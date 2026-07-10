Tекст: Валерия Городецкая

За законопроект, подготовленный правящей коалицией ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, проголосовали 319 депутатов, 286 выступили против, еще четверо воздержались, передает РИА «Новости».

Документ предполагает снижение расходов на врачебные практики, больницы, аптеки и фармацевтический сектор, а также сокращение отдельных выплат для застрахованных граждан. Министр здравоохранения Германии Нина Варкен заявила, что ситуация с финансированием больничных касс стала критической и требует срочных действий. По ее словам, без реформы уже в 2027 году размер страховых взносов может вырасти примерно на один процентный пункт.

Оппозиция выступила с резкой критикой инициативы правительства. Лидер фракции «Зеленых» Бритта Хассельман назвала законопроект «состряпанный на скорую руку закон», который, по ее мнению, приведет не к стабилизации системы, а к проблемам для медицинских учреждений и пациентов.

Представительница партии «Левые» Хайди Райхиннек заявила, что закон «подвергает опасности человеческие жизни». Депутат от «Альтернативы для Германии» Николь Хесс также раскритиковала реформу, назвав ее «не реформой, а приглашением к сворачиванию медицинского обеспечения».

При этом обсуждение сокращения расходов на внутренние социальные сферы проходит на фоне значительных финансовых обязательств Берлина перед Киевом. По данным Кильского института мировой экономики, только в марте и апреле текущего года Германия направила Украине военную помощь на сумму около 4,2 миллиарда евро, включая средства на системы противовоздушной обороны и беспилотники. Общий объем поддержки Киева с февраля 2022 года оценивается в 94 миллиарда евро.

Ожидается, что в ближайшую пятницу законопроект будет передан на рассмотрение бундесрата, после чего станет возможным его дальнейшее продвижение.

В конце июня тысячи недовольных граждан вышли на улицы Берлина из-за планов властей по урезанию социальных расходов. В мае делегаты съезда немецких профсоюзов освистали главу правительства за призывы к экономии в сфере государственного медицинского страхования.