Власти пострадавшего от землетрясения штата Венесуэлы поблагодарили Россию

Губернатор наиболее пострадавшего от землетрясения венесуэльского штата Ла-Гуайра Хосе Алехандро Теран высоко оценил действия России после разрушительного стихийного бедствия, сообщает ТАСС.
«Жители штата Ла-Гуайра находятся в глубоком потрясении и скорби после двух землетрясений 24 июня, но среди боли пробивается надежда, которая укрепляется благодаря солидарности и международной гуманитарной помощи от более чем 40 стран мира. Среди них, конечно же, следует особо отметить поддержку наших братьев из России, которым мы благодарны за глубокую и безграничную солидарность и поддержку», - заявил он.
Чиновник подчеркнул, что Россия стала одним из первых государств, предпринявших конкретные шаги для помощи. Он также напомнил, что во время пандемии Москва оперативно доставила вакцины для венесуэльского народа. Теран выразил уверенность, что стойкий народ Венесуэлы найдет силы преодолеть последствия стихии.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло 24 июня. С разницей в 40 секунд зафиксировали две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 10 июля, жертвами стихии стали 3 889 человек, более 16 тыс. получили ранения. Полностью разрушены 190 зданий, без крова остались почти 18 тыс. жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число жертв июньских землетрясений в Венесуэле достигло 3811 человек. В ликвидации последствий масштабной катастрофы участвовали более четырех тысяч иностранных спасателей. При подземных толчках в штате Ла-Гуайра пострадали четверо граждан России.