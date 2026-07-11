МВД раскрыло девять признаков мошенничества при снятии наличных

В МВД смену номера авторизации назвали подозрительным признаком

Tекст: Катерина Туманова

В пресс-центре МВД пояснили, что подозрительными считаются операции, совершаемые сразу после получения займов, крупные переводы и изменение данных для входа в банковские приложения.

«Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», – заявили в ведомстве ТАСС.

Помимо этого, правоохранители обращают внимание на нетипичное поведение клиентов. Подозрения вызывают операции в непривычное время, снятие необычных сумм или использование банкоматов в нехарактерных локациях. Запросы на выдачу наличных нестандартными способами, например по QR-коду, также служат тревожным сигналом.

Дополнительными маркерами мошенничества являются резкое изменение телефонной активности за шесть часов до транзакции и смена параметров устройства.

Наличие вредоносного программного обеспечения на смартфоне и пять или более отказов в выдаче средств за один день тоже входят в перечень подозрительных признаков.

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