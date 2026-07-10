Трамп заявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Он отметил, что при этом, Соединенные Штаты согласились продолжить диалог об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен», – написал политик в соцсетях.

Напомним, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате воздушных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах.

Позже в Швейцарии прошли консультации при посредничестве Дохи и Исламабада. Однако, в ночь на 8 июля американские военные возобновили масштабные удары. Причиной атаки стали обвинения в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В ответ иранские силы нанесли встречные удары по американским военным объектам в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

А в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. После этого президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Исламской Республикой.