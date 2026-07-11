Патрушев указал на критически важную роль флота для России

Tекст: Катерина Туманова

Без мощного военного флота под угрозой окажется существование государства, цитируют помощника президента «Вести».

«Если у нас не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Совершенно четко. Нас экономически задушат, поэтому нам нужен и сильный торговый флот», – заявил Патрушев.

Западные страны пытаются отрезать Россию от морских торговых путей, используя санкции и ярлык «теневого флота» как инструменты экономического давления, отметил он. Однако, основная мировая торговля идет по воде, поэтому наличие собственного флота обязательно.

Патрушев также обратил внимание на то, что состояние отечественных судостроительных предприятий требует серьезной доработки, хотя Россия обладает всеми необходимыми компетенциями для развития отрасли. В качестве примера он напомнил, что именно российские специалисты обучали китайских кораблестроителей.

«Китайцы учились у нас в кораблестроительном институте, мы их научили», – сказал он.

Особое значение помощник президента придал развитию мощностей для транспортировки сжиженного природного газа. В долгосрочной перспективе ставка на самостоятельность должна стать основой для равноправного международного сотрудничества, заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США. Началось проектирование полностью российского танкера для СПГ. Патрушев заявил о повышении конкурентоспособности морского транспорта России.



