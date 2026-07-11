Tекст: Катерина Туманова

«Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», – заявил Слота РИА «Новости».

Он уточнил, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто не боится публично, непрерывно и несмотря на угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта.

«То есть люди, к которым отношусь и я», – добавил Слота.

Ранее европейские СМИ сообщали о поиске лидерами ЕС подходящей кандидатуры для диалога с Москвой. Среди возможных кандидатов назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта и другие европейские политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

Мелони в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением кандидатуры переговорщика с Россией.