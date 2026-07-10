Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор

Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины

Военный эксперт Дандыкин рассказал о разрушении южного логистического плеча ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

«Удар в том числе пришелся сразу по трем ключевым точкам – Измаил, Южный, и одесский узел, включая Черноморск. Это целенаправленное разрушение южного логистического плеча противника. Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами – это крайне болезненный момент. Не нужно верить в сказки, что это топливо только для катеров или портовых кранов. От этих терминалов запитан весь южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. По сути, это единый топливный хаб, и выбивание этих запасов напрямую сказывается на подвижности механизированных бригад ВСУ», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, противник сейчас и так скупо применяет тяжелую технику, танки практически не видно в значимых количествах, и одна из причин как раз в нарушенной логистике ГСМ.

«Если все эти емкости выгорают, если уничтожаются насосные станции и заправочная инфраструктура, это создает колоссальные проблемы на земле. С ведрами к танку не набегаешься. Много говорят о наших сложностях, но у врага проблемы, поверьте, не меньшие, особенно когда системно уничтожаются топливные емкости. Эффект от таких ударов накопительный: проведя ночную атаку, мы оставляем технику без горючего на дни и недели вперед», – пояснил собеседник.

Кроме того, южный фланг противника снабжается как раз через эти порты. «Пока мы не перережем логистику, идущую через Румынию и Одесскую область, угроза для Крыма и наших новых регионов будет сохраняться. Там готовят диверсантов, там обосновались иностранные специалисты, в том числе в Очакове», – отметил спикер.

Удары по портам разрушают логистические цепочки военного импорта. «То, что ВСУ используют зерновые коридоры как прикрытие, – это уже давно не секрет. Суда ходят туда-обратно в разном исполнении, и часто их используют как платформы для запуска беспилотников или как транспорт для военных грузов. Мы в свое время проявили добрую волю, обеспечивая «зерновую сделку», но ничего хорошего из этой благотворительности не вышло. Аграрный экспорт приносит Украине миллиарды долларов в бюджет, на которые, собственно, и финансируется война», – подчеркнул Дандыкин.

Поэтому наносить удары в моменты погрузки-разгрузки, нарушать логистические цепочки – это абсолютно правильное решение. «Раз уж пресс-секретарь президента прямо заявил, что конфликт перешел в стадию войны, то и действовать надо соответствующе. Церемониться с военной инфраструктурой в портах, замаскированной под гражданскую, больше не следует», – добавил спикер.

Эксперт выразил надежду на то, что эти удары России – не разовый акт возмездия или устрашения, а начало системной кампании по уничтожению распределенной военной промышленности Украины. «По-другому просто не получается. Мы не можем сидеть и ждать новых ударов по нашим городам вроде Таганрога, давая врагу повод и возможность. Нужно бить постоянно», – считает Дандыкин.

В перспективе, полагает эксперт, к работе должна подключаться авиация с корректируемыми бомбами крупного калибра. «Одна трехтонная бомба может сделать то, на что требуется потратить десяток ракет. Возможно, пока это далековато, но для создания реальной зоны безопасности, о которой говорил президент, на южном направлении придется действовать решительно, чтобы идти в Крым было просто некому и не на чем», – считает собеседник.

Что касается номенклатуры вооружений, которая применялась этой ночью в ходе удара, то «здесь четко прослеживается комбинированный, комплексный подход». «Судя по географии и специфике целей, работа шла эшелонировано. Основу удара, на мой взгляд, составили крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это надежные и точные изделия, способные преодолевать серьезные расстояния. Но гвоздем программы, безусловно, стала баллистика. Против современных баллистических ракет, которые мы сейчас применяем, ПВО врага, по сути, бессильна. Именно баллистика обеспечивает гарантированное поражение заглубленных или хорошо защищенных объектов – тех самых складов и цехов», – пояснил Дандыкин.

Плюс активно работали ударные беспилотники. «Сейчас уже сложно говорить просто о «Геранях» в базовом исполнении. С высокой вероятностью применялись модернизированные версии, возможно, даже реактивные, скоростные дроны, которые стали неприятным сюрпризом. То есть мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре. Работали всем спектром – и воздушного, и наземного базирования», – рассказал эксперт.

В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности на Украине. Как сообщили в Минобороны, ударам подверглась портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле.

В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

В результате ударов по целям в Киеве были поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. В частности, было поражено промышленное предприятие «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

Кроме того, удар пришелся по предприятию ЧАО «Фанплит», где осуществляются сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2». Предприятие было замаскировано под мебельную фабрику.