  • Новость часаМинобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Российские войска поразили три украинских порта
    Зеленский заявил о провале украинской ПВО при отражении ракетного удара
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    11 июля 2026, 05:40 • Новости дня

    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером

    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский актер Стивен Сигал высоко оценил деятельность главы российского государства Владимира Путина, отметив его исключительные управленческие качества на международной арене.

    «По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», – заявил Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Актер также поделился мнением о других известных политиках. Он отметил наличие собственного уникального стиля у Дональда Трампа, а Владимира Зеленского охарактеризовал как человека, который так и остался артистом, передает РИА «Новости».

    Говоря об отношении Запада к Москве, спецпредставитель российского МИД указал на массовые заблуждения. Граждане США и Европы поверили в навязанный образ России как страшного монстра, подчеркнул Сигал.

    Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а спустя два года занял дипломатический пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал назвал русский дух непобедимым. Сигал заявил о падении Голливуда из-за жестких требований. Сигал анонсировал создание правдивого фильма о СВО.

    10 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов именем политика Бориса Надеждина.

    В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

    «Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

    Кроме того, политик распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, политике государства и избирательной системе. Также он призывал граждан к участию в несогласованных акциях протеста и пикетах.

    В июле прошлого года суд отказал признанному банкротом политику в сохранении личного автомобиля. В 2024 году Верховный суд России отклонил иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии.

    В феврале текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов еще трех российских политических деятелей.

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию

    Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    @ imago sportfotodienst/Imago/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская биатлонистка Юлия Журавок вернулась на историческую родину, устроившись работать наставником в российскую спортивную школу ради спокойного будущего своего ребенка.

    31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.

    «Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.

    Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.

    За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.

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    11 июля 2026, 01:57 • Новости дня
    Минюст внес песню «Россия для кавказцев» в список экстремистских материалов

    Песня «Россия для кавказцев» попала в список экстремистских материалов

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции России 10 июля объявило о внесении в список экстремистский материалов песни «Россия для кавказцев», ссылаясь на решение Мурманского областного суда.

    «Информационный материал – аудиозапись (песня) от имени исполнителя «Русня» с наименованием «Россия для кавказцев» продолжительностью около 5 минут 10 секунд <...>, – сказано в материале ведомства.

    Основанием указано решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года.

    В ведомстве напомнили, что информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ и ФСИН пресекли в Кузбассе экстремистскую деятельность заключенного. Роскомнадзор объяснил отсутствие сайта «ЯПлакалъ» в реестре запрещенных. Иностранец забыл про лайки экстремистским постам и не смог въехать в Россию.

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    11 июля 2026, 07:10 • Новости дня
    МВД раскрыло девять признаков мошенничества при снятии наличных

    В МВД смену номера авторизации назвали подозрительным признаком

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовые организации используют специальные маркеры для выявления подозрительных операций с наличными, включая крупные переводы и смену учетных данных, рассказали в пресс-центре МВД России.

    В пресс-центре МВД пояснили, что подозрительными считаются операции, совершаемые сразу после получения займов, крупные переводы и изменение данных для входа в банковские приложения.

    «Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», – заявили в ведомстве ТАСС.

    Помимо этого, правоохранители обращают внимание на нетипичное поведение клиентов. Подозрения вызывают операции в непривычное время, снятие необычных сумм или использование банкоматов в нехарактерных локациях. Запросы на выдачу наличных нестандартными способами, например по QR-коду, также служат тревожным сигналом.

    Дополнительными маркерами мошенничества являются резкое изменение телефонной активности за шесть часов до транзакции и смена параметров устройства.

    Наличие вредоносного программного обеспечения на смартфоне и пять или более отказов в выдаче средств за один день тоже входят в перечень подозрительных признаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы предупредила граждан о схеме обмана под видом проверки подлинности наличных. Эксперт рассказала о способах защиты от мошенников при обращении наличных. Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с июльскими надбавками.


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    10 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Киева дестабилизировать дружественные России страны Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Бурунди Эдуаром Бизиманой в Бужумбуре.

    «Примеры грубого вмешательства извне в африканские дела мы наблюдаем в том числе и в ситуации, когда Демократическая Республика Конго – при законном правительстве ДР Конго – при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М-23 при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

    Министр отметил, что украинская сторона стремится участвовать в большом количестве конфликтов на континенте. По его словам, главная цель таких действий – утвердиться в качестве политического фактора в Африке и создать трудности для государств, поддерживающих партнерские отношения с Россией.

    Накануне Лавров сообщил об активном привлечении украинских наемников к вооруженным вылазкам африканских террористов.

    В июне министр обвинил Францию в использовании украинских боевиков для свержения законных правительств на континенте.

    В прошлом году он указал на целенаправленную дестабилизацию киевским режимом ситуации в регионе Сахеля.

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    11 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Междугородний автобус с пассажирами съехал в кювет в Татарстане

    Междугородний пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане

    Tекст: Катерина Туманова

    В Черемшанском районе Татарстана в ночь на субботу произошло ДТП с междугородним автобусом, в результате которого пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Max-канале республиканского ГУ МЧС России.

    Авария произошла на трассе Кузайкино – Нурлат неподалеку от села Ибраево Каргали. Междугородний автобус следовал по маршруту Самара – Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся.

    В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей.

    «Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 человека - в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет», – уточнили в ведомстве.

    Там добавили, что пострадавших оперативно направили в медсанчасть Альметьевска, среди них детей нет.

    По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением, это и привело к съезду в кювет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столкновение девяти машин произошло 10 июля в Новой Москве. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве в тот же день достигло 25 человек.


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    11 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следование навязанному в 1990-е годы либеральному курсу могло привести к полному уничтожению отечественного флота и геополитической изоляции России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отказ от развития морских сил грозил стране потерей побережья и расчленением, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что сохранение мощного военного и торгового флота жизненно необходимо для выживания государства в условиях глобальной конкуренции, сообщает РИА «Новости».

    «Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», – подчеркнул Патрушев.

    Политик добавил, что без сильного флота Россию загнали бы вглубь континента и отрезали от остального мира. В субботу, 11 июля, Патрушеву исполняется 75 лет. За свою карьеру он занимал посты директора ФСБ и секретаря Совета безопасности, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны. Помощник президента охарактеризовал контроль над стратегическими морскими проливами ключевым инструментом мирового давления.

    Ранее он предложил признать угрозой для государства создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.

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    10 июля 2026, 21:18 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за день

    Минобороны: Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России за день сбили 144 украинских дрона над регионами страны, сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщается в канале Минобороны в Max.

    Вражеские дроны пытались атаковать территории Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, перехваты зафиксированы в Московском регионе, Краснодарском крае, над полуостровом Крым и акваторией Черного моря.

    В понедельник российские военные перехватили 116 украинских дронов. Днем ранее средства противовоздушной обороны сбили 116 вражеских беспилотников.

    В конце июня дежурные силы уничтожили 96 аппаратов самолетного типа над территорией России.

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    11 июля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сигал заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО

    Стивен Сигал исключил возможность капитуляции России на фоне расширения НАТО

    Сигал заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Голливудский актер Стивен Сигал выразил уверенность в невероятной стойкости граждан страны перед лицом внешней экзистенциальной угрозы со стороны Североатлантического альянса.

    Американский режиссер и специальный представитель МИД по гуманитарным связям Стивен Сигал поделился своим мнением о России в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Он отметил исключительный характер жителей страны, передает ТАСС.

    «По моему скромному мнению, русские – одни из самых патриотических и стоических людей на Земле», – подчеркнул Стивен Сигал.

    По словам артиста, граждане осознают экзистенциальную угрозу и понимают высокие ставки. Он уверен, что народ не прекратит борьбу до остановки расширения НАТО, которое стремится окружить государство. Вероятность капитуляции страны Сигал назвал нулевой.

    До этого американский актер назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Месяцем ранее спецпредставитель МИД России заявил о непобедимости русского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

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    11 июля 2026, 01:01 • Новости дня
    Reuters узнало, в какой стране могут производить ракеты Patriot для Украины

    Reuters: Германия может производить ракеты Patriot для Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперты в области обороны считают, что создание системы для перехвата ракет, движущихся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, является самой сложной задачей в ракетной технике, но в Европе есть подходящие для этого страны.

    Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, заявил в Telegram, что существует неопределенность относительно того, сколько времени потребуется субподрядчикам для наращивания производства дефицитных компонентов.

    Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, разработавшая собственную производственную цепочку для истребителей-перехватчиков PAC-2, передает Reuters.

    «Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», – говорится в материале.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что технические группы прорабатывают детали, но он рассчитывает на скорейшее начало выпуска ракет. По его словам, поставка перехватчиков PAC-3 из США ожидается в ближайшие дни.

    Эксперты отмечают нехватку ракет Patriot для противостояния российским баллистическим угрозам, поскольку Россия ежегодно выпускает не менее 700-800 ракет «Искандер» и «Кинжал».

    Для перехвата одной баллистической ракеты требуется три перехватчика Patriot, что при стабильном производстве в России означает потребность в 2400 ракетах в год.

    «Даже при наличии лицензированного производственного предприятия на Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно», – заявил Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Зеленский обсудил с Белым домом организацию выпуска этих систем противовоздушной обороны. ЕК сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какие четыре проблемы уткнется производство ракет Patriot на Украине.

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    10 июля 2026, 20:06 • Новости дня
    Эксперты объяснили, что объединяет предателя Мазепу и Зеленского
    Эксперты объяснили, что объединяет предателя Мазепу и Зеленского
    @ bank.gov.ua

    Украина обрекает себя на поражение, восхваляя неудачников и предателей. У страны Бандеры и Мазепы не может быть будущего, считают российские эксперты. 10 июля в России отмечается День воинской славы по случаю победы русской армии над шведскими полками Карла XII и отрядами гетмана Ивана Мазепы в Полтавском сражении.

    «Киевский режим разрушает Украину глумлением над собственными историей и верой. Установка бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре – это оскорбление миллионов православных христиан. Подобные действия Зеленского и украинских чиновников, забывших уроки истории, – это циничное надругательство. Напомню, что более 300 лет назад именно в этой обители Мазепа был предан анафеме за измену присяге», – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

    Он напомнил, что недавно Верховной радой был принят закон о создании «украинского национального пантеона», куда предполагается включать нацистов и участников запрещенной в России УПА. «Мазепа, чье имя в российской истории стало синонимом предательства, пополнил этот сомнительный список «героев», – добавил депутат.

    По его словам, это не первый памятник Мазепе на Украине, но именно данный шаг перешел все границы. «Режим, цепляющийся за предателей и нацистов, обречен на неминуемый крах. А история уже вынесла свой приговор и Мазепе, и его нынешним почитателям», – подчеркнул Шолохов.

    Кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов констатировал, что Зеленский целенаправленно подменяет истинных героев бандитами, неудачниками, предателями и равняется на них: «К сожалению, сегодня мы наблюдаем удивительный процесс, при котором настоящих героев режим Зеленского отвергает и вычеркивает из своей истории. Украинские власти сносят им памятники и возвеличивают исключительно антигероев».

    «Мазепа предавал всех – и Россию, и Польшу, и Османскую империю, и Швецию. Это символ предательства, – пояснил Шаповалов. – Кроме того, Мазепа был предан анафеме церковью. И то, что украинские власти недавно открыли в Киево-Печерской лавре его бюст, – это абсолютное антирелигиозное деяние. Оно свидетельствует о том, что религия, которую разделяет подавляющее большинство украинцев, чужда нынешнему режиму».

    10 июля в России отмечается День воинской славы – годовщина победы русской армии под командованием Петра I над шведскими полками Карла XII и отрядами гетмана Ивана Мазепы в Полтавском сражении в 1709 году. За год до этого Мазепа предал Петра I и перешел со своим отрядом на сторону шведского короля. После разгрома под Полтавой Мазепа бежал. Победа русского войска привела к коренному перелому в Северной войне. Стратегическая инициатива перешла на сторону России, которая в итоге к 1721 году одержала убедительную победу в 21-летней войне.

    Напомним, в конце июня Владимир Зеленский открыл бюст гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре и заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину. Также Верховная рада Украины приняла закон о создании «украинского национального пантеона», где будут представлены нацисты. Киевский режим намерен сделать его «общенациональным местом памяти для чествования самых выдающихся представителей украинской нации».

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    11 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Минобрнауки: Четыре гуманитарных предмета станут обязательными в вузах

    Tекст: Катерина Туманова

    В основу новой модели высшего образования войдут четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

    «В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык»», – сказал он РИА «Новости».

    Могилевский отметил, что ведомство планирует стандартизировать подходы к преподаванию этих предметов. Содержание дисциплин будет обновлено с учетом современных научных достижений.

    Замминистра добавил, что эти изменения начнут внедряться на этапе пилотного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки заявило о повышении роли базового высшего образования «в один такт». Путин поручил продвигать русский язык для межнационального общения. Фальков заявил об утрате дипломными работами прежних функций.


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    10 июля 2026, 23:06 • Новости дня
    Патрушев заявил о желании Трампа завершить конфликт на Украине

    Патрушев заявил о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон демонстрирует готовность к дипломатическому решению украинского кризиса, однако европейские политики активно препятствуют мирным инициативам и продолжают финансировать Киев для ведения войны, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Трамп и Штаты, они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться. Они делают все, чтобы даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», – подчеркнул Патрушев в беседе с «Вестями».

    По его словам, европейские политики продолжают оказывать давление на команду Владимира Зеленского, используя финансовые, материальные и военные рычаги. При этом Москва уже обозначила условия и готова к мирному разрешению ситуации.

    «Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции достигнуты, будут. Мы их достигнем, а мы не отказываемся от переговоров. Мы готовы, но условия обозначены», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продолжение СВО отказом Киева от мирных переговоров, а также сообщил о расширении зоны безопасности из-за украинских попыток эскалации.

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    11 июля 2026, 04:40 • Новости дня
    Юбиляр Эдгард Запашный развеял один из самых странных мифов о цирке

    Запашный: Самый необычный миф о цирке – о династиях

    Юбиляр Эдгард Запашный развеял один из самых странных мифов о цирке
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стать успешным укротителем животных можно, начав карьеру с самых неожиданных профессий, и вовсе не обязательно быть выходцем из династии циркачей, считает директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

    «Самый необычный миф – что дрессировщиком можно стать только если ты родился в династийной семье. На самом деле много путей. Например, стать учеником и пройти весь путь самому. Виталий Смоленец – дрессировщик львов – сначала вообще был водителем фуры в цирке-шапито. Или Андрей Широкалов –  бывший банковский работник, который теперь выступает с тиграми», – рассказал РИА «Новости» народный артист, которому 11 июля исполняется 50 лет.

    Запашный подчеркнул, что двери в профессию открыты для целеустремленных людей, готовых учиться и упорно трудиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эдгард Запашный вспомнил, как его отец ловил сбежавших тигров в цирке. В 2022 году Запашный сообщил о нападении тигра на репетиции и показал себя после атаки зверя. Юрий Куклачев заявил о нехватке известных клоунов в современном цирке.


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