Новый лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель отца

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый руководитель исламской республики Моджтаба Хаменеи выпустил письменное обращение по случаю похорон отца, передает ТАСС. «Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть – воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», – гласит текст заявления.

Политик также добавил, что возмездие является прямым требованием граждан и обязательно воплотится в жизнь. Бывший духовный лидер погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов.

Напомним, масштабные траурные мероприятия начались 3 июля в иранской столице. Тело аятоллы два дня находилось в крупнейшем религиозно-общественном комплексе Тегерана. 6 июля состоялось массовое шествие, после чего гроб доставили в священный город Кум.

Вечером 7 июля останки перевезли в Ирак для прощания с местными мусульманами-шиитами в Наджафе и Кербеле. Церемония погребения прошла 9 июля на родине погибшего – в Мешхеде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего лидера. Церемония погребения политика завершилась в его родном городе Мешхеде.