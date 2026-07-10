В Дагестане почтили память Героя России Магомеда Нурбагандова в десятую годовщину подвига

Tекст: Валерия Городецкая

Участники митинга возложили цветы к памятнику и почтили память погибшего минутой молчания, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

10 июля 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов оказался перед лицом боевиков, которые требовали от него отказаться от своих убеждений и предать службу. Однако офицер сохранил верность долгу и товарищам. Его последние слова – «Работайте, братья!» – стали символом стойкости и мужества.

На памятном мероприятии отмечалось, что поступок Нурбагандова стал примером настоящей офицерской чести. «В тот день молодой офицер оказался перед страшным выбором. От него требовали предать. Он не предал. Он сохранил честь офицера, честь сына своего народа, честь гражданина России», – заявили участники церемонии.

Особое внимание на митинге уделили семье героя – его родителям Нурбаганду Магомедовичу и Кумсият Абдурагимовне. Участники выразили им благодарность за воспитание сына, который в критический момент проявил мужество и верность своим принципам.

«Для родителей нет испытания тяжелее, чем потерять сына. Но ваш сын стал гордостью Дагестана, частью истории страны, примером для миллионов. Низкий вам поклон», – прозвучало в адрес семьи Нурбагандовых.

Участники мероприятий подчеркнули, что подвиг Магомеда Нурбагандова остается нравственным ориентиром для молодежи и всех, кто исполняет свой долг перед страной.

«Сегодня тысячи наших земляков достойно исполняют свой воинский долг. Защищают страну. Проявляют мужество и самоотверженность. И для них пример Магомеда – нравственная опора», – отметили организаторы памятных мероприятий.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику Герою России и минутой молчания. Участники подчеркнули, что память о таких поступках сохраняет значение для будущих поколений. «Пока жива память о героях – жива наша совесть. Пока мы верны их заветам – сильны Дагестан и Россия», – заявили на митинге.

Магомед Нурбагандов был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. Его слова «Работайте, братья!» стали символом верности присяге, гражданской ответственности и мужества.



