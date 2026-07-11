Минюст внес песню «Россия для кавказцев» в список экстремистских материалов

Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

«Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

Кроме того, политик распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, политике государства и избирательной системе. Также он призывал граждан к участию в несогласованных акциях протеста и пикетах.

В июле прошлого года суд отказал признанному банкротом политику в сохранении личного автомобиля. В 2024 году Верховный суд России отклонил иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии.

В феврале текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов еще трех российских политических деятелей.