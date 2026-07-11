Умер продавший клуб Роману Абрамовичу бывший владелец «Челси» Кен Бейтс

Tекст: Тимур Шайдуллин

Скончался продавший клуб Роману Абрамовичу бывший владелец «Челси» Кен Бейтс. Ему было 94 года. О смерти Кена Бейтса сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса, бывшего владельца и председателя футбольного клуба «Челси». Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за «Челси» в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта», – говорится в заявлении.

Бизнесмен приобрел «Челси» в 1982 году всего за один фунт. В то время команда выступала во втором дивизионе. В 2003 году он продал свою долю российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, который позже стал единоличным владельцем клуба.

В период руководства Бейтса команда завоевала Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Позднее, с 2005 по 2012 год, он владел клубом «Лидс Юнайтед».

Бейтс родился в западном Лондоне. Выходец из обычной семьи, он стал миллионером, разбогатев в работе в транспортной отрасли и горнодобывающей промышленности, и до прихода в «Челси» участвовал в управлении двумя футбольными клубами на севере Англии, «Олдхэм Атлетик» и «Уиган Атлетик».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Британии дало Роману Абрамовичу последний шанс для выплаты средств от продажи «Челси» Украине. Значительная часть вырученных денег ушла на погашение кредитов российского бизнесмена. Сам предприниматель окончательно отказался от приобретения новых футбольных команд.