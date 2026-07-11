Число жертв новых американских ударов по Ирану достигло 17 человек

Число погибших при ударах США по Ирану возросло до 17 человек

Tекст: Мария Иванова

Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил о росте числа жертв американских атак, передает РИА «Новости». Ранее ведомство заявляло о 14 погибших и 78 пострадавших.

«В ходе воздушных атак на шесть городов страны 8-9 июля 115 человек получили ранения, среди них две женщины. Проведено 14 операций, 102 человека получили медицинскую помощь и были выписаны. К сожалению, погибли 17 соотечественников, среди них одна женщина», – написал Керманпур в соцсети.

Американские военные 8 и 9 июля нанесли серию мощных ударов по территории Ирана. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские силы ответили атаками на американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

Американские военные 8 и 9 июля провели новую серию массированных ударов по иранским военным объектам. После этого глава Белого дома объявил об окончательном завершении перемирия между двумя странами.