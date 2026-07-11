  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 349 украинских БПЛА над Россией
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    11 июля 2026, 19:39 • Новости дня

    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

    Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

    Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

    «Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным», – заявил политик в эфире местного канала.

    Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

    Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

    Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно ради создания видимости удержания позиций, отметили в ВС России.

    Вооруженные силы противника оказались в Константиновке в безвыходном положении, так как командование бросает личный состав в город ради отчетов, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Бизон.

    «В мышеловке уже все, на убой их кидают, чтобы по максимуму делать вид, что они там что-то контролируют, какую-то информацию передают. Но информации от их людей уже почти и нет, так как они сидят непосредственно в подвалах, руинах, они ничего не слышат, ничего не видят даже», – рассказал военный.

    Он добавил, что находящиеся в городе солдаты лишены возможности объективно докладывать обстановку. Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батальона с позывным Бизон поделился деталями операции по освобождению Константиновки малыми штурмовыми группами.

    Кроме того, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких отрядов противника. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полный переход населенного пункта под контроль российских войск.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хкгсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Российские силовики раскрыли число мобилизованных в украинскую армию

    Российские силовики узнали о 30 тыс. мобилизованных в ВСУ ежемесячно

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    11 июля 2026, 18:17 • Новости дня
    Фидан призвал Украину поддержать договоренности Анкориджа для достижения мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев для достижения мирного соглашения и урегулирования конфликта должен поддержать договоренности, достигнутые между Россией и США в Анкоридже, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию The National.

    В июне Фидан посетил Россию, где был принят президентом Владимиром Путиным. В ходе этой встречи глава российского государства подтвердил приверженность договоренностям Анкориджа. Вместе с тем, по его словам, односторонних обязательств недостаточно для достижения мира, передает РИА «Новости».

    «(Российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое», – заявил Фидан.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Анкара подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших дипломатических контактов для разрешения кризиса на Украине.

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    12 июля 2026, 02:24 • Новости дня
    Комбриг ВСУ попал в базу «Миротворца» после расправы над мирными жителями

    Комбриг ВСУ Лучанов попал в базу «Миротворца» после расправы

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов оказался в списке экстремистского «Миротворца» из-за приказа подчиненным похитить и убить двух братьев в Киевской области.

    Авторы экстремистского украинского ресурса вменяют офицеру ВСУ превышение служебных полномочий в личных целях. Также его обвиняют в действиях, направленных на дискредитацию украинской армии, передает ТАСС.

    Ранее девять военнослужащих этого подразделения были задержаны за похищение и убийство двух братьев в Киевской области. Лучанов самовольно покинул часть и объявлен в розыск. Все фигуранты уголовного дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.

    По данным прессы, офицер приказал наказать мужчин из-за оскорбления его жены. Родственники жертв сообщили, что в ночь на 28 июня группа солдат ворвалась к братьям во двор и увезла их в неизвестном направлении.

    Лучанов командовал бригадой с февраля текущего года. До этого он руководил штабом штурмового полка «Скала», который оказался в центре крупного скандала из-за пыток мобилизованных.

    В мае в социальных сетях появилось видео из 155-й бригады с избиением связанного солдата на глазах у сослуживцев. Тогда командир категорически отрицал свою причастность к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили в розыск самовольно покинувшего часть командира бригады ВСУ Лучанова. Польского политика Усендека тоже внесли в базу «Миротворец», как и сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске.


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    11 июля 2026, 13:34 • Новости дня
    Минобороны: Освобождение Бачевска расширит зону безопасности приграничья Курска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение Бачевска в Сумской области позволит расширить зону безопасности вдоль курского приграничья и укрепит позиции Вооруженных Сил России на сумском направлении, сообщило Минобороны РФ.

    Освобождение села Бачевск в Сумской области укрепило позиции российской группировки на сумском направлении, позволило отодвинуть угрозу от российских территорий и улучшить тактическое положение армии, сообщили в Минобороны.

    Российское военное ведомство подтвердило взятие под контроль важного населенного пункта, отмечает РИА «Новости». Об успешном продвижении отечественных подразделений на данном участке фронта сообщалось ранее в субботу.

    Отодвигание линии соприкосновения позволяет дополнительно обезопасить жителей приграничных регионов страны от возможных угроз и улучшить логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки «Север» установили контроль над Бачевском. В конце июня штурмовики выкурили украинский батальон с позиций на южных окраинах этого населенного пункта. В прошлом году российские войска отодвинули линию соприкосновения в Сумской области от границы с Курской областью на десять километров.

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    12 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    Российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии

    Tекст: Катерина Туманова

    Младший лейтенант Андрей Иванов с помощью дрона вычислил скрытые позиции украинских войск, что позволило оперативно уничтожить технику и личный состав готовящегося к атаке противника.

    Военнослужащий ВС России Андрей Иванов предотвратил атаку ВСУ, выполняя  задачи по воздушной разведке на одном из ключевых тактических направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Выявив угрозу, младший лейтенант передал точные координаты на командный пункт. После открытия огня российскими артиллеристами Иванов продолжил следить за ситуацией с воздуха. Боец корректировал удары расчетов и фиксировал на видео процесс поражения целей.

    В военном ведомстве добавили, что благодаря оперативной передаче данных и грамотной корректировке огня вражеские машины и личный состав были полностью ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки. Амулет из алтайского кедра спас российского бойца от гибели.

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    11 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Варшаве согласились обсуждать модернизацию МиГ-29 для Киева за его счет

    Польша согласилась обсудить модернизацию истребителей МиГ-29 за счет Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшава готова помочь с обновлением боевых самолетов для украинских вооруженных сил, однако все финансовые расходы должно взять на себя соседнее государство, заявили власти Польши.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности обсуждать модернизацию передаваемых Украине истребителей МиГ-29. Однако он подчеркнул, что оплачивать эти работы придется Киеву, отмечает РИА «Новости».

    «Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне», -заявил глава ведомства.

    Ранее польская сторона планировала обменять свои самолеты на беспилотные технологии. Поскольку Киев отказался поставлять дроны, передача истребителей была приостановлена. Сейчас государства возобновили переговоры, при этом министр указал на важность принципов взаимности и солидарности.

    Косиняк-Камыш также не исключил запуск механизма финансовой помощи от одной из европейских стран. На данный момент у Варшавы осталось 14 истребителей МиГ-29. Их эксплуатационный ресурс будет полностью исчерпан к 2028 году.

    Свои заявления министр сделал во время визита на Украину по случаю годовщины Волынской резни. Он призвал соседнее государство говорить правду о событиях прошлого ради движения вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Позднее польское руководство отменило передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    В начале июля Варшава запланировала утилизировать 14 предназначавшихся для соседнего государства боевых машин.

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    11 июля 2026, 12:47 • Новости дня
    На Украине ТЦК начали объявлять врачей-интернов в розыск для отмены брони

    Военкоматы Винницкой области объявили врачей-интернов в розыск для отмены брони

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Винницкой области украинские военкоматы начали объявлять молодых медиков в розыск, чтобы лишить их возможности получить отсрочку от мобилизации.

    Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) на западе Украины начали массово вносить врачей-интернов в списки разыскиваемых лиц. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает РИА «Новости».

    «Мне пишут врачи-интерны из Винницкой области. Там ТЦК объявляет врачей-интернов в розыск, чтобы не дать возможности забронироваться», – сообщил политик.

    По информации парламентария, после окончания отсрочки 30 июня многие медики обнаружили в приложении «Резерв+» статус «в розыске». Официальной причиной стало якобы непрохождение военно-врачебной комиссии, хотя никаких повесток они не получали. Депутат отметил, что из-за такого статуса работодатели не могут оформить бронь для сотрудников, несмотря на острую нехватку медицинского персонала в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Закарпатье сотрудники военкоматов забирают мужчин с действующей отсрочкой от мобилизации.

    Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Украины планирует отмену брони от призыва для медицинских работников. А министерство обороны страны рассматривает возможность почти полной ликвидации системы отсрочек.

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