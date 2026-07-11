Определено место прощания с народным артистом Юрием Смирновым

Прощание с российским актером Юрием Смирновым состоится в Театре на Таганке, передает РИА «Новости». Точная дата проведения траурного мероприятия на данный момент остается неизвестной.
Народный артист России ушел из жизни в субботу. Ему было 87 лет.
Прощание с народным артистом Юрием Смирновым решили провести в театре на Таганке
Прощание с российским актером Юрием Смирновым состоится в Театре на Таганке, передает РИА «Новости». Точная дата проведения траурного мероприятия на данный момент остается неизвестной.
Народный артист России ушел из жизни в субботу. Ему было 87 лет.
Видео с осквернением церкви туристом попало в соцсети и вызвало негативный резонанс.
Правоохранительные органы Грузии идентифицировали вандала и оштрафовали его, при этом сумма штрафа не называется, сообщила телекомпания PosTV в субботу.
Между тем, грузинская журналистка Лиза Гегечкори уточнила в социальных сетях, что оштрафованы двое мужчин, которые мочились на церковь, – это граждане Эстонии и Украины.
Она отметила, что грузинская радикальная оппозиция до идентификации нарушителей порядка заявляла, что церковь якобы осквернили туристы из России.
«Вранье и популизм – отличительная особенность (оппозиционного) «Единого национального движения», – подчеркнула журналистка.
С 24 мая украинская столица почти непрерывно подвергается атакам, а эффективность местной ПВО значительно снизилась. В ночь на 6 июля и утром 11 июля украинские силы ПВО не сбили ни одной ракеты, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на западные дипломатические источники и данные украинского военного командования.
По словам местных жителей, ситуация в украинской столице ухудшилась. «Стало хуже, чем в Харькове», – приводит издание слова местной жительницы.
Серьезным вызовом для украинской ПВО стали новые российские реактивные беспилотники «Герань». В Воздушных силах ВСУ отмечают, что эти аппараты на данный момент составляют «от 25 до 30%» от всего числа применяемых Москвой ударных дронов.
Кроме того российская армия изменила сам принцип построения атак, отмечает газета. Раньше удары распределялись по времени, теперь же ставка делается на максимальное насыщение и, соответственно, перегрузку систем ПВО.
Как отмечал в субботу военный эксперт Василий Дандыкин, «мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы ПВО не смогли сбить баллистические ракеты 11 июля.
Минобороны сообщало, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК в Киеве.
Российская армия также поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.
Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером
31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.
«Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.
Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.
За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.
Актер Театра на Таганке Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет
Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет, передает ТАСС. О кончине известного деятеля искусств сообщил представитель культурного учреждения.
«Ушел из жизни действующий артист нашего театра Юрий Смирнов. Обстоятельства уточняются. Ему было 87 лет», – рассказала собеседница агентства.
Смирнов до последнего выходил на сцену, на август был запланирован спектакль, где он был задействован.
«Никто не мог этого ожидать. Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома», – сообщили в театре.
Ранее на 60-м году жизни умер актер Мастерской Петра Фоменко Евгений Калинцев.
ВС России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил
Вооруженные силы России в ночь на субботу поразили используемые украинскими военными объекты в портах Черноморск, Южный и Измаил, передает Минобороны. Эти порты играют роль важнейших логистических узлов для снабжения ВСУ.
В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.
В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали объекты военной промышленности в Киеве. В частности, было поражено предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности.
Накануне Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по украинской портовой инфраструктуре.
Британского экс-депутата Энн Уиддикомб убили после эфира на стриминговом сервисе
Бывший депутат Палаты общин британского парламента 78-летняя Энн Уиддикомб стала жертвой преступления. Женщина перестала выходить на связь днем 8 июля, не появившись в запланированном эфире телеканала Channel 5, передает ТАСС.
Полиция графств Девон и Корнуолл начала расследование. «Мы полагаем, что нападение произошло в среду, 8 июля, примерно в 12:30 (14.30 мск). Наше расследование продвигается быстрыми темпами, мы ведем поиск подозреваемого, коим, предположительно, является белый мужчина», – заявили в ведомстве.
Медики нашли погибшую 9 июля в ее доме на юго-западе Англии. Вечером 10 июля правоохранители задержали подозреваемого, однако утром следующего дня его отпустили. Мужчина больше не является фигурантом дела.
Уиддикомб заседала в парламенте Британии с 1987 по 2010 год. В правительстве Джона Мейджора в 1990-е годы она занимала посты замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. Политик выступала за выход Британии из Евросоюза, выступала за восстановление смертной казни для убийц и жестко критиковала пропаганду движения ЛГБТ в школах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
Кроме политической деятельности, Уиддикомб писала еженедельные колонки в газете Daily Express, участвовала в различных телешоу и театральных постановках. Ее последним эфиром стало выступление 8 июля в новостном шоу на стриминговом сервисе Talk, где обсуждалось решение лидера партии Reform UK Найджела Фаража сложить с себя депутатские полномочия для довыборов в округе Клактон на востоке Англии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж объявил об уходе из парламента для участия в довыборах. В мае эта политическая сила одержала победу на британских муниципальных выборах. Позже представители партии отказались возвращать украинские флаги на здания местных советов
Украинский эксперт Братчук: Россия сократила подлетное время ракет до Киева
«У баллистических ракет чрезвычайно высокая скорость. (...) Поэтому время подлета теперь [составляет] около трех минут», – заявил специалист изданию «Страна.ua», передает Lenta.ru.
По его словам, пусковые установки якобы развернуты на территории Брянской области. Из-за такого маневра российские войска смогли нанести удар по Киеву еще до срабатывания системы воздушной тревоги, поскольку комплексы предупреждения не успели своевременно отреагировать на запуск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве.
Украинские военные не перехватили российские баллистические ракеты во время недавнего массированного налета.
Ранее Министерство обороны России сообщало о применении комплексов «Искандер» для поражения украинских промышленных объектов.
Инцидент произошел в общественном транспорте на Новослободской улице, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Мои коллеги из столичной полиции задержали двух иностранцев, подозреваемых в хулиганских действиях по отношению к женщине-контролеру и попытавшемуся ей помочь пассажиру», – заявила она.
По данным следствия, 28-летняя сотрудница выявила безбилетника, который попытался покинуть салон. В этот момент с остановки забежал другой мужчина и ударил женщину по затылку. Затем злоумышленник избил пассажира, пришедшего на помощь контролеру, после чего оба нарушителя скрылись.
В результате происшествия проверяющая получила телесные повреждения. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет.
Молодых людей задержали в Оренбургской области при попытке покинуть территорию России. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние три года 15 безбилетников получили реальные сроки за нападения на контролеров в столичном транспорте.
В феврале число подобных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд.
В ноябре прошлого года суд назначил пассажиру автобуса два года условного лишения свободы за применение силы к инспекторам.
В возрасте 27 лет погиб актер театра и кино Дмитрий Брейкин, сообщил новгородский театр драмы имени Достоевского, где он служил.
«Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина», - говорится в сообщении театра.
Брейкин пришел в труппу театра в 2020 году и за это время сыграл массу ярких ролей. Широкому зрителю он был известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны». О времени и месте прощания с актером, театр обещал сообщить позднее. По данным ряда СМИ, Брейкин погиб в Таиланде. Обстоятельства гибели не раскрываются.
Ранее актер сериала «Бригада» Александр Высоковский погиб во время рыбалки на реке Оке.
American Conservative назвала расширение НАТО причиной конфликта на Украине
Украинского конфликта можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на восток, а Киев придерживался Минских договоренностей, передают «Вести» со ссылкой на американскую газету American Conservative.
«НАТО могла бы согласиться сдержать свое обещание и не расширяться на Украину. Украина и ее западные партнеры могли бы использовать Минские соглашения как путь к миру и реализовать их вместо того, чтобы воспользоваться ими как возможностью для вооружения к войне», – говорится в статье.
Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами. Однако, по его словам, Киев уже упустил шанс выйти из ситуации с минимальными потерями, который предоставлялся в апреле 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин допустил возможность предотвращения украинского конфликта при отказе НАТО от расширения.
Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.
Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.
Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.
В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.
Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.
Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.
Военкор Громов: Система оповещения Украины дала критический сбой
«Вопреки различным техническим теориям, которые сейчас активно обсуждаются, в основе успеха этой ночной атаки лежат грамотно проведенные организационные мероприятия. Говоря простым языком, нашим войскам удалось полностью избежать утечки информации о выходе установок на пусковые позиции», – предположил военкор Федор Громов.
В этом, по его словам, и кроется отличие данного удара от других массированных комбинированных воздушных ударов. «Когда мы готовим крупную операцию с участием стратегической авиации, кораблей и роя дронов, сохранить это в тайне практически невозможно. Противник пеленгует активность на боевых частотах дальней авиации, видит десятки косвенных признаков подготовки – и по цепочке, к сожалению, срабатывает и человеческий фактор», – рассуждает собеседник. –
«В этот раз, судя по панике в украинских пабликах, операцию по выводу расчетов и скрытному нанесению удара провели ювелирно чисто. Никто не успел нажать кнопку тревоги, потому что никто из информаторов не знал, что удар вообще готовится».
Заявление депутата Верховной рады Александра Федиенко о том, что теперь «ракеты могут прилететь в любую минуту», является прямым признанием серьезнейшего сбоя.
«Это означает, что система, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой именно на факторе времени. Чтобы радар обнаружил пуск, чтобы информация прошла по всей бюрократической командной цепочке ПВО до гражданской сирены, требуется определенное количество минут. В этот раз, судя по всему, мы уложились в отрезок, который меньше времени реакции зазевавшегося противника», – предположил Громов.
Украинская система оповещения могла оказаться неспособной переработать внезапно возникшую угрозу без предварительного «звонка» от западных разведок или наземных информаторов. «Противник теперь действительно не знает, когда взлетит следующая ракета, и это парализует волю и логистику сильнее любого массированного налета», – добавил он.
Не стоит исключать и другие версии произошедшего. Российские военные могли применить средства РЭБ, чтобы «ослепить» каналы передачи данных между радарами ПВО и гражданской системой оповещения Украины. В каких-то случаях не исключено создание «слепых зон» от разведывательных самолетов НАТО.
«Если мы возьмем баллистику, которая, по данным мониторинговых каналов, часто запускается из наших приграничных областей, то маршрут полета ракеты до Киева – кратчайший. Где в это время находится натовская разведывательная авиация? Она висит над Балтикой, патрулирует границу с Белоруссией или воздушное пространство Прибалтики, иногда появляясь в Черном море, – продолжил собеседник. – На этом коротком приграничном отрезке натовских радаров нет, они физически не могут помочь украинской ПВО на столь короткой дистанции. Может ли их оборудование из Польши фиксировать пуски? Вероятно, какие-то технические возможности есть, но опять же – это время. Пока сигнал дойдет, пока его обработают, ракета уже будет у цели».
Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли точные удары по стратегическим целям на Украине. В Киеве были уничтожены предприятия по производству и хранению беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры.
В Киеве мощные взрывы раздались практически одновременно или даже до того, как в городе завыли сирены воздушной тревоги. Кроме того, украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из баллистических целей. В Верховной раде признали серьезные сбои в работе воздушной обороны.
Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели: недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД говорится: «Мы неоднократно говорили о том, что представители киевского режима не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский бенефис».
Дипломат добавила, что украинский политик максимально злоупотребил предоставленной трибуной. По ее словам, он попытался сделать враждебную пропаганду главной темой прошедшего в Белграде мероприятия.
«Лицемерно выставляя Украину невинной жертвой «комплексной российской агрессии», он (Стефанчук) попытался переложить бремя ответственности за все те увечья и раны, которые неонацистский режим нанёс некогда процветавшей республике, на Россию. Обвинял нас в «порабощении восточноевропейцев», противодействии их европейской мечте. Отдельно прошёлся по нашим связям с Белградом: дескать, нечего сербам оглядываться на русских с позиции «младшего брата», – пояснила Захарова.
Представитель министерства констатировала отсутствие должного ответа со стороны принимающей стороны. При этом она выразила уверенность, что общественность Сербии прекрасно понимает истинную суть нынешних руководителей на Украине, уничтожающих собственную страну по указке Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об исключении русского языка из перечня защищаемых на Украине.
Захарова ранее обвинила Владимира Зеленского в равнодушии к собственным гражданам.
Масштабная помощь Киеву привела к истощению западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Telegraph. По мнению британских журналистов, планы по усилению блока пошли прахом. «НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы – финансовые и материальные – на Украину, которая превратилась в гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает, не продвигая при этом выгодную ситуацию по отношению к России», – отмечается в публикации.
В результате внутри альянса, включая США, не осталось ни одной национальной армии, способной одержать победу над противником уровня России на современном поле боя. Авторы материала подчеркнули, что главная задача блока заключалась в создании передовых вооруженных сил, однако в этом вопросе организация потерпела полный крах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Североатлантического альянса запланировало задвинуть украинский вопрос на второй план в ходе саммита в Турции.
Британский журнал Economist констатировал фактическую смерть амбиций Киева по вступлению в военный блок.
Военный эксперт Дандыкин рассказал о разрушении южного логистического плеча ВСУ
«Удар в том числе пришелся сразу по трем ключевым точкам – Измаил, Южный, и одесский узел, включая Черноморск. Это целенаправленное разрушение южного логистического плеча противника. Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами – это крайне болезненный момент. Не нужно верить в сказки, что это топливо только для катеров или портовых кранов. От этих терминалов запитан весь южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. По сути, это единый топливный хаб, и выбивание этих запасов напрямую сказывается на подвижности механизированных бригад ВСУ», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его оценке, противник сейчас и так скупо применяет тяжелую технику, танки практически не видно в значимых количествах, и одна из причин как раз в нарушенной логистике ГСМ.
«Если все эти емкости выгорают, если уничтожаются насосные станции и заправочная инфраструктура, это создает колоссальные проблемы на земле. С ведрами к танку не набегаешься. Много говорят о наших сложностях, но у врага проблемы, поверьте, не меньшие, особенно когда системно уничтожаются топливные емкости. Эффект от таких ударов накопительный: проведя ночную атаку, мы оставляем технику без горючего на дни и недели вперед», – пояснил собеседник.
Кроме того, южный фланг противника снабжается как раз через эти порты. «Пока мы не перережем логистику, идущую через Румынию и Одесскую область, угроза для Крыма и наших новых регионов будет сохраняться. Там готовят диверсантов, там обосновались иностранные специалисты, в том числе в Очакове», – отметил спикер.
Удары по портам разрушают логистические цепочки военного импорта. «То, что ВСУ используют зерновые коридоры как прикрытие, – это уже давно не секрет. Суда ходят туда-обратно в разном исполнении, и часто их используют как платформы для запуска беспилотников или как транспорт для военных грузов. Мы в свое время проявили добрую волю, обеспечивая «зерновую сделку», но ничего хорошего из этой благотворительности не вышло. Аграрный экспорт приносит Украине миллиарды долларов в бюджет, на которые, собственно, и финансируется война», – подчеркнул Дандыкин.
Поэтому наносить удары в моменты погрузки-разгрузки, нарушать логистические цепочки – это абсолютно правильное решение. «Раз уж пресс-секретарь президента прямо заявил, что конфликт перешел в стадию войны, то и действовать надо соответствующе. Церемониться с военной инфраструктурой в портах, замаскированной под гражданскую, больше не следует», – добавил спикер.
Эксперт выразил надежду на то, что эти удары России – не разовый акт возмездия или устрашения, а начало системной кампании по уничтожению распределенной военной промышленности Украины. «По-другому просто не получается. Мы не можем сидеть и ждать новых ударов по нашим городам вроде Таганрога, давая врагу повод и возможность. Нужно бить постоянно», – считает Дандыкин.
В перспективе, полагает эксперт, к работе должна подключаться авиация с корректируемыми бомбами крупного калибра. «Одна трехтонная бомба может сделать то, на что требуется потратить десяток ракет. Возможно, пока это далековато, но для создания реальной зоны безопасности, о которой говорил президент, на южном направлении придется действовать решительно, чтобы идти в Крым было просто некому и не на чем», – считает собеседник.
Что касается номенклатуры вооружений, которая применялась этой ночью в ходе удара, то «здесь четко прослеживается комбинированный, комплексный подход». «Судя по географии и специфике целей, работа шла эшелонировано. Основу удара, на мой взгляд, составили крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это надежные и точные изделия, способные преодолевать серьезные расстояния. Но гвоздем программы, безусловно, стала баллистика. Против современных баллистических ракет, которые мы сейчас применяем, ПВО врага, по сути, бессильна. Именно баллистика обеспечивает гарантированное поражение заглубленных или хорошо защищенных объектов – тех самых складов и цехов», – пояснил Дандыкин.
Плюс активно работали ударные беспилотники. «Сейчас уже сложно говорить просто о «Геранях» в базовом исполнении. С высокой вероятностью применялись модернизированные версии, возможно, даже реактивные, скоростные дроны, которые стали неприятным сюрпризом. То есть мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре. Работали всем спектром – и воздушного, и наземного базирования», – рассказал эксперт.
В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности на Украине. Как сообщили в Минобороны, ударам подверглась портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле.
В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.
В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.
В результате ударов по целям в Киеве были поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. В частности, было поражено промышленное предприятие «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».
Кроме того, удар пришелся по предприятию ЧАО «Фанплит», где осуществляются сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2». Предприятие было замаскировано под мебельную фабрику.