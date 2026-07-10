Вучич: Антироссийские санкции не ускорят евроинтеграцию Сербии

Reuters узнало, в какой стране могут производить ракеты Patriot для Украины

Reuters: Германия может производить ракеты Patriot для Украины

Tекст: Катерина Туманова

Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, заявил в Telegram, что существует неопределенность относительно того, сколько времени потребуется субподрядчикам для наращивания производства дефицитных компонентов.

Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, разработавшая собственную производственную цепочку для истребителей-перехватчиков PAC-2, передает Reuters.

«Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», – говорится в материале.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что технические группы прорабатывают детали, но он рассчитывает на скорейшее начало выпуска ракет. По его словам, поставка перехватчиков PAC-3 из США ожидается в ближайшие дни.

Эксперты отмечают нехватку ракет Patriot для противостояния российским баллистическим угрозам, поскольку Россия ежегодно выпускает не менее 700-800 ракет «Искандер» и «Кинжал».

Для перехвата одной баллистической ракеты требуется три перехватчика Patriot, что при стабильном производстве в России означает потребность в 2400 ракетах в год.

«Даже при наличии лицензированного производственного предприятия на Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно», – заявил Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Зеленский обсудил с Белым домом организацию выпуска этих систем противовоздушной обороны. ЕК сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет Patriot.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какие четыре проблемы уткнется производство ракет Patriot на Украине.