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    10 июля 2026, 21:04 • Новости дня

    Названо число погибших на фоне аномальной жары во Франции

    На фоне аномальной жары во Франции утонул 131 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За три недели аномальной жары во Франции утонули более 130 человек, большинство из которых купались в не предназначенных для этого местах.

    Более 130 человек утонули во Франции за три недели на фоне экстремальной жары. Об этом сообщила министр спорта республики Марина Феррари, передает ТАСС.

    «131 человек утонул с 19 июня», – сказала глава ведомства. По ее словам, жертвами в основном стали подростки до 18 лет и люди старше 60 лет.

    Более половины погибших (55%) купались в запрещенных местах, а еще 20% утонули в частных бассейнах. Во Франции с середины июня стояла аномальная жара, побившая множество температурных рекордов.

    Сейчас температура опустилась ниже 30 градусов, однако в шести южных департаментах объявлена повышенная угроза лесных пожаров, еще в трех она остается на высоком уровне. Власти уже привлекают пожарную авиацию для тушения новых очагов возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. В целом по Европе из-за высоких температур за одну неделю скончались свыше 1,3 тыс. жителей.

    Кроме того, на юге французской республики сильный лесной пожар уничтожил почти 1,4 тыс. гектаров территории.

    8 июля 2026, 22:17 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры до 31 градуса в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    К концу рабочей недели в Московском регионе ожидается усиление жары до 31 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

    «Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области – до плюс 31 градуса», – сообщили синоптики.

    Рост температуры прогнозируется на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и днем в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье местами возможен сильный дождь и ливень. Ветер в пятницу будет восточной четверти, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, , передает ТАСС.

    Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что пятничная погода в столице может стать очень теплой и душной из-за повышенной влажности. Между тем осадки ожидаются и накануне, в четверг, 9 июля: прогнозируется кратковременный дождь, по области местами сильный, а также гроза в отдельных районах.

    По ночному прогнозу на четверг в Москве ожидается до 17 градусов тепла, по области – до 18 градусов. Днем в столице синоптики ждут 20-22 градуса, в Подмосковье – 19-24 градуса, при этом на востоке области не исключено повышение температуры до 29 градусов выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки.

    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

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    10 июля 2026, 01:32 • Новости дня
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    @ IMAGO/Eduardo Carmim/SPP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Бостоне завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й. В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, а на 77-й минуте был заменен из-за повреждения, передает РИА «Новости».

    По данным статистического портала Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, довел число результативных действий на чемпионате мира до десяти. Форвард стал единственным игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки на двух мировых первенствах.

    С 20 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, уступая аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч.

    В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем матча между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией. В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов

    Французские следователи в четвертый раз допросили Дурова по делу Telegram

    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже основатель Telegram Павел Дуров провел более шести часов на допросе у следователей, пишет Figaro со ссылкой на Agence France-Presse.

    Допрос проходил в рамках дела, открытого в 2024 году и касающегося возможной причастности платформы к преступной деятельности. Это был уже четвертый допрос Дурова с момента предъявления ему обвинений в 2024 году. На допрос он прибыл утром в черных брюках, худи и кроссовка, пишет Figaro.

    «Почти два года спустя после привлечения Павла Дурова к уголовной ответственности по-прежнему не существует ни одного элемента, подтверждающего обоснованность обвинений», – заявили адвокаты Дурова.

    Они добавили, что поданы жалобы как во Франции, так и в европейские судебные инстанции.

    Представители Telegram сообщили AFP, что после задержания Дурова во Франции единственным изменением стало то, что французские власти начали корректно направлять свои судебные запросы в компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже обвинил Дурова в шести правонарушениях и ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    В июне 2025 года Дуров заявил о непонимании выдвинутых ему обвинений и о сохранении запрета на выезд из Франции.

    В 2025 году Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

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    9 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовые ограничения и возможная победа правых сил ставят под угрозу стремление французского лидера Эммануэля Макрона укрепить роль Парижа в НАТО и европейской безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон незаметно покинул свой последний саммит НАТО, что символизирует угрозу его оборонному наследию из-за бюджетных проблем и перспективы прихода к власти крайне правых, пишет Politico.

    За почти десять лет руководства страной он превратил Париж в ведущую силу альянса, разместив войска на границе с Россией и призывая Европу к большей независимости от США.

    «Саммит ясно показал, что европейцы вкладывают все больше средств и предпринимают все больше действий для своей защиты. Я, например, выступаю за это уже девять лет», – заявил Макрон журналистам по итогам мероприятия. Однако его достижения, включающие рост военных расходов и планы по подключению европейских стран к французским силам ядерного сдерживания, могут оказаться под угрозой.

    Лидер крайне правых Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, уже дала понять, что в случае победы намерена существенно сократить участие Франции в НАТО и Евросоюзе. В мае она пообещала вывести страну из объединенного командования альянса, повторив шаг генерала Шарля де Голля 1966 года, и переориентировать блок на борьбу с радикальным исламизмом.

    Кроме того, будущему президенту придется решать проблему ухудшения государственных финансов. К 2030 году Париж планирует тратить на оборону чуть более 2,5% ВВП, что далеко от цели НАТО в 3,5% к 2035 году. При государственном долге свыше 115% ВВП найти дополнительные средства будет крайне сложно. Тем временем Германия стремительно наращивает военный бюджет, который в следующем году должен достичь 109,7 млрд евро против 63,3 млрд евро у Франции к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный арсенал Франции вырос до 370 боеголовок.

    Власти Норвегии ранее согласились разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы.

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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

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    9 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»

    Французская компания EDF остановила работу АЭС «Гольфеш» из-за жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Единственный действующий реактор АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции прекратил выработку энергии из-за критического повышения температуры воды в реке, необходимой для его охлаждения.

    Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС «Гольфеш» . Решение о приостановке работы предприятия связано с сильным нагревом реки Гаронна. Ожидается, что к пятнице температура воды, используемой для охлаждения реакторов, превысит 28 градусов по Цельсию. По местным правилам сбрасываемая обратно жидкость не должна быть горячее этого значения, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения нормативных требований в качестве превентивной меры энергоблок номер два АЭС \»Гольфеш\» был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30», – заявили в пресс-службе компании-оператора EDF.

    Станция имеет два реактора мощностью 1,3 гигаватта. Первый из них прекратил работу еще в марте ради профилактики и замены ядерного топлива. При этом метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 72 департаментах из-за жары до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня энергетики уже останавливали работу реакторов станции «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В том же месяце метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов. Прошлым летом аномальная жара также вынудила атомные электростанции страны сократить мощности.

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    9 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Reuters сообщило о гибели более пяти тысяч немцев из-за рекордной жары, в целом с начала года экстремальные температуры стали причиной гибели множества людей в Европе, при этом большинство жертв составили пожилые женщины.

    В Германии с начала года зафиксировано около 5,12 тыс. смертей, связанных с аномально высокой температурой воздуха, сообщает Reuters. Основная часть трагических случаев пришлась на конец июня, когда средненедельные показатели превышали плюс 20 градусов Цельсия.

    По данным управления по вопросам общественного здравоохранения, около 4,27 тыс. умерших – люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин среди жертв оказалось больше, чем мужчин, что объясняется их высокой долей среди очень пожилого населения.

    Программа Европейского союза для наблюдения за Землей Copernicus отметила, что в Западной Европе прошел самый жаркий июнь за всю историю наблюдений со средней температурой 20,74 градуса. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах с 20 по 28 июня скончались более 4,7 тыс. человек. Метеорологи связывают потепление с началом рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане, которое также привело к масштабным лесным пожарам в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Германии заявили об огромном экономическом ущербе из-за аномально высоких температур.

    До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о гибели более тысячи европейцев за одну неделю. Также сообщалось, что в июне из-за рекордного зноя в Испании скончались порядка 900 человек.

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    9 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Заявление канцлера Мерца о помощи Киеву вызвало возмущение во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киеву нужно перестать помогать после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик выразил глубокое недоумение планами немецкого руководства, передает РИА «Новости».

    На своей странице в соцсети он прокомментировал публикацию канцлера Германии Фридриха Мерца о полной поддержке Киева и выделении 70 млрд евро. «Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что «у нас нет денег»!… Хватит», – написал Филиппо.

    Ранее по итогам саммита в Анкаре страны НАТО подписали декларацию о предоставлении украинской стороне военной помощи на 70 млрд евро в текущем и следующем годах. При этом министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что именно Берлин планирует сделать крупнейший индивидуальный взнос среди всех участников альянса.

    Несмотря на столь громкие заявления, сам Мерц предпочел не раскрывать точный размер будущего транша в рамках очередного пакета военной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить военную помощь Киеву.

    Французский политик неоднократно выступал против финансирования союзников на фоне трудного экономического положения страны.

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    9 июля 2026, 16:08 • Новости дня
    Синоптики предупредили о мощных ливнях и грозах в Москве

    Продлен желтый уровень погодной опасности в столичном регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за надвигающихся аномальных осадков и порывистого ветра режим метеорологического предупреждения в столице и Подмосковье будет действовать до вечера субботы.

    Период действия штормового предупреждения в московском регионе продлен. Представитель Гидрометцентра в беседе с ТАСС отметил: «Желтый погодный уровень действует пока до 21:00 мск субботы, 11 июля». Ранее предполагалось, что особый режим завершится до конца текущих суток.

    Метеорологи прогнозируют до полуночи и в пятницу, 10 июля, локальные ливни с градом. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В субботу непогода сохранится, сильные дожди будут сопровождаться грозами.

    Причиной резкого ухудшения погоды стало влияние высокого циклона. За трое суток в столице может выпасть до 80 мм осадков, что составляет почти 90% месячной нормы. В Гидрометцентре пояснили, что прогнозируемый объем дождей классифицируется как опасное гидрометеорологическое явление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Гидрометцентр сохранил желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В начале мая жители северо-запада Подмосковья и Зеленограда столкнулись с сильной грозой и порывистым ветром. Ранее метеорологи установили аналогичный уровень опасности из-за сильного северо-восточного ветра.

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    9 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Для городских служб Москвы ввели режим повышенной готовности

    Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, включающих сильные ливни и грозы.

    Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили ТАСС, что меры приняты в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

    «По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности», – говорится в сообщении ведомства. На круглосуточное дежурство заступили аварийно-восстановительные бригады.

    В местах возможного скопления воды уже размещена водооткачивающая техника. Специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоки. Дополнительно принимаются меры по защите зданий, объектов транспорта и строительных площадок от порывов ветра.

    Функционирование систем жизнеобеспечения взято под особый контроль. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания. Горожан призывают быть внимательными, не укрываться под деревьями, а водителей – соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности.

    Напомним, в прошлом году летом из-за сильных ливней городские службы также переводились в режим повышенной готовности. Тогда синоптики прогнозировали шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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    10 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    Празднование победы Франции на ЧМ закончилось гибелью девушки

    Во Франции болельщица погибла под колесами тягача после четвертьфинала ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    В департаменте Нор на севере Франции во время ночных уличных торжеств после четвертьфинала ЧМ погибла 17-летняя болельщица сборной страны.

    По данным газеты газета La Voix du Nord, трагедия произошла в ночь на 10 июля в департаменте Нор на севере страны. Жертвой стала 17-летняя девушка.

    Во время празднования победы национальной команды девушка забралась на раму тягача позади кабины. При повороте на круговом перекрестке она сорвалась и упала под задние колеса машины, передает ТАСС. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. Водитель тягача задержан.

    Поводом для массовых гуляний стала победа сборной Франции над командой Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания – Бельгия, следующая игра сборной назначена на 14 июля.

    Ранее в центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пострадали четыре человека.

    В Париже автомобиль въехал в группу фанатов ПСЖ после победы над «Арсеналом», тогда были ранены не менее трех человек.


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    9 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    Гидрометцентр опроверг сообщения о смерче в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду, однако условия для формирования смерча отсутствуют из-за нехватки сильных осадков.

    Шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду ожидается в столице в пятницу, но угрозы разрушительных атмосферных вихрей нет, передает РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация о том, что на город обрушится смерч из-за сильного ветра и непогоды.

    Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев прокомментировал ситуацию. «Москва не ждет смерча. Да, возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, но для смерча в столице нет нужной для него среды, поэтому угрозы нет», – заявил синоптик.

    По словам специалиста, для образования смерча необходима сильная непогода, тогда как в пятницу существенных осадков не ожидается. Голубев также подчеркнул, что прогнозировать такие явления, как смерчи, град или туман, за сутки невозможно, поскольку неизвестно, где именно и с какой силой они в итоге пройдут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин летом 2024 года предупреждал москвичей о вероятности формирования смерчей.

    В июле прошлого года столичный Комплекс городского хозяйства ожидал усиление ветра до 20 метров в секунду.

    В июне текущего года смерч в Свердловской области повредил более 60 кровель зданий и семь автомобилей.

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    10 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Три человека пострадали при падении деревьев под Рязанью

    Три человека пострадали из-за падения деревьев в Рязанской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Рязанской области прохождение грозового фронта привело к падению деревьев, в результате чего травмы получили три человека.

    В районе населенного пункта Дубровичи Рязанской области из-за непогоды упали деревья, травмировав троих местных жителей, передает ТАСС.

    «Пострадали три человека, среди пострадавших детей нет. <...> Производилась распиловка завалов с целью освобождения проезда для транспортных средств», – сообщили в пресс-службе МЧС.

    Инцидент произошел вечером 9 июля. Для ликвидации последствий на месте происшествия развернули оперативный штаб, задействовав 15 человек и четыре единицы спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мощный циклон повалил более двух тысяч деревьев в столичном регионе и Самарской области.

    Ранее в Подмосковье из-за аномальной непогоды травмы получили семь местных жителей. В августе прошлого года сильный ветер в Тольятти травмировал пятерых человек.

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    10 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до оранжевого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, количество осадков может достичь почти месячной нормы, уровень погодной опасности в связи с этти вырос на одну степень, уточнили в Гидрометцентре РФ,

    Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен с желтого до оранжевого из-за надвигающейся непогоды, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    «До конца текущих суток и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем, очень сильным дождем и градом, при грозе шквал до 25 м/с», – рассказал собеседник агентства. Оранжевый уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Синоптики прогнозируют, что до 12 июля в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами – до 80 мм, что составляет до 90% от месячной нормы. В пятницу ожидается 10-20 мм, в субботу – до 35 мм. Самые сильные дожди пройдут в воскресенье: в Москве выпадет до 30 мм, в отдельных районах Подмосковья – до 50 мм осадков. Месячная норма для ВДНХ составляет 84 мм.

    Ухудшение погоды в Центральной России связано с влиянием активных фронтальных разделов высотного циклона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

    В середине прошлого месяца столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков. После этого Гидрометцентр сохранил потенциально опасные метеоусловия на территории Москвы и Подмосковья.

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    11 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Единственный авианосец Франции завершил долгую миссию на Ближнем Востоке

    Авианосец «Шарль де Голль» вернулся в Тулон после ближневосточной миссии

    Tекст: Мария Иванова

    Флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил миссию длиной в пять с половиной месяцев, вернув домой около 2 тыс. моряков.

    Французский военный корабль прибыл в базу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    «В субботу утром «Шарль де Голль» пришвартовался в своем порту приписки в Тулоне после миссии, продлившейся пять с половиной месяцев», – отмечается в опубликованном материале.

    О возвращении судна 3 июля объявлял президент Эммануэль Макрон. На берег сошли около 2 тыс. членов экипажа. Ранее канал BFMTV сообщал, что флагману предстоит пройти плановый ремонт.

    Поход начался в конце января с учений в Северной Атлантике и Балтийском море. Из-за обострения конфликта вокруг Ирана корабль перебросили на Ближний Восток. Эта миссия стала второй по длительности за 25 лет службы авианосца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Франции Эммануэль Макрон перебросил корабль в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    В мае авианосная ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал.

    Месяцем позже местные СМИ анонсировали возвращение флагмана ВМС в Тулон для планового ремонта.

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