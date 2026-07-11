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    11 июля 2026, 10:46 • Новости дня

    Единственный авианосец Франции завершил долгую миссию на Ближнем Востоке

    Авианосец «Шарль де Голль» вернулся в Тулон после ближневосточной миссии

    Tекст: Мария Иванова

    Флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил миссию длиной в пять с половиной месяцев, вернув домой около 2 тыс. моряков.

    Французский военный корабль прибыл в базу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    «В субботу утром «Шарль де Голль» пришвартовался в своем порту приписки в Тулоне после миссии, продлившейся пять с половиной месяцев», – отмечается в опубликованном материале.

    О возвращении судна 3 июля объявлял президент Эммануэль Макрон. На берег сошли около 2 тыс. членов экипажа. Ранее канал BFMTV сообщал, что флагману предстоит пройти плановый ремонт.

    Поход начался в конце января с учений в Северной Атлантике и Балтийском море. Из-за обострения конфликта вокруг Ирана корабль перебросили на Ближний Восток. Эта миссия стала второй по длительности за 25 лет службы авианосца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Франции Эммануэль Макрон перебросил корабль в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    В мае авианосная ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал.

    Месяцем позже местные СМИ анонсировали возвращение флагмана ВМС в Тулон для планового ремонта.

    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    9 июля 2026, 09:32 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте

    Вооруженные силы Ирана атаковали американские системы Patriot и базы в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись массированному налету иранских беспилотников, ударивших по зенитным комплексам в Кувейте и хранилищам топлива.

    Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.

    «Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 01:32 • Новости дня
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    @ IMAGO/Eduardo Carmim/SPP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Бостоне завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й. В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, а на 77-й минуте был заменен из-за повреждения, передает РИА «Новости».

    По данным статистического портала Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, довел число результативных действий на чемпионате мира до десяти. Форвард стал единственным игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки на двух мировых первенствах.

    С 20 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, уступая аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч.

    В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем матча между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией. В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    КСИР заявил об ударах Ирана по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против баз США в Кувейте и Бахрейне.

    «В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.

    КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

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    9 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов

    Французские следователи в четвертый раз допросили Дурова по делу Telegram

    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже основатель Telegram Павел Дуров провел более шести часов на допросе у следователей, пишет Figaro со ссылкой на Agence France-Presse.

    Допрос проходил в рамках дела, открытого в 2024 году и касающегося возможной причастности платформы к преступной деятельности. Это был уже четвертый допрос Дурова с момента предъявления ему обвинений в 2024 году. На допрос он прибыл утром в черных брюках, худи и кроссовка, пишет Figaro.

    «Почти два года спустя после привлечения Павла Дурова к уголовной ответственности по-прежнему не существует ни одного элемента, подтверждающего обоснованность обвинений», – заявили адвокаты Дурова.

    Они добавили, что поданы жалобы как во Франции, так и в европейские судебные инстанции.

    Представители Telegram сообщили AFP, что после задержания Дурова во Франции единственным изменением стало то, что французские власти начали корректно направлять свои судебные запросы в компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже обвинил Дурова в шести правонарушениях и ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    В июне 2025 года Дуров заявил о непонимании выдвинутых ему обвинений и о сохранении запрета на выезд из Франции.

    В 2025 году Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

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    9 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовые ограничения и возможная победа правых сил ставят под угрозу стремление французского лидера Эммануэля Макрона укрепить роль Парижа в НАТО и европейской безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон незаметно покинул свой последний саммит НАТО, что символизирует угрозу его оборонному наследию из-за бюджетных проблем и перспективы прихода к власти крайне правых, пишет Politico.

    За почти десять лет руководства страной он превратил Париж в ведущую силу альянса, разместив войска на границе с Россией и призывая Европу к большей независимости от США.

    «Саммит ясно показал, что европейцы вкладывают все больше средств и предпринимают все больше действий для своей защиты. Я, например, выступаю за это уже девять лет», – заявил Макрон журналистам по итогам мероприятия. Однако его достижения, включающие рост военных расходов и планы по подключению европейских стран к французским силам ядерного сдерживания, могут оказаться под угрозой.

    Лидер крайне правых Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, уже дала понять, что в случае победы намерена существенно сократить участие Франции в НАТО и Евросоюзе. В мае она пообещала вывести страну из объединенного командования альянса, повторив шаг генерала Шарля де Голля 1966 года, и переориентировать блок на борьбу с радикальным исламизмом.

    Кроме того, будущему президенту придется решать проблему ухудшения государственных финансов. К 2030 году Париж планирует тратить на оборону чуть более 2,5% ВВП, что далеко от цели НАТО в 3,5% к 2035 году. При государственном долге свыше 115% ВВП найти дополнительные средства будет крайне сложно. Тем временем Германия стремительно наращивает военный бюджет, который в следующем году должен достичь 109,7 млрд евро против 63,3 млрд евро у Франции к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный арсенал Франции вырос до 370 боеголовок.

    Власти Норвегии ранее согласились разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы.

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    9 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»

    Французская компания EDF остановила работу АЭС «Гольфеш» из-за жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Единственный действующий реактор АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции прекратил выработку энергии из-за критического повышения температуры воды в реке, необходимой для его охлаждения.

    Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС «Гольфеш» . Решение о приостановке работы предприятия связано с сильным нагревом реки Гаронна. Ожидается, что к пятнице температура воды, используемой для охлаждения реакторов, превысит 28 градусов по Цельсию. По местным правилам сбрасываемая обратно жидкость не должна быть горячее этого значения, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения нормативных требований в качестве превентивной меры энергоблок номер два АЭС \»Гольфеш\» был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30», – заявили в пресс-службе компании-оператора EDF.

    Станция имеет два реактора мощностью 1,3 гигаватта. Первый из них прекратил работу еще в марте ради профилактики и замены ядерного топлива. При этом метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 72 департаментах из-за жары до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня энергетики уже останавливали работу реакторов станции «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В том же месяце метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов. Прошлым летом аномальная жара также вынудила атомные электростанции страны сократить мощности.

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    9 июля 2026, 05:09 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив станет снова доступен для судоходства только при соблюдении условий Тегерана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

    В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.

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    9 июля 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР выпустил десять баллистических ракет по базе США Аль-Азрак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании залпом из десяти баллистических ракет, разрушив центр управления войсками.

    Силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар 10 баллистическими ракетами по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщило гостелерадио Исламской республики, передает ТАСС.

    Из сообщения следует, что в результате удара был поражен центр управления войсками на базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью нанесли удары по более чем 80 целям в Иране высокоточными боеприпасами.

    В июне КСИР нанес мощный ракетный удар по военной базе Аль-Азрак в Иордании, повредив американские истребители.

    Ранее иранские силы в рамках операции «Правдивое обещание 4» атаковали базу Аль-Азрак и другие американские объекты на Ближнем Востоке.

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    9 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Заявление канцлера Мерца о помощи Киеву вызвало возмущение во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киеву нужно перестать помогать после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик выразил глубокое недоумение планами немецкого руководства, передает РИА «Новости».

    На своей странице в соцсети он прокомментировал публикацию канцлера Германии Фридриха Мерца о полной поддержке Киева и выделении 70 млрд евро. «Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что «у нас нет денег»!… Хватит», – написал Филиппо.

    Ранее по итогам саммита в Анкаре страны НАТО подписали декларацию о предоставлении украинской стороне военной помощи на 70 млрд евро в текущем и следующем годах. При этом министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что именно Берлин планирует сделать крупнейший индивидуальный взнос среди всех участников альянса.

    Несмотря на столь громкие заявления, сам Мерц предпочел не раскрывать точный размер будущего транша в рамках очередного пакета военной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить военную помощь Киеву.

    Французский политик неоднократно выступал против финансирования союзников на фоне трудного экономического положения страны.

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    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

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    9 июля 2026, 04:00 • Новости дня
    Генштаб Кувейта сообщил об атаке ракет и беспилотников на эмират

    Tекст: Антон Антонов

    Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников, сообщил генеральный штаб Вооруженных сил эмирата.

    «Кувейтская противовоздушная оборона в настоящее время отражает вражеские ракетные атаки и удары беспилотников», – говорится в заявлении ведомства в X.

    Командование армии пояснило, что звуки взрывов, которые могут услышать местные жители, являются результатом работы систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о возобновлении ударов по целям в Иране.

    СМИ сообщили, что Иран готовится нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Воздушная тревога прозвучала в Бахрейне после ударов США по Ирану.

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    10 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    Празднование победы Франции на ЧМ закончилось гибелью девушки

    Во Франции болельщица погибла под колесами тягача после четвертьфинала ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    В департаменте Нор на севере Франции во время ночных уличных торжеств после четвертьфинала ЧМ погибла 17-летняя болельщица сборной страны.

    По данным газеты газета La Voix du Nord, трагедия произошла в ночь на 10 июля в департаменте Нор на севере страны. Жертвой стала 17-летняя девушка.

    Во время празднования победы национальной команды девушка забралась на раму тягача позади кабины. При повороте на круговом перекрестке она сорвалась и упала под задние колеса машины, передает ТАСС. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. Водитель тягача задержан.

    Поводом для массовых гуляний стала победа сборной Франции над командой Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания – Бельгия, следующая игра сборной назначена на 14 июля.

    Ранее в центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пострадали четыре человека.

    В Париже автомобиль въехал в группу фанатов ПСЖ после победы над «Арсеналом», тогда были ранены не менее трех человек.


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    9 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Бахрейне после атаки США на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает Agence France-Presse.

    Никаких дополнительных сведений не приводится, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бахрейне на фоне ударов США по Ирану объявили воздушную тревогу. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

    СМИ сообщили, что Иран готовится нанести масштабный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США.

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    10 июля 2026, 03:16 • Новости дня
    Американский десантный корабль вышел из строя в первые недели войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Американский десантный корабль USS Boxer с морпехами на борту несколько недель простоял на удаленной базе из-за поломки двигателя в начале войны с Ираном, сообщает телеканал Newsmax.

    По данным Newsmax, в первые недели войны против Ирана во время перехода корабля в сторону Ближнего Востока вышел из строя основной циркуляционный насос, охлаждающий двигатель, и потребовалась его замена. Корабль, досрочно выдвинувшийся с западного побережья США для усиления американских сил в войне с Ираном, вместо выхода в Аравийское море был вынужден ждать запчастей и ремонта на совместной базе США и Британии на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.

    «USS Boxer был временно выведен из строя в критический период», – сообщил один из чиновников на условиях анонимности. Другой собеседник, выражая недовольство ситуацией, отметил, что морские пехотинцы вышли в море раньше срока, чтобы «дать нашим лидерам больше вариантов», но этот вариант на время исчез из-за очередной проблемы с обслуживанием десантного корабля.

    После завершения ремонта три корабля амфибийной группы USS Boxer – сам USS Boxer, а также USS Comstock и USS Portland – перенаправили к Малаккскому проливу в зоне ответственности Тихоокеанского командования США. Там они занялись досмотром судов, попавших под санкции за поставки материалов в поддержку Ирана.

    Сейчас группа Boxer участвует в операциях против Ирана на Ближнем Востоке. Один из чиновников сообщил, что при выходе в море в марте корабль находился в хорошем состоянии, а экипаж делает все возможное для поддержания его боеготовности.

    Инцидент с Boxer ранее не раскрывался и подчеркивает, что из-за проблем с десантными кораблями командование по-прежнему располагает ограниченным набором вариантов применения самых востребованных экспедиционных сил морской пехоты, сообщает Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мате США ускорили переброску 2,2 тыс. морских пехотинцев на десантный корабль USS Boxer для участия в операции против Ирана.

    На днях Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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