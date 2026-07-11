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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Российские войска поразили три украинских порта
    Зеленский заявил о провале украинской ПВО при отражении ракетного удара
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    11 июля 2026, 02:10 • Новости дня

    Эстония собралась строить в Нарве военный городок на границе с Россией

    Агентство ERR сообщило о строительстве в Нарве военного городка

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Эстонии намерены возвести первый военный городок в приграничной Нарве, где разместят подразделение Сил обороны численностью до 150 человек, сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма.

    После решения Нарвского горсобрания об обмене земель с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих, передает агентство ERR.

    «Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», – сказал Воогма.

    В результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию примерно 400 тыс. евро и участок земли в районе старого города.

    По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1 тыс. человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией. Очереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов. Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию.

    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно ради создания видимости удержания позиций, отметили в ВС России.

    Вооруженные силы противника оказались в Константиновке в безвыходном положении, так как командование бросает личный состав в город ради отчетов, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Бизон.

    «В мышеловке уже все, на убой их кидают, чтобы по максимуму делать вид, что они там что-то контролируют, какую-то информацию передают. Но информации от их людей уже почти и нет, так как они сидят непосредственно в подвалах, руинах, они ничего не слышат, ничего не видят даже», – рассказал военный.

    Он добавил, что находящиеся в городе солдаты лишены возможности объективно докладывать обстановку. Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батальона с позывным Бизон поделился деталями операции по освобождению Константиновки малыми штурмовыми группами.

    Кроме того, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких отрядов противника. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полный переход населенного пункта под контроль российских войск.

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    11 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot

    Экс-чиновник Пентагона: Киев долго не сможет производить ракет для Patriot

    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Мария Иванова

    Украина не сможет наладить самостоятельный выпуск американских зенитных ракет в ближайшие несколько лет даже в случае получения производственной лицензии от США, отметил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

    Час Фриман заявил о неспособности Киева собирать комплексы Patriot в ближайшие годы, передает РИА «Новости». Ранее американский президент допустил передачу лицензии на производство ракет-перехватчиков украинской стороне.

    «На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», – подчеркнул эксперт.

    Бывший чиновник Пентагона добавил, что даже в самих Соединенных Штатах создание одной системы занимает два года. В настоящее время у Вашингтона нет свободных комплексов для поставок на Украину. Фриман выразил надежду, что к моменту их появления конфликт уже завершится.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину лишь мешают урегулированию ситуации. В Москве подчеркивали, что подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Журналисты издания The War Zone указали на невозможность быстрого выпуска этих ракет-перехватчиков.

    Российские и западные эксперты выделили четыре главные проблемы для запуска такого предприятия на украинской территории.

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    11 июля 2026, 01:01 • Новости дня
    Reuters узнало, в какой стране могут производить ракеты Patriot для Украины

    Reuters: Германия может производить ракеты Patriot для Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперты в области обороны считают, что создание системы для перехвата ракет, движущихся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, является самой сложной задачей в ракетной технике, но в Европе есть подходящие для этого страны.

    Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, заявил в Telegram, что существует неопределенность относительно того, сколько времени потребуется субподрядчикам для наращивания производства дефицитных компонентов.

    Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, разработавшая собственную производственную цепочку для истребителей-перехватчиков PAC-2, передает Reuters.

    «Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», – говорится в материале.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что технические группы прорабатывают детали, но он рассчитывает на скорейшее начало выпуска ракет. По его словам, поставка перехватчиков PAC-3 из США ожидается в ближайшие дни.

    Эксперты отмечают нехватку ракет Patriot для противостояния российским баллистическим угрозам, поскольку Россия ежегодно выпускает не менее 700-800 ракет «Искандер» и «Кинжал».

    Для перехвата одной баллистической ракеты требуется три перехватчика Patriot, что при стабильном производстве в России означает потребность в 2400 ракетах в год.

    «Даже при наличии лицензированного производственного предприятия на Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно», – заявил Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Зеленский обсудил с Белым домом организацию выпуска этих систем противовоздушной обороны. ЕК сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какие четыре проблемы уткнется производство ракет Patriot на Украине.

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    10 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    Бабиш напомнил Европе, куда следовало бы направить деньги вместо Украины

    Бабиш напомнил Европе о собственной системе ПРО

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейским странам целесообразнее было бы инвестировать в собственную противоракетную оборону, а не продолжать бесконечное финансирование украинской армии, закупая для нее иностранное вооружение, заявил газете Mlada fronta DNES чешский премьер Андрей Бабиш.

    «Думаю, что вместо того, чтобы Европа делала очередные транши Украине, лучше бы использовала деньги для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет. Вопрос об этом я хочу поднять на следующем заседании европейских лидеров», – передает слова Бабиша РИА «Новости».

    Он отметил бессмысленность обсуждения обязательств перед НАТО по выделению 2% ВВП на оборону без конкретного понимания целей этих трат. Бабиш напомнил, что Чехия не достигла этого показателя в прошлом году и, вероятно, не сможет выполнить норматив в текущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите НАТО в Анкаре Бабиш подчеркнул, что Прага не станет участвовать в ежегодном выделении 70 млрд евро на закупку вооружений для Киева. Взнос Чехии в программу PURL для финансирования американской военной техники Украине будет небольшим и одноразовым.



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    10 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    Вучич: Антироссийские санкции не ускорят евроинтеграцию Сербии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белград не сможет оперативно стать частью европейского сообщества даже в случае полного присоединения к западным ограничительным мерам против Москвы, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    «Ключевым условием всегда являются санкции против России», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    Он добавил, что Белград осознанно отказался вводить ограничения против белорусского руководства. По мнению президента, даже полное присоединение к антироссийским мерам не гарантировало бы быстрого вступления в европейское сообщество.

    Глава государства уверен, что Брюссель всегда найдет дополнительные поводы для затягивания процесса. В частности, европейские чиновники немедленно подняли бы сложный вопрос о статусе Косова и Метохии.

    Накануне президент республики Александр Вучич исключил скорое вступление Сербии в Евросоюз.

    Министр правительства Ненад Попович рассказал об угрозах в адрес Белграда из-за отказа от антироссийских ограничений.

    В прошлом году Европарламент приостановил процесс евроинтеграции страны до введения санкций против России.

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    11 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    ВМС Индии пополнились новейшим стелс-фрегатом с российскими ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы Индии включили в состав Восточного флота новый фрегат «Махендрагири» – шестой корабль проекта 17A, построенный в Индии с применением технологий «стелс», который может быть оснащен ракетами российско-индийского производства BrahMos. Церемония состоялась в городе Вишакхапатнам на востоке страны с участием министра обороны Раджнатха Сингха.

    Индийские военно-морские силы официально включили в состав Восточного флота шестой корабль проекта 17A, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в городе Вишакхапатнам при участии министра обороны страны Раджнатха Сингха.

    «Махендрагири способен одновременно противостоять угрозам с воздуха, с моря и из-под воды», – отметил глава военного ведомства. Сингх добавил, что новый стелс-фрегат планируется оснастить сверхзвуковыми ракетами класса поверхность – поверхность BrahMos. Корабль спроектирован местным конструкторским бюро и построен на верфи в Мумбаи, при этом доля отечественных компонентов превышает 75%.

    Судно оборудовано передовыми системами вооружения и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет эффективно решать задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также проводить спасательные и гуманитарные операции. Ракеты BrahMos разработаны российским предприятием совместно с индийскими специалистами и предлагаются на экспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское командование запланировало оснастить все новые корабли первой линии ракетами BrahMos.

    Военно-морские силы страны ввели в строй два аналогичных фрегата проекта 17А.

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    11 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий политик и лидер политической партии DOMOV Павол Слота предложил кандидатуру премьер-министра Словакии Роберта Фицо на должность главного переговорщика между Европейским союзом и Россией.

    «Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», – заявил Слота РИА «Новости».

    Он уточнил, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто не боится публично, непрерывно и несмотря на угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта.

    «То есть люди, к которым отношусь и я», – добавил Слота.

    Ранее европейские СМИ сообщали о поиске лидерами ЕС подходящей кандидатуры для диалога с Москвой. Среди возможных кандидатов назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта и другие европейские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением кандидатуры переговорщика с Россией.

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    11 июля 2026, 13:34 • Новости дня
    Минобороны: Освобождение Бачевска расширит зону безопасности приграничья Курска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение Бачевска в Сумской области позволит расширить зону безопасности вдоль курского приграничья и укрепит позиции Вооруженных Сил России на сумском направлении, сообщило Минобороны РФ.

    Освобождение села Бачевск в Сумской области укрепило позиции российской группировки на сумском направлении, позволило отодвинуть угрозу от российских территорий и улучшить тактическое положение армии, сообщили в Минобороны.

    Российское военное ведомство подтвердило взятие под контроль важного населенного пункта, отмечает РИА «Новости». Об успешном продвижении отечественных подразделений на данном участке фронта сообщалось ранее в субботу.

    Отодвигание линии соприкосновения позволяет дополнительно обезопасить жителей приграничных регионов страны от возможных угроз и улучшить логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки «Север» установили контроль над Бачевском. В конце июня штурмовики выкурили украинский батальон с позиций на южных окраинах этого населенного пункта. В прошлом году российские войска отодвинули линию соприкосновения в Сумской области от границы с Курской областью на десять километров.

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    11 июля 2026, 12:47 • Новости дня
    На Украине ТЦК начали объявлять врачей-интернов в розыск для отмены брони

    Военкоматы Винницкой области объявили врачей-интернов в розыск для отмены брони

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Винницкой области украинские военкоматы начали объявлять молодых медиков в розыск, чтобы лишить их возможности получить отсрочку от мобилизации.

    Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) на западе Украины начали массово вносить врачей-интернов в списки разыскиваемых лиц. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает РИА «Новости».

    «Мне пишут врачи-интерны из Винницкой области. Там ТЦК объявляет врачей-интернов в розыск, чтобы не дать возможности забронироваться», – сообщил политик.

    По информации парламентария, после окончания отсрочки 30 июня многие медики обнаружили в приложении «Резерв+» статус «в розыске». Официальной причиной стало якобы непрохождение военно-врачебной комиссии, хотя никаких повесток они не получали. Депутат отметил, что из-за такого статуса работодатели не могут оформить бронь для сотрудников, несмотря на острую нехватку медицинского персонала в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Закарпатье сотрудники военкоматов забирают мужчин с действующей отсрочкой от мобилизации.

    Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Украины планирует отмену брони от призыва для медицинских работников. А министерство обороны страны рассматривает возможность почти полной ликвидации системы отсрочек.

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    11 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    Туск анонсировал создание в Варшаве мемориала жертвам Волынской резни

    Туск заявил о строительстве стены памяти жертв Волынской резни в Варшаве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши возведут мемориальный комплекс с Вечным огнем, на котором увековечат имена всех идентифицированных погибших от рук украинских националистов.

    Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал появление нового памятника, передает ТАСС. «Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии. Поэтому в Варшаве будет возведена стена памяти с Вечным огнем и фамилиями каждой найденной и идентифицированный жертвы военных действий в XX веке на Украине», – заявил политик.

    Глава правительства Польши подчеркнул необходимость принятия Киевом исторической правды для успешного вступления в Евросоюз. В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) начала активную борьбу против советской власти.

    В 1943 году была сформирована Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в РФ). Националисты развернули масштабную кампанию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминация трагедии пришлась на 11 июля 1943 года, когда боевики атаковали около 100 населенных пунктов.

    Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, среди которых преобладали женщины, старики и дети. Десять лет назад польский парламент официально признал эти события геноцидом, а в прошлом году дата 11 июля стала государственным днем памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейм Польши утвердил День памяти жертв Волынской резни в качестве государственной даты.

    В июне Варшава потребовала от Киева отмены решения о присвоении подразделению ВСУ имени УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Незадолго до этого Дональд Туск обвинил украинское руководство в нехватке исторического мышления.

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    11 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Варшаве согласились обсуждать модернизацию МиГ-29 для Киева за его счет

    Польша согласилась обсудить модернизацию истребителей МиГ-29 за счет Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшава готова помочь с обновлением боевых самолетов для украинских вооруженных сил, однако все финансовые расходы должно взять на себя соседнее государство, заявили власти Польши.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности обсуждать модернизацию передаваемых Украине истребителей МиГ-29. Однако он подчеркнул, что оплачивать эти работы придется Киеву, отмечает РИА «Новости».

    «Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне», -заявил глава ведомства.

    Ранее польская сторона планировала обменять свои самолеты на беспилотные технологии. Поскольку Киев отказался поставлять дроны, передача истребителей была приостановлена. Сейчас государства возобновили переговоры, при этом министр указал на важность принципов взаимности и солидарности.

    Косиняк-Камыш также не исключил запуск механизма финансовой помощи от одной из европейских стран. На данный момент у Варшавы осталось 14 истребителей МиГ-29. Их эксплуатационный ресурс будет полностью исчерпан к 2028 году.

    Свои заявления министр сделал во время визита на Украину по случаю годовщины Волынской резни. Он призвал соседнее государство говорить правду о событиях прошлого ради движения вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Позднее польское руководство отменило передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    В начале июля Варшава запланировала утилизировать 14 предназначавшихся для соседнего государства боевых машин.

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    11 июля 2026, 07:47 • Новости дня
    «Северяне»: Пытавшегося сдаться солдата ВСУ в Могрице убили дроном нацисты

    ВС России узнали об убийстве пытавшегося сдаться солдата ВСУ в Могрице

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали, как в Могрице Сумского направления пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ убили дроном свои же.

    «В ходе ожесточенного стрелкового боя в Могрице уничтожена боевая группа из состава 15 пого. Один украинский пограничник пытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что к убийству солдата ВСУ наверняка причастны националисты 3 ошбр группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в России).

    Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ГВ «Север» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе бойцы продвинулись на 16 участках до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров.

    На Харьковском направлении за сутки «Северяне» продвинулись до 900 метров. В ходе наступательных действий наши штурмовики взяли в плен пятерых солдат ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 16 участках до 900 метров. Стрелковые бои продолжаются в сёлах Волоховское, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовики ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, продвинулись бойцы на шести участках до 800 метров.

    В Черниговской области командование ВСУ укрывает старших «офицеров» танкового батальона 143 омбр, причастных к зверским убийствам нескольких подчиненных командиров взводов, узнали «Северяне».

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Пять военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана. Российские войска уничтожили электроподстанцию ВСУ в Черниговской области. Украинские дезертиры подорвались на собственных минах под Волчанском.


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