Израильская авиация нанесла массированные удары по югу Ливана

Масштабная военная операция развернулась в субботу утром, передает РИА «Новости».
«Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», – заявил ливанский военно-полевой источник.
Удары пришлись по окраинам населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука. Уточняется, что в атаке участвовали как беспилотные аппараты, так и боевые самолеты. Кроме того, военные открыли пулеметный огонь со стороны Заутара.
Одновременно инженерные подразделения приступили к направленным подрывам гражданской инфраструктуры. Для разрушения зданий в поселения Бинт-Джбейль и Хула перебросили значительное количество тяжелых бульдозеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спецподразделения израильской армии начали операцию на подступах к городу Набатия.
В результате интенсивных бомбардировок Ливана погибли более 4 тыс. человек.
В мае израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.