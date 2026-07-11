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    11 июля 2026, 15:22 • Новости дня

    Times сообщила об отсутствии признаков подготовки России к войне с НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неназванный высокопоставленный представитель Североатлантического альянса не обнаружил доказательств возможного нападения России на страны военного блока, сообщает британская газета Times.

    Высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса опроверг заявления генерального секретаря Марка Рютте о возможной агрессии со стороны Москвы, передает РИА «Новости». По данным британской газеты The Times, в военном блоке не видят никаких признаков того, что российская сторона заинтересована в прямом столкновении.

    Ранее Рютте и ряд других политиков утверждали, что российские войска якобы могут атаковать государства альянса к 2030 году. Они предполагали, что к этому времени Москва успеет восстановить военный потенциал после завершения спецоперации на Украине.

    «Однако высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на данный момент доказательств этому нет», – отмечает издание. Источник подчеркнул полное отсутствие сигналов о подготовке к масштабному противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на подготовку к конфликту с Москвой.

    Министр обороны Андрей Белоусов указал на планы альянса по достижению готовности к военному столкновению к 2030 году.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее уклонился от прямого ответа о причинах веры в вероятность нападения России.

    9 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский дипломат Родион Мирошник с иронией отреагировал на необычные подарки турецкого лидера европейским политикам, вспомнив известную фразу из романа «12 стульев».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

    «Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

    Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

    Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.

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    11 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    В США назвали причину украинского конфликта

    American Conservative назвала расширение НАТО причиной конфликта на Украине

    В США назвали причину украинского конфликта
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на восток, а Киев придерживался Минских договоренностей, пишет американская газета American Conservative.

    Украинского конфликта можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на восток, а Киев придерживался Минских договоренностей, передают «Вести» со ссылкой на американскую газету American Conservative.

    «НАТО могла бы согласиться сдержать свое обещание и не расширяться на Украину. Украина и ее западные партнеры могли бы использовать Минские соглашения как путь к миру и реализовать их вместо того, чтобы воспользоваться ими как возможностью для вооружения к войне», – говорится в статье.

    Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами. Однако, по его словам, Киев уже упустил шанс выйти из ситуации с минимальными потерями, который предоставлялся в апреле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин допустил возможность предотвращения украинского конфликта при отказе НАТО от расширения.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

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    9 июля 2026, 13:57 • Новости дня
    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами

    NYT сообщила о расколе на саммите НАТО в Анкаре

    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки резкой критике президента США, европейские участники завершившегося в Анкаре саммита сосредоточились на укреплении обороны, заключив новые оружейные контракты на 50 млрд долларов, отмечают СМИ.

    Прошедший саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал двойственную природу нынешнего альянса, пишет The New York Times.

    Президент США «занимался шоу»: он активно критиковал союзников, обвиняя их в нелояльности и недостаточных военных расходах, а также принял решение о новых авиаударах по Ирану.

    Европейские лидеры, по большей части, проигнорировали выпады американского президента, сосредоточившись на практических шагах.

    «Это действительно история двух саммитов», – заявил Иэн Лессер, научный сотрудник Германского фонда Маршалла в Брюсселе. По его словам, на фоне претензий Трампа проходила традиционная работа альянса, направленная на увеличение финансирования, коллективную оборону и поддержку Украины.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники заключили сделки на поставку вооружений на сумму 50 млрд долларов и договорились инвестировать 27 млрд евро в развитие инфраструктуры на восточном фланге альянса.

    Несмотря на попытки Рютте продемонстрировать Трампу рост европейских оборонных расходов на 1,2 трлн долларов, напряженность сохранилась. Эксперты отмечают, что Европа все больше осознает необходимость самостоятельного обеспечения безопасности и наращивания военного потенциала, пока Вашингтон концентрируется на противостоянии с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал от Европы большего уважения и увеличения оборонных расходов.

    Североатлантический альянс подготовил для американского лидера презентацию новейших военных проектов на миллиарды долларов.

    Руководство военного блока решило задвинуть украинский вопрос на второй план ради спокойствия главы Белого дома.

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    9 июля 2026, 20:38 • Новости дня
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила «запас доброго отношения и надежд» в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    «Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил дипломат. Лавров отметил, что западные государства, по его словам, лишь демонстрировали готовность к диалогу по украинскому вопросу, однако затем перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

    Лавров напомнил, что прежние договоренности, достигнутые под гарантии европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, оказались ложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла и соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МИД отказался верить обещаниям оппонентов на слово. Чуть ранее министр назвал диалог с европейскими странами дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада. В мае российский дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в срыве возможностей мирного урегулирования.



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    9 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Адмирал НАТО Драгоне сообщил о замене американского оружия в Европе
    Адмирал НАТО Драгоне сообщил о замене американского оружия в Европе
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США, включая самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны по мере сокращения Штатами военного вклада в альянс, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    Председатель Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие замещения военные мощности, передает РИА «Новости». По словам американского адмирала, союзникам придется самостоятельно развивать средства радиоэлектронной борьбы и высокоточные комплексы поражения большой дальности.

    «Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне», – подчеркнул высокопоставленный военный.

    При этом Драгоне посоветовал не копировать полностью военный потенциал Вашингтона. Он рекомендовал модернизировать традиционные вооружения и активнее вкладывать средства в недорогие беспилотники.

    Ранее журнал Spiegel сообщал о планах американской стороны существенно урезать вклад в структуру командования силами партнеров. Кроме того, издание Bild писало об отказе Пентагона предоставлять современные разведывательные дроны и самолеты-заправщики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу и стратегические бомбардировщики.

    Американское руководство подготовило масштабный план сокращения военного присутствия в Европе.

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    8 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Генсек НАТО одобрил удары Киева по российской энергоинфраструктуре

    Рютте поддержал атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель Североатлантического альянса положительно оценил атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России, отметив их влияние на простых граждан.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал удары украинской армии западным оружием по энергетической инфраструктуре России. Об этом руководитель альянса рассказал во время пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего саммита военно-политического блока, передает ТАСС.

    В качестве примера глава организации привел атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Омске. «Это бьет по людям, которые ездят на машинах, создает очереди на заправках», – подчеркнул Рютте.

    При этом генеральный секретарь отказался комментировать возможные последствия ответных действий Москвы для самой Украины. Кроме того, руководитель альянса добавил, что рассчитывает на скорое согласование новых ограничительных мер против России со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Евросоюз в одобрении атак Киева на любые объекты энергетики.

    Ранее Марк Рютте отказался комментировать передачу разведданных альянса для ударов по российским аэродромам. До этого он поддержал возможность применения западного оружия по целям на территории РФ.


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    8 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    Захарова указала на подготовку НАТО к вооруженному конфликту с Россией

    Захарова: Генеральная линия НАТО останется неизменной

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО сохранило курс на милитаризацию Европы и подготовку к конфликту с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД, отметила, что 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов этого военно-политического объединения.

    По ее словам, попытки генсека альянса Марка Рютте представить встречу как эпохальную провалились, а его «коммивояжерские навыки» не помогли сгладить разногласия, в том числе с США, недовольными расходами на безопасность Европы.

    Захарова отметила, что трещины в трансатлантической связке сохранились, хотя европейские лидеры и руководство Канады демонстрировали лояльность Вашингтону и готовность увеличивать оборонные обязательства. При этом, подчеркнула она, союзники по НАТО вновь назвали Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности, хотя некоторые из них при этом признают отсутствие признаков подготовки российского нападения. Конфронтация с Россией, по ее словам, приобрела для блока экзистенциальный и системный характер.

    «Фактически нынешние евроэлиты – выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации «коллективного Запада» с нашей страной. Причем до них, скорее всего, не доходит, что все это предполагает не только создание угроз и проблем России, но и значительное истощение ресурсов и формирование очагов военной напряженности в самой Европе. Кому на руку «одним выстрелом убить двух зайцев» – очевидно». – заявила она.

    Она добавила, что на этом фоне в США растет разочарование НАТО: Вашингтон недоволен нерешенным по своему сценарию вопросом по Гренландии и поведением союзников, которые, как там считают, не поддержали Америку в нужный момент.

    По словам Захаровой, американцы не приняли попытки Рютте с помощью «креативной бухгалтерии» представить усилия по наращиванию военных расходов более значительными. При этом сам генсек признал, что средств выделено столько, что оборонная промышленность не успевает их «переварить».

    По предварительным оценкам, в 2026 году совокупные военные расходы стран НАТО достигнут 1,8 трлн долларов. «Сколько хороших дел можно было бы сделать на эти средства?» – заявила Захарова.

    Захарова подчеркнула, что созидательная повестка для НАТО по-прежнему не является приоритетом. «Генеральная линия остается неизменной – милитаризация европейского континента, концентрация на наращивании оборонного потенциала, подготовка к вооружённому конфликту с Россией и, конечно, помощь Украине, которая используется радикалами из рядов альянса ради достижения эфемерной цели – нанесения «стратегического поражения» нашей стране», – заявила

    По итогам саммита Киеву обещано военной помощи на 70 млрд евро в 2026 году с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году, при том что, по словам Захаровой, интересы простых европейцев и судьба украинцев игнорируются, а на социально-экономические нужды средства урезаются.

    «Как констатировал Марк Рютте, «нет времени на раздумья». А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то возможно не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре официально закрепила за Россией статус долгосрочной угрозы для альянса.

    Рютте на этом саммите назвал наращивание производства вооружений ключевым приоритетом блока. Он же в Анкаре объявил о запуске в Европе проектов по производству и обслуживанию танков Abrams и ракет ATACMS.

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    10 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    В США признали полную неэффективность систем Patriot против России

    Экс-помощник главы Пентагона Фриман счел системы Patriot бесполезными для Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство ракет для которых США могут предоставить Киеву, уже показали свою неэффективность в противодействии российскому оружию, заявил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

    Отставной дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман раскритиковал идею поставок зенитных технологий, передает РИА «Новости».

    Накануне глава Белого дома допустил возможность предоставления украинской стороне лицензии на выпуск ракет-перехватчиков. Предполагалось, что местный военно-промышленный комплекс сможет быстро освоить сборку боеприпасов.

    Однако эксперт выразил серьезные сомнения в целесообразности таких шагов. «Может системы Patriot и могут помочь украинскому моральному духу, но у них явно невпечатляющий послужной список, если речь идет о противодействии российским... ракетам», – сказал Фриман.

    Кроме того, остается неясным вопрос передачи интеллектуальной собственности. Компании RTX и Lockheed Martin, выступающие разработчиками вооружения, пока не озвучили готовность делиться секретными технологиями на приемлемых условиях.

    Российские власти неоднократно подчеркивали опасность подобной эскалации. Позиция Москвы заключается в том, что поставки западного оружия на Украину лишь отдаляют мирное урегулирование и делают любые военные грузы законной целью для ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США озвучил решение о передаче Киеву лицензии на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Журналисты издания Responsible Statecraft назвали подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

    Эксперты Bloomberg указали на необходимость многолетних сроков для организации выпуска перехватчиков.

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    9 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    Times: НАТО будет использовать ИИ Palantir для отслеживания российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Военная система искусственного интеллекта Maven от Palantir будет задействована НАТО, чтобы отслеживать возможные перемещения российских войск у западной границы России, пишет Times.

    Как напоминает Times, на прошлой неделе альянс объявил о достижении Maven Smart System полной технической оперативной готовности; комплекс собирает данные, предоставляемые странами-членами НАТО.

     «Она [Maven] будет показывать расположение [войск] на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Отмечается, что, если Россия направит солдат ближе к границе с Эстонией, система зафиксирует такие перемещения.

    Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли в интервью Times заявил, что в случае войны НАТО и необходимости наносить удары действия альянса будут обеспечиваться разработками его компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны восточного рубежа НАТО усиливают оборону на границах с Россией.

    Североатлантический альянс планирует создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге.

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    9 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков назвал агрессией провозглашение России угрозой для НАТО

    Песков: Провозглашение России угрозой для НАТО является агрессивным действием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление России угрозой представляет собой агрессивный шаг со стороны Североатлантического альянса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Подобные решения вынуждают Москву сохранять уверенные позиции и продолжать намеченный государственный курс, подчеркнул он.

    «Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику», – сказал Песков «Вестям».

    Представитель Кремля пояснил, что в первую очередь речь идет о технологическом и экономическом развитии страны. Москва также продолжит надежно обеспечивать защиту своих национальных интересов. Он добавил, что само по себе признание кого-либо противником уже является фактической агрессией.

    Ранее Песков выразил намерение внимательно следить за новостями с саммита альянса в Анкаре.

    В конце июня генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран военного блока.

    Весной представитель Кремля охарактеризовал Североатлантический альянс враждебной по отношению к Москве организацией.

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    10 июля 2026, 01:59 • Новости дня
    Захарова: НАТО не прислушалось к стенаниям и ядерному шантажу Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский попытался шантажировать НАТО возможностью для Украины обладать ядерным оружием, но его стенания проигнорировали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.

    Захарова, заявление которой опубликовано на сайте МИД, указала, что прошедший 7–8 июля в Анкаре саммит НАТО обернулся для Зеленского политическим провалом.

    По ее словам, глава киевского режима вновь озвучил привычные требования о поставках систем ПРО и ПВО и боеприпасов к ним, а также рекламировал «компетенции» вооруженных сил Украины, но внятной реакции союзников не последовало.

    Киев получил несколько двусторонних соглашений в рамках «дроновых сделок», а совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте, как подчеркнула Захарова, длилась всего около четырех минут и прошла без вопросов журналистов.

    Особое разочарование, отметила официальный представитель МИД, вызвала у Зеленского итоговая декларация, где не оказалось даже намека на возможное вступление Украины в НАТО.

    Захарова также заявила, что не сработала попытка Зеленского «слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия».

    «Об этом он заявил изданию Financial Times накануне саммита, подчеркнув под видом якобы жалобы «вслух»: «У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть». Иными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия «гарантию безопасности» себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался», – говорится в сообщении.

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    9 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    В НАТО подготовили план перераспределения американских военных в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    План НАТО по постепенному перераспределению американских сил в Европе уже готов, а европейские союзники смогут компенсировать вывод ключевых сил США без ущерба для сдерживания, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    Представители альянса и Вашингтон полностью скоординировали действия по вопросу передислокации войск, передает РИА «Новости». Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что речь идет не о выводе контингента, а о его направлении в другие регионы.

    «План уже готов», – отметил офицер в интервью Euractiv. Он добавил, что европейские государства способны компенсировать этот процесс без ущерба для общей безопасности.

    Дополнительно адмирал назвал главной преградой для быстрого перевооружения стран объединения затянутые бюрократические процедуры. По его словам, процессы закупки и допуска техники занимают долгие годы, что совершенно не отвечает темпам современных конфликтов.

    Для решения проблемы глава комитета предложил ввести систему взаимного признания сертификации вооружений. Это позволит избежать повторных длительных согласований при передаче техники между участниками альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    На фоне планов Вашингтона глава альянса подчеркнул необходимость масштабной перестройки структуры военно-политического блока.

    В свою очередь адмирал Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие скорейшего замещения европейцами военные мощности США.

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    9 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Германия договорилась с США о размещении ракет Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на территории ФРГ американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил канцлер Фридрих Мерц.

    Берлин достиг окончательного соглашения с Вашингтоном по вопросу поставок крылатых ракет, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц во время правительственного выступления в бундестаге.

    «Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем», – заявил Мерц.

    Ранее глава немецкого правительства уже упоминал о продолжении активных консультаций с американской стороной. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Берлин анонсировали эпизодическое развертывание американских ракет средней дальности на немецкой территории с 2026 года.

    В мае текущего года власти ФРГ возобновили попытки закупки крылатых ракет Tomahawk.

    Накануне министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил активный диалог с США по вопросу поставок данного вооружения.

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    10 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    Экс-главком НАТО в Европе посоветовал не проводить саммиты в ближайшие два года

    Экс-главком НАТО в Европе Ставридис призвал альянс два года не созывать саммиты

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил странам альянса на два года отказаться от саммитов лидеров, ограничившись ежегодными встречами министров обороны.

    С предложением выступил отставной адмирал Джеймс Ставридис, возглавлявший силы альянса в Европе с 2009 по 2013 год, передает ТАСС. В своей колонке для Bloomberg он написал: «НАТО должно сократить частоту проведения саммитов на время этой паузы. В ближайшие два года необходимости в новом саммите нет, достаточно одной ежегодной встречи министров обороны».

    Ставридис считает нужным приостановить и ежедневную работу комитетов, отказавшись от привычной череды встреч на более низком уровне. Свою инициативу военный объяснил плачевными итогами недавнего саммита в Анкаре. По его мнению, отношения между Вашингтоном и остальными членами блока сейчас переживают глубокий кризис, который едва ли разрешится в ближайшее время.

    При этом адмирал не считает, что дни альянса сочтены. Однако он уверен, что враждебность США не исчезнет в последние два года президентства Дональда Трампа. Эксперт сравнил эту паузу с временным разъездом конфликтующих супругов ради спасения брака и посоветовал союзникам пойти на такой шаг для сохранения 77-летнего пакта.

    Во время перерыва европейским странам следует продолжить наращивание оборонных бюджетов, укреплять собственный военно-промышленный комплекс и средства ядерного сдерживания. Кроме того, Ставридис предложил партнерам обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе силами «коалиции желающих». Поддержку же Украине он порекомендовал направлять исключительно по каналам Евросоюза, а не НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, саммит НАТО в Анкаре не снял трещины в трансатлантической связке и подтвердил курс альянса на милитаризацию Европы.

    Газета The New York Times описала раскол на анкарском саммите НАТО на фоне резкой критики европейских союзников президентом США.

    Бывший главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис ранее предупредил о риске распада альянса из-за разногласий США и Европы по поддержке Украины и допустил создание Организации европейского договора.

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