Стивен Сигал рассказал о начале дружбы с Владимиром Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

«Давным-давно я был в России на одном мероприятии, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Кое-кто хочет с вами встретиться. Он увлекается боевыми искусствами и знает, как сильно вы их любите». И я понял, о ком он говорил», – сказал актер, передает РИА «Новости».

Сигал рассказал, что потом его отвезли в дом Путина, где он сразу увидел статую создателя дзюдо в полный рост.

«Я сел рядом с ним (Путиным – прим. ВЗГЛЯД), мы поговорили, и это стало началом большой дружбы», – сказал актер. Он также поделился своим первым впечатлением о президенте России: «Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый».

Напомним, в 2016 году Сигал получил гражданство России, а в 2018 стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США.

Ранее Стивен Сигал заявил, что считает Путина величайшим лидером в мире.