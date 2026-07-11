Междугородний автобус с пассажирами съехал в кювет в Татарстане

Междугородний пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане

Tекст: Катерина Туманова

Авария произошла на трассе Кузайкино – Нурлат неподалеку от села Ибраево Каргали. Междугородний автобус следовал по маршруту Самара – Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся.

В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей.

«Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 человека - в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет», – уточнили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших оперативно направили в медсанчасть Альметьевска, среди них детей нет.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением, это и привело к съезду в кювет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столкновение девяти машин произошло 10 июля в Новой Москве. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве в тот же день достигло 25 человек.



