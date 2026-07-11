В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

Tекст: Катерина Туманова

Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

«Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», – заявил один из американских чиновников.

Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.