Европейское издание Euractiv сравнило нынешнее состояние Евросоюза с кризисом в спортивном коллективе, передает РИА «Новости».
«Если подумать... то поразительно, как сильно сегодняшняя Европа напоминает не справляющуюся футбольную команду... Ведь сборная Евросоюза из 450 млн граждан стремительно стареет», – пишет портал.
Журналисты отмечают слабую игру главных звезд объединения – Германии и Франции. Лидеры этих государств потеряли общественную поддержку, подобно утратившим уважение тренерам. Различные политические перестроения не приносят ожидаемого результата.
Привлечение новых участников, включая Молдавию и Черногорию, остается технически сложной задачей. Интеграция Украины также сопряжена с серьезными политическими трудностями. Омоложение населения за счет мигрантов в текущих условиях авторы считают невозможным.
Попытки конкурировать с Россией, США и Китаем через милитаризацию и увеличение расходов выглядят неубедительно. Издание сомневается, что рост бюрократии и протекционизм способны обеспечить экономическое возрождение региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Euractiv сообщило о срыве повестки ужина на недавнем саммите Евросоюза. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили в Лондоне возможные контакты с Россией.