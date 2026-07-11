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    11 июля 2026, 17:04 • Новости дня

    Умер продавший клуб Роману Абрамовичу бывший владелец «Челси» Кен Бейтс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс, продавший клуб Роману Абрамовичу, скончался в Монако в возрасте 94 лет в окружении своей семьи.

    Скончался продавший клуб Роману Абрамовичу бывший владелец «Челси» Кен Бейтс. Ему было 94 года. О смерти Кена Бейтса сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

    «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса, бывшего владельца и председателя футбольного клуба «Челси». Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за «Челси» в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта», – говорится в заявлении.

    Бизнесмен приобрел «Челси» в 1982 году всего за один фунт. В то время команда выступала во втором дивизионе. В 2003 году он продал свою долю российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, который позже стал единоличным владельцем клуба.

    В период руководства Бейтса команда завоевала Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Позднее, с 2005 по 2012 год, он владел клубом «Лидс Юнайтед».

    Бейтс родился в западном Лондоне. Выходец из обычной семьи, он стал миллионером, разбогатев в работе в транспортной отрасли и горнодобывающей промышленности, и до прихода в «Челси» участвовал в управлении двумя футбольными клубами на севере Англии, «Олдхэм Атлетик» и «Уиган Атлетик».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Британии дало Роману Абрамовичу последний шанс для выплаты средств от продажи «Челси» Украине. Значительная часть вырученных денег ушла на погашение кредитов российского бизнесмена. Сам предприниматель окончательно отказался от приобретения новых футбольных команд.

    8 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Союз европейских футбольных ассоциаций намерен воспрепятствовать допуску российских команд к соревнованиям, несмотря на недавнее разрешение Международного олимпийского комитета, пишет The Guardian.

    Европейские функционеры планируют не допустить российскую сборную до участия в турнирах, передает Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Guardian. Против возвращения отечественных футболистов активно выступают ассоциации Англии, Германии и Франции.

    «Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола, отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА», – отмечают источники издания.

    Позиция организации также связана с предстоящими выборами президента союза. Ожидается, что Александер Чеферин попытается переизбраться на свой пост в 2027 году. В связи с этим маловероятно, что он решит пойти против воли своих ключевых избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ сообщили о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды.

    Месяцем ранее УЕФА отстранил отечественные клубы от участия в еврокубках сезона-2026/27.

    При этом президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть санкции против российских футбольных коллективов.

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    10 июля 2026, 01:32 • Новости дня
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    @ IMAGO/Eduardo Carmim/SPP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Бостоне завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й. В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, а на 77-й минуте был заменен из-за повреждения, передает РИА «Новости».

    По данным статистического портала Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, довел число результативных действий на чемпионате мира до десяти. Форвард стал единственным игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки на двух мировых первенствах.

    С 20 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, уступая аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч.

    В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем матча между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией. В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Мухаммед в третий раз стал самым популярным именем Британии
    Мухаммед в третий раз стал самым популярным именем Британии
    @ Frank May/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Традиционное мусульманское имя вновь оказалось лидером среди мужских имен, которые родители выбирают для своих детей в английских и валлийских семьях.

    В Англии и Уэльсе Мухаммед остается самым востребованным именем для новорожденных мальчиков уже третий год подряд, следует из данных Бюро национальной статистики. При этом специалисты подчеркивают, что речь идет именно о таком классическом написании.

    В число 50 наиболее распространенных вариантов также вошли другие родственные формы, такие как Мохаммед и Мохаммад. Кроме того, в пятерку лидеров родительских симпатий традиционно попали Ноа, Лео, Лука и Артур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев связал популярность имени Мухаммед в крупнейших городах Европы с миграционной политикой.

    В 2023 году это имя также возглавило рейтинг самых распространенных имен для новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе.

    В новых регионах России в прошлом году самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем и Александр.

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    10 июля 2026, 11:23 • Новости дня
    Британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом

    Британская группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues

    Британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Культовый британский коллектив представил свой 25-й студийный альбом Foreign Tongues, в записи которого приняли участие Пол Маккартни и другие легенды рока.

    Британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues, передает РИА «Новости». Пластинка стала доступна на стриминговых сервисах и физических носителях 10 июля. Музыканты анонсировали выход релиза в соцсетях еще в начале мая.

    В новый альбом вошли 14 композиций общей продолжительностью более часа. В записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит, Бруно Марс и Чед Смит. Продюсированием занимался Эндрю Уотт, работавший над предыдущим релизом коллектива в 2023 году.

    Британская организация Official Charts Company высоко оценила работу музыкантов. «Новый альбом группы наполнен блюзовым настроением, непринужденными ритмами и ветеранским озорством, которые напоминают всем, почему они остаются одной из самых неприкасаемых сил в музыке», – подчеркнули составители музыкальных хит-парадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, муниципалитет лондонского района Вестминстер обязал гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить розовую входную дверь особняка.

    Итальянская полиция из-за жалоб на шум разогнала вечеринку фронтмена группы Мика Джаггера на острове Стромболи.

    Участвовавший в записи нового релиза Пол Маккартни в конце мая выпустил сольную пластинку The Boys of Dungeon Lane.

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    10 июля 2026, 15:03 • Новости дня
    Bloomberg: Киеву разрешат закупать британское оружие за счет европейцев

    Bloomberg: Киев оплатит британские вооружения европейским кредитом

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз планирует позволить Украине приобретать британские вооружения за счет кредита на 60 млрд евро, выделенного на оборонные нужды.

    Евросоюз близок к соглашению с правительством Британии, которое позволит британским компаниям участвовать в программе кредитования Украины, передает Bloomberg. Ожидается, что об этом объявят на следующей неделе во время встречи в Париже стран, поддерживающих Киев.

    По условиям сделки, фиксированной платы за доступ Британии к программе не будет. Вместо этого британское правительство будет вносить финансовый вклад, когда Украина решит использовать кредитные средства для закупки военной техники у британских фирм. Размер вклада будет зависеть от стоимости каждого контракта и процентных расходов.

    Ранее ЕС и Британия не смогли договориться о доступе Лондона к европейскому оборонному фонду на 150 млрд евро из-за разногласий по размеру вступительного взноса. Переговоры по украинскому кредиту прошли успешнее, в том числе благодаря поддержке Нидерландов, выступающих за быструю интеграцию оборонных отраслей.

    Соглашение планировалось объявить на ближайшем саммите Британия-ЕС вместе с договором о доступе к фонду инвестиций в технологические компании. Однако из-за отставки премьер-министра Кира Стармера эти планы отложили до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон намеревался обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе для Украины.

    Руководители ЕС предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений.

    В прошлом году украинский президент Владимир Зеленский заключил с британским правительством отдельное кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов.

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    11 июля 2026, 05:10 • Новости дня
    Король Карл III впервые с 2022 года повидался с Гарри и его семьей
    Король Карл III впервые с 2022 года повидался с Гарри и его семьей
    @ IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Карл III и королева Камилла встретились в пятницу с принцем Гарри, его женой Меган и двумя их детьми в поместье Хайгроув на западе Англии, сообщил в пятницу источник во дворце.

    Это была первая встреча Карла со своими внуками, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет, с 2022 года. С тех пор как Гарри переехал в США с Меган и их детьми после громкого конфликта с отцом и старшим братом, принцем Уильямом, он посещает Великобританию всего один или два раза в год, передает Reuters.

    Источник во дворце охарактеризовал встречу как частное семейное мероприятие и заявил, что фотографии, видеозаписи и другие подробности публиковаться не будут.

    На этой неделе Гарри проиграл дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое он подал против издателя газеты Daily Mail. По его словам, его отец сравнил это дело с «самоубийственной миссией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей. король Карл III отказался встретиться с принцем Гарри во время его визита в Британию для участия в судебном разбирательстве в январе 2026 года. Букингемский дворец этим летом отказался принять принца Гарри.

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Трамп пояснил, что поменял самолет, чтобы удивить британских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

    «Нет, почему бы они были», – ответил Трамп на вопрос о том, были ли какие-либо опасения причиной того, что он поменял борт для вылета из Анкары, передает РИА «Новости».

    Политик пояснил, что использовал другой самолет, чтобы показать его военным Британии.

    Американский президент вылетел из турецкой столицы на старом борту, но на базе США в Британии сменил его.

    В прошлом году Катар подарил Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что такой подарок считается «нормальным явлением между союзниками».

    Тогда же в Вашингтоне произошел скандал вокруг планов Трампа принять в подарок от Катара этот самолет.

    СМИ писали, что подаренный Boeing может создать серьезные проблемы с обеспечением безопасности американского президента.

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    11 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Испанские футболисты одолели бельгийцев в четвертьфинале мундиаля

    Сборная Испании одолела бельгийцев и прорвалась в полуфинал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча команд из Испании и Бельгии в матче 1/4 мундиаля в Лос-Анджелесе завершилась триумфом испанцев, обеспечив им первую путевку в полуфинал с 2010 года.

    Футбольный матч прошел на американском стадионе. В составе победителей точными ударами отметились Фабиан Руис на 30-й минуте и Микель Мерино под занавес игры. Единственный мяч за бельгийцев забил Шарль Де Кетеларе, передает РИА «Новости».

    Победный гол Мерино оформил после выхода на замену во втором матче подряд. При этом испанский голкипер Унаи Симон пропустил мяч впервые на текущем турнире. Его рекордная сухая серия прервалась на отметке 649 минут.

    Ранее лучшее достижение принадлежало итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге, который сохранял ворота в неприкосновенности 517 минут на мировом первенстве 1990 года. Теперь за выход в финал испанцы сразятся со сборной Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу.


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    10 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    Празднование победы Франции на ЧМ закончилось гибелью девушки

    Во Франции болельщица погибла под колесами тягача после четвертьфинала ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    В департаменте Нор на севере Франции во время ночных уличных торжеств после четвертьфинала ЧМ погибла 17-летняя болельщица сборной страны.

    По данным газеты газета La Voix du Nord, трагедия произошла в ночь на 10 июля в департаменте Нор на севере страны. Жертвой стала 17-летняя девушка.

    Во время празднования победы национальной команды девушка забралась на раму тягача позади кабины. При повороте на круговом перекрестке она сорвалась и упала под задние колеса машины, передает ТАСС. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. Водитель тягача задержан.

    Поводом для массовых гуляний стала победа сборной Франции над командой Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания – Бельгия, следующая игра сборной назначена на 14 июля.

    Ранее в центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пострадали четыре человека.

    В Париже автомобиль въехал в группу фанатов ПСЖ после победы над «Арсеналом», тогда были ранены не менее трех человек.


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    11 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Экс-депутат парламента Британии убита после выступления на телевидении

    Британского экс-депутата Энн Уиддикомб убили после эфира на стриминговом сервисе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело 78-летнего консервативного политика Энн Уиддикомб обнаружили в ее доме в английской деревне на следующий день после последнего публичного выступления.

    Бывший депутат Палаты общин британского парламента 78-летняя Энн Уиддикомб стала жертвой преступления. Женщина перестала выходить на связь днем 8 июля, не появившись в запланированном эфире телеканала Channel 5, передает ТАСС.

    Полиция графств Девон и Корнуолл начала расследование. «Мы полагаем, что нападение произошло в среду, 8 июля, примерно в 12:30 (14.30 мск). Наше расследование продвигается быстрыми темпами, мы ведем поиск подозреваемого, коим, предположительно, является белый мужчина», – заявили в ведомстве.

    Медики нашли погибшую 9 июля в ее доме на юго-западе Англии. Вечером 10 июля правоохранители задержали подозреваемого, однако утром следующего дня его отпустили. Мужчина больше не является фигурантом дела.

    Уиддикомб заседала в парламенте Британии с 1987 по 2010 год. В правительстве Джона Мейджора в 1990-е годы она занимала посты замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. Политик выступала за выход Британии из Евросоюза, выступала за восстановление смертной казни для убийц и жестко критиковала пропаганду движения ЛГБТ в школах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

    Кроме политической деятельности, Уиддикомб писала еженедельные колонки в газете Daily Express, участвовала в различных телешоу и театральных постановках. Ее последним эфиром стало выступление 8 июля в новостном шоу на стриминговом сервисе Talk, где обсуждалось решение лидера партии Reform UK Найджела Фаража сложить с себя депутатские полномочия для довыборов в округе Клактон на востоке Англии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж объявил об уходе из парламента для участия в довыборах. В мае эта политическая сила одержала победу на британских муниципальных выборах. Позже представители партии отказались возвращать украинские флаги на здания местных советов

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    9 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Вероятный преемник Стармера Бернем пообещал не ослаблять поддержку Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятный преемник премьера Великобритании Кира Стармера Энди Бернем заявил, что намерен оказывать поддержку Киеву, а также наращивать вооружения.

    «Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Наши отношения с США как с нашим важнейшим союзником по вопросам обороны и безопасности сохранят решающее значение. Британская поддержка Украины не пошатнется», – написал Бернем в статье для Times.

    Он заявил, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Британия, считает правильным и необходимым увеличивать инвестиции в оборону.

    Бернем добавил, что намерен добиваться снижения зависимости страны от иностранных государств и выделил среди ключевых задач укрепление сотрудничества с европейскими государствами, передают РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер досрочно покинул свой пост из-за экономических проблем.

    Бывший мэр Манчестера Бернем объявил о планах занять должность лидера лейбористов.

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    9 июля 2026, 05:27 • Новости дня
    НАТО предупредило Британию о риске утраты высокого поста в альянсе

    Представитель ОВС НАТО в Европе О'Доннелл: Лондон может потерять пост в альянсе

    Tекст: Антон Антонов

    Британии может грозить потеря высокого поста в военной структуре НАТО, если Лондон не увеличит оборонный бюджет до 3,5% ВВП к 2035 году, заявил представитель штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл.

    О'Доннелл напомнил о традиционном разделении высших должностей в командовании: британский офицер занимает пост заместителя Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, а американский – пост Верховного главнокомандующего, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    По его словам, такая ситуация может измениться. «Есть много риска, если Британия или любой другой союзник не будут выполнять свои обязательства», – сказал О'Доннелл.

    Times отмечает, что британские офицеры занимали этот пост с 1951 года. По данным газеты, ничто сейчас не говорит о намерении США отказаться от позиции Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июньском стратегическом оборонном обзоре Великобритания предусмотрела рост военных расходов до 3% ВВП к 2034 году.

    На июньском саммите НАТО в Гааге союзники приняли решение довести оборонные расходы европейских стран до 5% ВВП к 2034 году.

    В июне 2026 года британский министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за конфликта с руководством страны по поводу сокращения оборонного бюджета.

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    9 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Тренер петербургского «Зенита» Семак признан лучшим наставником сезона

    Тренер петербургского «Зенита» Семак получил награду как лучший наставник сезона

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

    Руководитель футбольного клуба «Зенит» из Петербурга официально признан лучшим наставником прошедшего сезона в Российской премьер-лиге, передает РИА «Новости». Торжественная церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоялась 9 июля в московском киноцентре «Мосфильм».

    Победитель определился в результате совместного выбора поклонников футбола, представителей прессы и независимых экспертов. За престижную награду также боролись наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев и главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб завоевал одиннадцатый чемпионский титул в своей истории. В начале мая сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу после волевой победы над ЦСКА.

    Перед зимней паузой команда Сергея Семака продлила беспроигрышную серию в турнире до четырнадцати матчей.

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    11 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Новый вид морского слизня назвали в честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде

    В честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде назвали новый вид слизня

    Tекст: Катерина Туманова

    Биолог Ортеа назвал открытый вид красного слизня именем кабовердианского вратаря, а обнаруженный в Карибском море красный моллюск получил название Aldisa vozinha в честь голкипера сборной Кабо-Верде.

    Новый вид морского слизня был назван в честь вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи. Об этом сообщается в научной работе биолога Хесуса Ортеа, опубликованной на платформе ResearchGate, передает РИА «Новости».

    В своей работе Ортеа подчеркнул выдающуюся роль 40-летнего голкипера в выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.

    Ученый отметил, что красный цвет нового вида напоминает о дебютной встрече кабовердианцев на мировых первенствах против команды Испании, известной под прозвищем La Roja (Красные). В той игре Возинья совершил семь сейвов, матч завершился со счетом 0:0.

    Кабовердианцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, сыграв вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. В 1/16 финала они уступили аргентинцам в дополнительное время со счетом 2:3.

    Возинья стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), собрав более 28 млн.

    Почетный профессор Университета Овьедо Хесус Ортеа в 2023 году получил медаль «За заслуги» в Кабо-Верде за исследования морской фауны. Ранее биолог уже называл открытые виды в честь футболистов, включая бывшего вратаря сборной Коста-Рики Кейлора Наваса и нападающего Кини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ. Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской Аллее славы.

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    11 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Участник ЧМ по футболу из ЮАР Джейден Адамс найден мертвым

    Умер участник ЧМ по футболу из ЮАР Джейден Адамс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футболист сборной ЮАР, участник мундиаля в Америке Джейден Адамс покончил с собой после чемпионата мира, на турнире он провел три матча.

    25-летний полузащитник сборной ЮАР, участник ЧМ-2026 Джейден Адамс был найден мертвым в собственном доме вскоре после возвращения с главного международного турнира. О трагедии пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Профсоюза футболистов ЮАР.

    По предварительным данным, спортсмен свел счеты с жизнью. Во время группового этапа недавнего мундиаля игрок узнал о смерти своей бабушки буквально за несколько часов до матча против сборной Чехии.

    «Сейчас все еще очень тяжело. Семья не хотела бы, чтобы с ними связывались сейчас, они не смогут никому ответить. Эта смерть потрясла всех», – заявил наставник футболиста Брендин Джонсон.

    Тренер добавил, что общался со спортсменом в четверг, и тот был оптимистично настроен на возвращение к играм. По словам специалиста, никто из близких не ожидал подобного исхода, а сам игрок проводил время с семьей.

    С 2025 года Адамс защищал цвета клуба Mamelodi Sundowns, с которым завоевал кубок африканской Лиги чемпионов. Ранее он выступал за команду Stellenbosch. За национальную сборную полузащитник провел девять встреч, три из которых пришлись на мировое первенство, и отметился одним забитым мячом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира. В матче открытия турнира мексиканские футболисты победили южноафриканскую национальную команду со счетом 2:0.

    Ранее бывший защитник ярославского «Шинника» Бен Азиз Загре скончался в возрасте 27 лет из-за тяжелой болезни.

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