    «Высокопоставленный американский чиновник: среди целей, подвергающихся атакам, – радары воздушного наблюдения, хранилища ракет и беспилотников, пусковые установки ракет и беспилотников, радары морского наблюдения, пусковые установки зенитных ракет», – написал журналист в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.


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