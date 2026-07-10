Эксперты объяснили, что объединяет предателя Мазепу и Зеленского

«Киевский режим разрушает Украину глумлением над собственными историей и верой. Установка бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре – это оскорбление миллионов православных христиан. Подобные действия Зеленского и украинских чиновников, забывших уроки истории, – это циничное надругательство. Напомню, что более 300 лет назад именно в этой обители Мазепа был предан анафеме за измену присяге», – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Он напомнил, что недавно Верховной радой был принят закон о создании «украинского национального пантеона», куда предполагается включать нацистов и участников запрещенной в России УПА. «Мазепа, чье имя в российской истории стало синонимом предательства, пополнил этот сомнительный список «героев», – добавил депутат.

По его словам, это не первый памятник Мазепе на Украине, но именно данный шаг перешел все границы. «Режим, цепляющийся за предателей и нацистов, обречен на неминуемый крах. А история уже вынесла свой приговор и Мазепе, и его нынешним почитателям», – подчеркнул Шолохов.



Кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов констатировал, что Зеленский целенаправленно подменяет истинных героев бандитами, неудачниками, предателями и равняется на них: «К сожалению, сегодня мы наблюдаем удивительный процесс, при котором настоящих героев режим Зеленского отвергает и вычеркивает из своей истории. Украинские власти сносят им памятники и возвеличивают исключительно антигероев».

«Мазепа предавал всех – и Россию, и Польшу, и Османскую империю, и Швецию. Это символ предательства, – пояснил Шаповалов. – Кроме того, Мазепа был предан анафеме церковью. И то, что украинские власти недавно открыли в Киево-Печерской лавре его бюст, – это абсолютное антирелигиозное деяние. Оно свидетельствует о том, что религия, которую разделяет подавляющее большинство украинцев, чужда нынешнему режиму».



10 июля в России отмечается День воинской славы – годовщина победы русской армии под командованием Петра I над шведскими полками Карла XII и отрядами гетмана Ивана Мазепы в Полтавском сражении в 1709 году. За год до этого Мазепа предал Петра I и перешел со своим отрядом на сторону шведского короля. После разгрома под Полтавой Мазепа бежал. Победа русского войска привела к коренному перелому в Северной войне. Стратегическая инициатива перешла на сторону России, которая в итоге к 1721 году одержала убедительную победу в 21-летней войне.

Напомним, в конце июня Владимир Зеленский открыл бюст гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре и заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину. Также Верховная рада Украины приняла закон о создании «украинского национального пантеона», где будут представлены нацисты. Киевский режим намерен сделать его «общенациональным местом памяти для чествования самых выдающихся представителей украинской нации».