Россия передала гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Россия передала помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Tекст: Катерина Туманова

«В знак поддержки семьям, временно проживающим в центре, была передана часть гуманитарной помощи, предоставленной российской компанией, работающей в Венесуэле, с учетом первоочередных потребностей пострадавших», – приводит РИА «Новости» заявление из Telegram-канала дипломата.

Во время поездки глава российской миссии встретился с мэром Каракаса Кармен Мелендес. Дипломат выразил солидарность с венесуэльским народом и отметил, что Москва высоко ценит оперативные усилия местных властей по поддержке нуждающихся.

Российский посол подчеркнул, что в пункте временного размещения созданы достойные условия для жизни, организовано питание и медицинское обслуживание. Представители отечественного бизнеса стремились внести посильный вклад в помощь оказавшимся в беде семьям.

Серия мощных подземных толчков произошла в республике 24 июня. В результате двойного землетрясения погибли 4118 граждан, более 16,7 тыс. получили травмы, а почти 18 тыс. человек лишились домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, собака-спасатель нашла живыми 26 человек после землетрясения в Венесуэле. Власти пострадавшего от землетрясения штата Венесуэлы поблагодарили Россию.



