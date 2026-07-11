Агентство ERR сообщило о строительстве в Нарве военного городка

Tекст: Катерина Туманова

После решения Нарвского горсобрания об обмене земель с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих, передает агентство ERR.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», – сказал Воогма.

В результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию примерно 400 тыс. евро и участок земли в районе старого города.

По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1 тыс. человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией. Очереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов. Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию.