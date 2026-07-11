Юрист предупредил о блокировке счетов из-за шуток при переводах

Юрист Хаминский указал на блокировку счета из-за шуток с переводами

Tекст: Катерина Туманова

«Комментарии к банковским переводам – это не лучшее место для юмора. Хотя большинство переводов проходит автоматически, назначение платежа может анализироваться внутренними системами банка. Неоднозначные, провокационные или двусмысленные формулировки способны привлечь внимание и стать поводом для дополнительной проверки», – пояснил эксперт РИА «Новости».

Пока финансовая организация выясняет детали, транзакция приостанавливается. Участникам перевода придется объяснять реальный смысл написанного и подтверждать законность операции. Единого перечня запрещенных слов не существует, поскольку критерии банковского мониторинга держатся в строгом секрете.

Повышенное внимание вызывают намеки на ведение бизнеса, незаконные сделки, оружие, наркотики или взятки. Специалист подчеркнул, что автоматизированная система не способна распознать шуточный контекст, поэтому сопроводительное поле рекомендуется оставлять абсолютно пустым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Мошеловки» раскрыли новую схему обмана россиян с инвестициями. Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег. Адвокат предупредил об опасности перевода денег курьеру на карту.