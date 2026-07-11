Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отказ от развития морских сил грозил стране потерей побережья и расчленением, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что сохранение мощного военного и торгового флота жизненно необходимо для выживания государства в условиях глобальной конкуренции, сообщает РИА «Новости».

«Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», – подчеркнул Патрушев.

Политик добавил, что без сильного флота Россию загнали бы вглубь континента и отрезали от остального мира. В субботу, 11 июля, Патрушеву исполняется 75 лет. За свою карьеру он занимал посты директора ФСБ и секретаря Совета безопасности, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны. Помощник президента охарактеризовал контроль над стратегическими морскими проливами ключевым инструментом мирового давления.

Ранее он предложил признать угрозой для государства создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.