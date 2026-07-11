Стивен Сигал исключил возможность капитуляции России на фоне расширения НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американский режиссер и специальный представитель МИД по гуманитарным связям Стивен Сигал поделился своим мнением о России в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Он отметил исключительный характер жителей страны, передает ТАСС.

«По моему скромному мнению, русские – одни из самых патриотических и стоических людей на Земле», – подчеркнул Стивен Сигал.

По словам артиста, граждане осознают экзистенциальную угрозу и понимают высокие ставки. Он уверен, что народ не прекратит борьбу до остановки расширения НАТО, которое стремится окружить государство. Вероятность капитуляции страны Сигал назвал нулевой.

До этого американский актер назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Месяцем ранее спецпредставитель МИД России заявил о непобедимости русского духа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.