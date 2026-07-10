Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний

Tекст: Катерина Туманова

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило, что, «после возобновления Ираном атак на международные суда в Ормузском проливе», приняло меры против иранского финансового посредника Али Ансари (Ансари), который руководит разветвленной глобальной сетью активов, приносящих выгоду лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и другим представителям иранской элиты», сказано в заявлении ведомства.

OFAC заявило, что Ансари фактически институционализировал крупномасштабные хищения в иранском государстве, перенаправляя госсредства в обширный зарубежный портфель недвижимости и коммерческих активов для личного обогащения. Никаких доказательств приводимым заявлениям не приводится.

Внесенные в санкционный список компании зарегистрированы в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе. Ограничения затронули ключевые иранские обменные пункты, которые, по утверждению Минфина США, ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных банков.

Напомним, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует.