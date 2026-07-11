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    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня

    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    9 июля 2026, 09:32 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте

    Вооруженные силы Ирана атаковали американские системы Patriot и базы в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись массированному налету иранских беспилотников, ударивших по зенитным комплексам в Кувейте и хранилищам топлива.

    Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.

    «Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    @ Samuel Corum/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поручил нанести по Ирану удар невиданной силы, если планы Тегерана по его устранению увенчаются успехом.

    «Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Тегеран вынашивает планы по его убийству уже много лет». При этом политик опроверг сообщения о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о новом заговоре. Тем не менее президент уверен, что давно является для Ирана целью номер один.

    Ранее Трамп заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередной мощный удар по исламской республике.

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым атакам Вашингтона.

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    9 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    @ REUTERS/Richard Chung

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.

    Решение президента США передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot может навредить самому Вашингтону, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

    «Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя», – указывается в публикации.

    Американские журналисты отмечают, что подобный шаг не решит проблему дефицита систем ПВО на Украине. При этом передача технологий облегчит геополитическим конкурентам доступ к секретной военной информации. Автор статьи предполагает, что Пентагон осознает эти риски и постарается максимально затянуть реализацию опасной инициативы.

    О возможной передаче лицензии американский лидер заявил на полях недавнего саммита НАТО в Анкаре. В свою очередь Москва неоднократно предупреждала о недопустимости накачивания Киева оружием. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые подобные военные грузы автоматически становятся законной целью для российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Белого дома сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В середине июня американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном выпуске боеприпасов.

    При этом западные военные эксперты сочли отправку дополнительных систем ПВО на Украину абсолютно бесполезной.

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    КСИР заявил об ударах Ирана по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против баз США в Кувейте и Бахрейне.

    «В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.

    КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

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    9 июля 2026, 03:38 • Новости дня
    Трамп не исключил согласия США закрыть небо над Украиной в рамках договоренности

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности США закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.

    «Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что «не придется беспокоиться» о возможной атаке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году он не исключил патрулирование неба Украины самолетами НАТО.

    Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая, по его версии, может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Он сообщил о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    8 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп заявил о способности стать «величайшим коммунистом уровня Ленина»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что смог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.

    Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    «Коммунизм легко продается. Я был бы величайшим коммунистом в истории, я был бы рядом с Лениным, я был бы так же хорош, как все», – подчеркнул политик. «Только что появились данные, где я занимаю первое место в TikTok. И все, о чем я говорю, – это коммунизм. Так что в каком-то смысле коммунизм – это даже хорошо», – отметил он.

    При этом Трамп добавил, что коммунистическая идеология представляет для Соединенных Штатов большую опасность, чем мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года. Он отметил, что «для человека, ставшего коммунистом, пути назад уже нет». По мнению президента, подобная политическая система в США просто не сработала бы.

    Ранее американский лидер пригрозил снова отправить в небытие серп и молот.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал коммунистов главными противниками республиканцев на предстоящих выборах.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил беспокойство политиков победой леворадикальных кандидатов на праймериз Демократической партии.

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    9 июля 2026, 05:09 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив станет снова доступен для судоходства только при соблюдении условий Тегерана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

    В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.

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    10 июля 2026, 10:28 • Новости дня
    Аэропорт во Флориде официально назвали в честь Дональда Трампа

    Аэропорт Палм-Бич официально переименовали в честь президента США Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в американской истории крупная воздушная гавань получила имя действующего главы государства, а в августе ее международный код сменится на инициалы политика.

    Международный аэропорт Палм-Бич в Южной Флориде официально получил имя действующего президента США, передает Sky News.

    Процесс ребрендинга, включающий установку новых вывесок, займет несколько недель, а трехбуквенный код аэропорта изменится с PBI на DJT 18 августа.

    Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал это событие огромной честью. «Это очень большой день в Палм-Бич, штат Флорида, где для меня было огромной честью, что Международный аэропорт Палм-Бич был переименован путем впечатляющего голосования в Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа», – написал американский лидер.

    Первым самолетом, прибывшим в переименованную воздушную гавань, стал Boeing 757 компании The Trump Organization. На борту находился сын президента Эрик Трамп, который отметил, что его отец заслуживает этой чести больше, чем кто-либо другой.

    Закон о переименовании, подписанный губернатором Флориды Роном Десантисом ранее в этом году, обойдется примерно в 5,5 млн долларов. Семья Трампа регулярно пользуется этим аэропортом при посещении резиденции Мар-а-Лаго. В январе участок дороги от аэропорта до поместья также был назван в честь президента.

    Кроме того, в Теннесси мост на трассе I-40 был переименован в мост Дональда Дж. Трампа. Министр финансов Скотт Бессент заявил на церемонии, что президент, набравший 82% голосов в округе Джефферсон на выборах 2024 года, полностью заслуживает этого. В апреле Госдепартамент США анонсировал выпуск памятных паспортов с портретом и подписью Трампа к 250-летию Декларации независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Дональда Трампа.

    Ранее связанные с семьей президента структуры подали документы на регистрацию соответствующих брендов и аббревиатуры DJT.

    К 250-летию американской независимости власти США выпустят новые паспорта с портретом главы государства.

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    9 июля 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР выпустил десять баллистических ракет по базе США Аль-Азрак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании залпом из десяти баллистических ракет, разрушив центр управления войсками.

    Силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар 10 баллистическими ракетами по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщило гостелерадио Исламской республики, передает ТАСС.

    Из сообщения следует, что в результате удара был поражен центр управления войсками на базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью нанесли удары по более чем 80 целям в Иране высокоточными боеприпасами.

    В июне КСИР нанес мощный ракетный удар по военной базе Аль-Азрак в Иордании, повредив американские истребители.

    Ранее иранские силы в рамках операции «Правдивое обещание 4» атаковали базу Аль-Азрак и другие американские объекты на Ближнем Востоке.

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Трамп пояснил, что поменял самолет, чтобы удивить британских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

    «Нет, почему бы они были», – ответил Трамп на вопрос о том, были ли какие-либо опасения причиной того, что он поменял борт для вылета из Анкары, передает РИА «Новости».

    Политик пояснил, что использовал другой самолет, чтобы показать его военным Британии.

    Американский президент вылетел из турецкой столицы на старом борту, но на базе США в Британии сменил его.

    В прошлом году Катар подарил Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что такой подарок считается «нормальным явлением между союзниками».

    Тогда же в Вашингтоне произошел скандал вокруг планов Трампа принять в подарок от Катара этот самолет.

    СМИ писали, что подаренный Boeing может создать серьезные проблемы с обеспечением безопасности американского президента.

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    11 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Сенаторы США договорились с Трампом о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей для усиления давления на Москву.

    Четыре американских сенатора согласовали с президентской администрацией продвижение обновленного документа об ограничениях против Москвы, передает Reuters.

    «Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законопроекта о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что законопроект будет представлен в ближайшее время», – говорится в заявлении сенаторов Ричарда Блюменталя, Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), Жанны Шахин и Роджера Уикера.

    Проект предусматривает наказание для государств, сотрудничающих с российской стороной и покупающих ее нефть и газ. Линдси Грэм после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пояснил, что новые меры дадут Дональду Трампу рычаги для содействия завершению конфликта.

    Ранее американский лидер провел переговоры с Зеленским в Анкаре, пообещав предоставить лицензию на производство комплексов Patriot. По словам главы Белого дома, Москва и Киев стремятся завершить спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций. Military China: Путин показал способность России противостоять санкциям. Посол МИД Трофимов заявил, что Запад не собирается снимать санкции с России.

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    9 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    NYT: Новый самолет Трампа оказался хуже старого борта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый самолет президента США Дональда Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

    Подаренный Катаром президентский борт уступает старому самолету по техническому оснащению, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома прибыл в Турцию на новом лайнере, однако покинул Анкару на прежнем воздушном судне, а в Британии вновь пересел на подаренный борт.

    «Новый самолет не обладает всеми возможностями прежнего борта», – отмечает американское издание. Старый самолет, предположительно, был оборудован системой ослепления зенитных ракет, наличие которой на новом лайнере не подтверждено.

    Белый дом подчеркнул, что новый Air Force One оснащен передовыми протоколами безопасности для защиты президента. Примечательно, что после вылета старого борта из Анкары сервисы отслеживания временно потеряли его сигнал из-за отключенного транспондера, что является стандартной мерой предосторожности. Борты других мировых лидеров покидали Турцию с включенными передатчиками.

    Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов был подарен Соединенным Штатам королевской семьей Катара в мае 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент объяснил смену борта желанием показать подаренный Катаром лайнер британским военным.

    В прошлом году Пентагон выделил почти миллиард долларов на ремонт этого самолета.

    Бывшие сотрудники американского военного ведомства предупреждали об огромных рисках для безопасности из-за спешки при вводе машины в эксплуатацию.

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    9 июля 2026, 09:02 • Новости дня
    Трамп заявил об «исправлении» Испании

    Трамп сообщил о согласии Испании выплатить значительные средства США

    Tекст: Мария Иванова

    Под угрозой полного прекращения двусторонней торговли испанские власти пошли на уступки Вашингтону, согласившись выделить крупную сумму денег, заявил президент США Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил изменение позиции Мадрида после предупреждений о возможном разрыве торговых связей, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что европейская страна пошла на уступки и согласилась на финансовые выплаты.

    «Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра... Они согласились выплатить большое количество средств. И если бы они этого не сделали, мы бы даже не стали с ними разговаривать», – подчеркнул политик по возвращении с саммита НАТО в Анкаре.

    На какие конкретно цели будут направлены обещанные средства, президент США не пояснил. Ранее он называл Испанию «ужасным партнером» и грозил прекратить торговлю. Это произошло после того, как Мадрид оказался единственным членом Североатлантического альянса, отказавшимся взять обязательство по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее сотрудничество с Мадридом.

    Весной президент США возмутился нежеланием испанцев выделять средства на нужды Североатлантического альянса. После жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей власти Испании решили поддержать американские войска.

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    9 июля 2026, 04:00 • Новости дня
    Генштаб Кувейта сообщил об атаке ракет и беспилотников на эмират

    Tекст: Антон Антонов

    Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников, сообщил генеральный штаб Вооруженных сил эмирата.

    «Кувейтская противовоздушная оборона в настоящее время отражает вражеские ракетные атаки и удары беспилотников», – говорится в заявлении ведомства в X.

    Командование армии пояснило, что звуки взрывов, которые могут услышать местные жители, являются результатом работы систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о возобновлении ударов по целям в Иране.

    СМИ сообщили, что Иран готовится нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Воздушная тревога прозвучала в Бахрейне после ударов США по Ирану.

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