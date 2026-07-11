Единственный авианосец Франции завершил долгую миссию на Ближнем Востоке

Авианосец «Шарль де Голль» вернулся в Тулон после ближневосточной миссии

Tекст: Мария Иванова

Французский военный корабль прибыл в базу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

«В субботу утром «Шарль де Голль» пришвартовался в своем порту приписки в Тулоне после миссии, продлившейся пять с половиной месяцев», – отмечается в опубликованном материале.

О возвращении судна 3 июля объявлял президент Эммануэль Макрон. На берег сошли около 2 тыс. членов экипажа. Ранее канал BFMTV сообщал, что флагману предстоит пройти плановый ремонт.

Поход начался в конце января с учений в Северной Атлантике и Балтийском море. Из-за обострения конфликта вокруг Ирана корабль перебросили на Ближний Восток. Эта миссия стала второй по длительности за 25 лет службы авианосца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Франции Эммануэль Макрон перебросил корабль в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

В мае авианосная ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал.

Месяцем позже местные СМИ анонсировали возвращение флагмана ВМС в Тулон для планового ремонта.