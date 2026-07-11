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    11 июля 2026, 10:36 • Новости дня

    Туск анонсировал создание в Варшаве мемориала жертвам Волынской резни

    Туск заявил о строительстве стены памяти жертв Волынской резни в Варшаве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши возведут мемориальный комплекс с Вечным огнем, на котором увековечат имена всех идентифицированных погибших от рук украинских националистов.

    Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал появление нового памятника, передает ТАСС. «Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии. Поэтому в Варшаве будет возведена стена памяти с Вечным огнем и фамилиями каждой найденной и идентифицированный жертвы военных действий в XX веке на Украине», – заявил политик.

    Глава правительства Польши подчеркнул необходимость принятия Киевом исторической правды для успешного вступления в Евросоюз. В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в РФ) начала активную борьбу против советской власти.

    В 1943 году была сформирована Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещена в РФ). Националисты развернули масштабную кампанию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминация трагедии пришлась на 11 июля 1943 года, когда боевики атаковали около 100 населенных пунктов.

    Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, среди которых преобладали женщины, старики и дети. Десять лет назад польский парламент официально признал эти события геноцидом, а в прошлом году дата 11 июля стала государственным днем памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейм Польши утвердил День памяти жертв Волынской резни в качестве государственной даты.

    В июне Варшава потребовала от Киева отмены решения о присвоении подразделению ВСУ имени УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Незадолго до этого Дональд Туск обвинил украинское руководство в нехватке исторического мышления.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    8 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Эстония вручила ноту российскому послу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выразил протест Москве, обвинив российскую сторону в распространении ложных сведений об Эстонии и других странах Прибалтики.

    Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста, передает РИА «Новости». Дипломаты обвинили Москву в дезинформационной кампании против стран Балтии.

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», – говорится в официальном заявлении ведомства. При этом конкретных примеров ложных сведений Таллин не привел.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак на Россию. Аналогичные заявления ранее делали власти Латвии и Литвы.

    В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев ранее отмечал, что соседние государства фактически соучаствуют в атаках украинских беспилотников в Балтийском регионе. По его словам, сложные маршруты полетов дронов требуют согласования с руководством стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил страны Прибалтики о рисках предоставления территорий для враждебных действий.

    Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территорию НАТО необходимой ценой конфликта. В мае эстонское оборонное ведомство уведомило Киев о незаконности полетов над своей территорией.

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    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

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    9 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз рассматривает возможность ограничить предоставление убежища военнообязанным гражданам Украины, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, такое решение может быть связано с нехваткой личного состава у Киева.

    «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», – приводит слова Игоря Таро портал Delfi, передает РИА «Новости».

    Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Европейская комиссия намерена пересмотреть механизм приема украинских беженцев. Изменения могут коснуться мужчин призывного возраста, которые будут обращаться за защитой в странах ЕС в будущем.

    При этом, как отмечал Брюннер, украинцев, которые уже получили временную защиту на территории Евросоюза, лишать этого статуса не планируется.

    В настоящее время временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,4 млн граждан Украины. Возможные изменения будут распространяться только на новых заявителей, если соответствующие меры будут утверждены.

    Ранее Еврокомиссия предложила исключить мужчин призывного возраста из механизма приема украинских беженцев.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты подлежащих мобилизации граждан.

    Правительство Нидерландов изменило процедуру оценки запросов на убежище от украинцев.

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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

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    10 июля 2026, 06:17 • Новости дня
    Болгария отвергла три пункта нового пакета санкций ЕС

    Болгария выступила против санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла и Алекперова

    Tекст: Антон Антонов

    Болгарские власти сформировали перечень из трех пунктов, по которым страна не намерена поддерживать очередной антироссийский санкционный пакет Евросоюза, следует из заявления правительственной пресс-службы.

    Первым пунктом являются ограничения против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА «Новости» со ссылкой на BTA.

    Вторым возражением власти Болгарии обозначили возможное внесение в санкционный перечень основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.

    Третий пункт касается вопроса поставок запасных частей для софийского метрополитена.

    При формировании позиции, как отмечено в заявлении, учитывались анализы и мнения всех компетентных национальных органов. Подчеркивается, что такая работа велась для максимального учета интересов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил готовность наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций.

    Глава правительства назвал ограничения против патриарха Кирилла и Алекперова выстрелом себе в ногу.

    Власти Италии поддержали позицию Софии по защите предстоятеля Русской православной церкви.

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    8 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские лидеры активно подбирают компромиссную фигуру для выстраивания мирного диалога между Москвой и Киевом, , заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Руководство Европейского союза намерено определить дипломата для налаживания контактов с участниками конфликта. Соответствующее заявление сделал словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам саммита НАТО в Анкаре, пишет РИА «Новости».

    «Я знаю, что на уровне Европейского союза идет поиск персоны, которая могла бы быть тем переговорщиком, который бы был принят и Россией, и Украиной, и государствами-членами Европейского союза», – подчеркнул политик.

    Глава государства выразил уверенность, что подходящий кандидат будет найден в кратчайшие сроки. Это позволит сторонам оперативно сесть за стол переговоров и начать обсуждение путей урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить выдачу мандата на диалог с Москвой. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривала возможность назначения президента Финляндии Александра Стубба на эту роль. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал идеальным переговорщиком канцлера Германии Фридриха Мерца.

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    9 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Кафе в Юрмале получило предупреждение за русскую рекламу

    Tекст: Денис Тельманов

    Пляжное заведение Sea Breeze столкнулось с претензиями языкового центра из-за обилия публикаций в соцсетях для привлечения русскоязычных посетителей.

    Владелица бизнеса Анна Доброволска сообщила о претензиях латвийских чиновников, передает РИА «Новости». Центр государственного языка Латвии потребовал удалить публикации в социальных сетях, написанные не на латышском. За нарушение закона юридическому лицу грозит взыскание до 700 евро.

    Предпринимательница пояснила местным журналистам суть претензий. «Они сказали, что просмотрели все социальные сети – и по их мнению, преобладает любой язык, кроме латышского», – рассказала Доброволска. Она добавила, что старается дублировать информацию для туристов из разных стран.

    Хозяйка заведения подчеркнула нежелание терять клиентов из-за языковых ограничений. По ее словам, курортный город посещает множество гостей из соседних государств, для общения с которыми активно используется русский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школах Латвии негласно запретили родительские собрания на русском языке.

    Ранее инспекторы Центра государственного языка оштрафовали владельца рижского кафе за отсутствие латышского перевода в меню.

    Местные коммерческие банки отключили русскоязычный интерфейс в своих банкоматах.

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    9 июля 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 586 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 1,2%, достигнув отметки почти в 586 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем поднялись на 1,2%, составив 585,5 доллара за тысячу кубометров, передают РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 584,3 доллара, прибавив 1%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 578,5 доллара за тысячу кубометров.

    Накануне президент США заявил: «Больше нет смысла в переговорах с Ираном». По его мнению, прекращение огня больше не действует. На фоне этого высказывания цена нефти марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов за баррель, подскочив на 6%.

    Стоимость европейского газа максимально достигала после заявления американского лидера 584,6 доллара за тысячу кубометров, прибавив 6,2%. Цены начали расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану.

    Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость европейских газовых фьючерсов превысила отметку в 580 долларов за тысячу кубометров из-за слов президента США об Иране.

    Утром в четверг биржевые котировки на этот вид топлива временно опускались до 568 долларов.

    Месяцем ранее цены на фоне ближневосточной эскалации достигали уровня в 607 долларов.

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    9 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Вучич назвал Сербию и Украину слишком крупными для ЕС

    Вучич: Сербия и Украина не станут скоро членами ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Ни Сербия, ни Украина не станут в ближайшее время членами Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять», – сказал Вучич.

    Вучич подчеркнул, что дело не только в размерах государств. Он добавил, что на подход Брюсселя также влияют ситуация вокруг Косова и Метохии, а еще отношения Белграда с Россией, Китаем и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде во вторник и среду прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина.

    Вучич заявил, что не намерен жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз.

    Министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что Белград, несмотря на давление и угрозы, не намерен вводить санкции против России.

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    9 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 568 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг утром биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали снижение на 1,8%, достигнув отметки в 568 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром снижаются на 1,8%, примерно до 568 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 584,3 доллара. По состоянию на 9.02 мск показатель составлял 568,3 доллара.

    Ранее президент США сообщил, что представители Ирана связывались с американской стороной и хотят заключить сделку. В среду он заявил: «В переговорах с Ираном больше нет смысла». На фоне этих заявлений цена нефти Brent превысила 79 долларов за баррель, а стоимость газа достигала 584,6 доллара за тысячу кубометров.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства СПГ Катаром. В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем, в апреле снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь упали на 6%.

    В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

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    9 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Оператор аэропортов Греции заявил о нежизнеспособности системы погранконтроля ЕС

    Глава Fraport Greece призвал изменить систему погранконтроля ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение цифровой системы контроля на границах Шенгенской зоны обернулось длинными очередями в греческих аэропортах, из-за чего часть пассажиров пропускает свои рейсы.

    Недавно запущенная европейская система пограничного контроля Entry/Exit System не жизнеспособна и требует кардинального пересмотра, заявил руководитель компании Fraport Greece, управляющей 14 греческими аэропортами, Александр Зинелл.

    По словам топ-менеджера, из-за нововведений путешественники вынуждены стоять в длинных очередях. В результате многие не успевают пройти контроль, и самолеты улетают без них. В аэропортах даже установили специальные шатры, чтобы пассажиры не ожидали проверки под палящим солнцем на перроне, передает РИА «Новости».

    «Необходима новая версия, обновление и, вероятно, реконфигурация, чтобы позволить людям регистрироваться до полета, до посадки в самолет, до прибытия в аэропорт», – подчеркнул Зинелл.

    Еврокомиссия пока отказывается приостанавливать действие системы. Entry/Exit System была создана для замены ручных штампов цифровой регистрацией на внешних границах Шенгенской зоны. Она касается всех въезжающих из стран, не входящих в ЕС, включая транзитных пассажиров и деловых путешественников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз перенес старт системы онлайн-авторизации ETIAS на 2027 год из-за сбоев пограничного контроля.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить проверки пассажиров в период летних пиковых нагрузок.

    Новая электронная система спровоцировала серьезные трудности с многочасовыми очередями в аэропортах стран Шенгенского соглашения.

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    10 июля 2026, 09:15 • Новости дня
    Биржевая цена газа в Европе опустилась до 584 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,4% до 584 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    К утру пятницы стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась на 1,4%, опустившись до 584 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе в пятницу утром перешли к снижению, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего европейского газораспределительного хаба в Нидерландах, стартовали около 580,2 доллара за тысячу кубометров, что на 2% ниже уровня закрытия. К 8.59 мск цена достигала 584,1 доллара, показывая падение на 1,4% относительно расчетной цены предыдущего дня в 592,2 доллара.

    В четверг президент США заявил, что представители Ирана недавно выходили на контакт с Вашингтоном и заинтересованы в заключении сделки. Накануне он также отметил, что, по его мнению, прекращение огня с Ираном больше не действует и в переговорах с Тегераном «больше нет смысла». После этих заявлений нефть марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов за баррель, прибавив около 6%, а котировки европейского газа подскакивали максимум до 584,6 доллара за тысячу кубометров, что соответствовало росту на 6,2%.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального уровня за время конфликта в 853,7 доллара за тыс. кубометров котировки достигли 19 марта, когда крупнейший производитель СПГ Катар резко сократил выпуск. В результате средняя биржевая цена газа в марте подскочила почти на 60% по сравнению с февралем.

    В дальнейшем динамика смягчилась: в апреле средние цены снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь опустились на 6%. При этом нынешний уровень остается значительно ниже пиков 2021–2022 годов, когда на европейских газовых хабах фиксировались устойчиво рекордные значения. Абсолютного исторического максимума в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ в Европе в четверг днем поднялись до 585,5 доллара за тысячу кубометров, прибавив 1,2%.

    Утром в четверг котировки на газ в Европе на лондонской бирже ICE снижались до 568 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений США об Иране.

    Накануне европейские газовые фьючерсы на ICE резко выросли более чем на 5% и превысили отметку в 580 долларов за тысячу кубометров после заявления американского лидера о прекращении перемирия с Тегераном.

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    9 июля 2026, 13:38 • Новости дня
    ЕК выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям

    ЕК выразила озабоченность решением МОК снять ограничения со спортсменов России

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель осудил возможное возвращение российских атлетов на международную арену, потребовав не допускать их к турнирам до завершения украинского конфликта на западных условиях.

    Еврокомиссия выразила серьезную озабоченность рекомендацией Международного олимпийского комитета отменить ограничения в отношении России, передает ТАСС. В Брюсселе призывают не допускать российских спортсменов до соревнований.

    «Еврокомиссия серьезно озабочена этим решением МОК», – заявила на брифинге представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Она напомнила о позиции, озвученной на саммите Евросоюза 18 июня.

    По словам Итконен, нормализация участия России в международных и культурных мероприятиях невозможна до установления справедливого и долгосрочного мира на Украине. При этом под таким миром Брюссель понимает урегулирование конфликта исключительно на западных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета выступил за отмену ограничений для российских атлетов на международных стартах.

    Спортивные чиновники также восстановили в правах Олимпийский комитет России.

    В феврале Еврокомиссия не поддержала идею допуска отечественных футбольных команд к мировым первенствам.

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