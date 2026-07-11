Столичные спасатели вытащили из горящей квартиры 11 человек

В Москве спасли 11 человек при тушении пожара на Криворожской улице

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент произошел на юге столицы. Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки на Криворожской улице, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«11 июля в 3:29 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на ул. Криворожская. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №215 и АСО №8 столичного Пожарно-спасательного центра. Пожар произошeл в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома», – указано в сообщении ведомства.

Прибывшие на место специалисты оперативно провели разведку и приступили к тушению. Специальные звенья газодымозащитной службы проверили задымленные помещения. В результате пожарные вывели в безопасное место 11 человек, среди которых находился один ребенок.

Огонь удалось полностью ликвидировать в 4:13 утра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале пожарные спасли десять человек из горящей многоэтажки на востоке столицы. Несколькими днями ранее спасатели вывели 37 жильцов из охваченного огнем дома в центре Москвы.

А в конце прошлого года сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек при возгорании квартиры на Пролетарском проспекте.