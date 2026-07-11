Красный Крест приготовил запасы помощи из-за ЧС в Крыму

Tекст: Катерина Туманова

Запасы гуманитарной помощи для оперативного реагирования в условиях чрезвычайной ситуации сформированы в Крыму, передает РИА «Новости» со ссылкой на Российский красный Крест.

Режим ЧС регионального характера на полуострове и в Севастополе ввели в конце июня из-за проблем с электричеством после атак ВСУ.

В Республике Крым подготовили 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, а также 43 тонны питьевой воды. Кроме того, в резерв вошли технические средства реабилитации, такие как инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.

«В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, включающих продукты питания и гигиенические принадлежности. Их выдача начнется в понедельник», – сообщили в пресс-службе Российского Красного Креста.

Помощь предназначена для инвалидов первой и второй групп, переселенцев 2025-2026 годов и людей в трудной жизненной ситуации.

Центр содействия населению откроется в Севастополе 15 июля. В нем установят системы очистки воды и резервные аккумуляторы, что позволит жителям заряжать мобильные телефоны, пользоваться Wi-Fi и компьютерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал временные точечные отключения электроэнергии на полуострове. Власти Крыма сообщили о выплатах пострадавшим из-за ЧС.