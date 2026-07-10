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    10 июля 2026, 17:02 • Новости дня

    Германия урезала для немцев расходы на здравоохранение

    Германия урезала для немцев расходы на здравоохранение
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий парламент поддержал пакет мер, предусматривающий масштабное сокращение расходов в сфере здравоохранения.

    За законопроект, подготовленный правящей коалицией ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, проголосовали 319 депутатов, 286 выступили против, еще четверо воздержались, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает снижение расходов на врачебные практики, больницы, аптеки и фармацевтический сектор, а также сокращение отдельных выплат для застрахованных граждан. Министр здравоохранения Германии Нина Варкен заявила, что ситуация с финансированием больничных касс стала критической и требует срочных действий. По ее словам, без реформы уже в 2027 году размер страховых взносов может вырасти примерно на один процентный пункт.

    Оппозиция выступила с резкой критикой инициативы правительства. Лидер фракции «Зеленых» Бритта Хассельман назвала законопроект «состряпанный на скорую руку закон», который, по ее мнению, приведет не к стабилизации системы, а к проблемам для медицинских учреждений и пациентов.

    Представительница партии «Левые» Хайди Райхиннек заявила, что закон «подвергает опасности человеческие жизни». Депутат от «Альтернативы для Германии» Николь Хесс также раскритиковала реформу, назвав ее «не реформой, а приглашением к сворачиванию медицинского обеспечения».

    При этом обсуждение сокращения расходов на внутренние социальные сферы проходит на фоне значительных финансовых обязательств Берлина перед Киевом. По данным Кильского института мировой экономики, только в марте и апреле текущего года Германия направила Украине военную помощь на сумму около 4,2 миллиарда евро, включая средства на системы противовоздушной обороны и беспилотники. Общий объем поддержки Киева с февраля 2022 года оценивается в 94 миллиарда евро.

    Ожидается, что в ближайшую пятницу законопроект будет передан на рассмотрение бундесрата, после чего станет возможным его дальнейшее продвижение.

    В конце июня тысячи недовольных граждан вышли на улицы Берлина из-за планов властей по урезанию социальных расходов. В мае делегаты съезда немецких профсоюзов освистали главу правительства за призывы к экономии в сфере государственного медицинского страхования.

    9 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения России планирует закрепить на официальном уровне требование применять анестезию во время болезненных процедур в стоматологических кабинетах.

    Минздрав планирует сделать обезболивание у стоматолога обязательным. Ведомство подготовило соответствующий документ, предусматривающий новые правила оказания медицинской помощи, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, любые манипуляции, способные вызвать у пациента дискомфорт, должны в обязательном порядке сопровождаться анестезией. Первичная помощь взрослым при заболеваниях полости рта будет оказываться амбулаторно.

    Кроме того, регламент обязывает врачей проявлять онкологическую настороженность. Если во время приема специалист обнаружит подозрительные симптомы, он направит больного на консультацию к профильному онкологу.

    Лечение сочетанных и комбинированных травм челюстно-лицевой области также претерпит изменения. В таких сложных случаях стоматологи станут работать совместно с врачами других специальностей для оказания комплексной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту комы ребенка после стоматологического наркоза.

    Ранее родственник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа скончался на приеме у дантиста в результате введения препарата. А до этого сотрудники прокуратуры обнаружили просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    Рейтинг Мерца стал худшим показателем доверия канцлеру ФРГ за 30 лет

    Рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до рекордно низких 13%

    Рейтинг Мерца стал худшим показателем доверия канцлеру ФРГ за 30 лет
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка Фридриха Мерца сдержать рост влияния ультраправых за счет непопулярных социальных реформ обрушила уровень одобрения канцлера Германии до исторических 13%.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц столкнулся с серьезными политическими проблемами, продвигая имидж «канцлера реформ», пишет Politico. Лишь 13% жителей страны довольны его работой, что является худшим показателем за почти 30 лет проведения опросов ARD-DeutschlandTrend.

    «Я снова и снова слышу обвинения в том, что политический центр не справляется, что он только мешает и блокирует собственный прогресс. Позвольте мне ответить недвусмысленно: центр справляется», – заявил Мерц в ходе выступления в Бундестаге.

    Коалиция Мерца согласовала изменения в пенсионной, налоговой и медицинской сферах, чтобы снизить расходы работников. В частности, планируется повысить пенсионный возраст и урезать часть медицинских льгот. Однако эти меры вызвали недовольство: почти две трети немцев выступают против привязки выхода на пенсию к продолжительности жизни.

    Особую критику вызвали планы усложнить получение больничных листов. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла обвинил канцлера в отсутствии эмпатии и некомпетентности. Представители бизнеса считают предложенные реформы недостаточными для экономического роста, а оппозиция назвала обещанные налоговые послабления «обманчивой упаковкой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отказался уходить в отставку на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

    Во время поездки по стране политик столкнулся с гневом недовольных ростом цен избирателей.

    В начале июля делегаты федерального съезда переизбрали Алис Вайдель на пост сопредседателя оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

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    9 июля 2026, 17:12 • Новости дня
    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест

    На Volkswagen решили сократить до 120 тыс. рабочих мест

    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест
    @ IMAGO/Darius Simka/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен масштабно оптимизировать штат, уволив десятки тысяч работников на фоне тяжелого кризиса в промышленности Германии, пишут местные СМИ.

    Внутренние документы автоконцерна Volkswagen указывают на подготовку к масштабным увольнениям, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. Новые меры экономии предполагают уменьшение численности персонала примерно на 55-70 тыс. человек. При этом ранее согласованный с производственным советом план уже включал ликвидацию 50 тыс. позиций.

    Журнал Der Spiegel ранее отмечал, что руководство обсуждает закрытие сразу четырех заводов на территории Германии. На этих предприятиях трудятся около 40 тыс. специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня немецкий журнал Manager Magazin сообщил о планах автогиганта уволить до 100 тыс. сотрудников по всему миру.

    Ранее генеральный директор концерна Оливер Блюме подтвердил намерение сократить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году. А глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.

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    11 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Онищенко спрогнозировал рост числа «болезней-всадников» у россиян

    Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости россиян из-за малоподвижности

    Онищенко спрогнозировал рост числа «болезней-всадников» у россиян
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В России ожидается увеличение числа пациентов с кардиологическими, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и постоянных стрессов, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Геннадий Онищенко предупредил о грядущем росте числа так называемых «болезней-всадников» среди населения страны, передает ТАСС. К этой категории относятся онкология, диабет второго типа, а также сердечно-сосудистые и нейродегенеративные недуги.

    «Будет расти число россиян с «болезнями-всадниками». Первая тройка – это кардиология, онкология, эндокринология. Это три мощные группы болезней, которые сегодня являются ведущими и определяют и популяционное здоровье, и индивидуальное здоровье», – заявил академик.

    По словам эксперта, главной причиной ухудшения здоровья выступает малоподвижный образ жизни в сочетании с постоянными умственными и эмоциональными перегрузками. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что от подобных недугов уже страдают около 37% взрослых граждан.

    Онищенко также сослался на данные ВОЗ, прогнозирующие увеличение новых случаев рака до пяти млн в год к 2050 году. Он подчеркнул, что хотя люди стали меньше пить и курить, эта позитивная динамика нивелируется массовым ожирением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова отнесла к числу «болезней-всадников» рак и диабет второго типа.

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко выделил кардиологические и онкологические заболевания в качестве лидеров по уровню смертности.

    Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева предупредила о наличии ожирения у каждого третьего жителя страны.

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    9 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину

    В немецкой Йене устранили граффити на мемориальной плите Пушкину

    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину
    @ Stadtverwaltung Jena/t.me/RusEmbDeu

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неизвестные вандалы в Германии нанесли надписи на памятный знак русскому поэту Александру Пушкину накануне празднования Дня русского языка, однако последствия инцидента удалось оперативно ликвидировать.

    «В преддверии Дня русского языка, который традиционно отмечается 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники посольства посетили город Йену… и возложили цветы к памятнику великому русскому поэту. К сожалению, на мемориальной плите дипломатами были обнаружены нанесенные неизвестными вандалами граффити и надписи», – сообщается в Telegram-канале дипмиссии

    Представители России обратили внимание местной администрации на факт осквернения мемориала. Городские власти быстро привели памятник в изначальный вид, за что получили благодарность от посольства. Дипломаты решительно осудили любые подобные проявления неуважения к объектам истории и культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля неизвестные злоумышленники похитили бронзовый монумент Пушкину в немецком городе Хемер.

    Полиция Германии исключила политические мотивы в действиях преступников. А официальный представитель МИД Мария Захарова назвала кражу памятника проявлением бескультурья.

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    9 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Reuters сообщило о гибели более пяти тысяч немцев из-за рекордной жары, в целом с начала года экстремальные температуры стали причиной гибели множества людей в Европе, при этом большинство жертв составили пожилые женщины.

    В Германии с начала года зафиксировано около 5,12 тыс. смертей, связанных с аномально высокой температурой воздуха, сообщает Reuters. Основная часть трагических случаев пришлась на конец июня, когда средненедельные показатели превышали плюс 20 градусов Цельсия.

    По данным управления по вопросам общественного здравоохранения, около 4,27 тыс. умерших – люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин среди жертв оказалось больше, чем мужчин, что объясняется их высокой долей среди очень пожилого населения.

    Программа Европейского союза для наблюдения за Землей Copernicus отметила, что в Западной Европе прошел самый жаркий июнь за всю историю наблюдений со средней температурой 20,74 градуса. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах с 20 по 28 июня скончались более 4,7 тыс. человек. Метеорологи связывают потепление с началом рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане, которое также привело к масштабным лесным пожарам в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Германии заявили об огромном экономическом ущербе из-за аномально высоких температур.

    До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о гибели более тысячи европейцев за одну неделю. Также сообщалось, что в июне из-за рекордного зноя в Испании скончались порядка 900 человек.

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    8 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    @ t.me/dzdmos

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентка столичного медицинского учреждения произвела на свет крупного мальчика, который стал уже девятым сыном в большой семье.

    Медицинские специалисты клинической больницы №29 имени Баумана помогли пациентке стать матерью в 16-й раз, передают РИА «Новости». В столичном департаменте здравоохранения отметили высокий профессионализм врачей, принимавших участие в этом событии.

    «Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ №29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Процесс появления малыша на свет прошел благополучно под строгим контролем экспертов. Новорожденный мальчик родился абсолютно здоровым: его вес составил 4,2 килограмма при росте 56 сантиметров. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя отлично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня шестидесятитрехлетняя жительница Баку родила первенца.

    Ранее сообщалось, что тридцатишестилетняя пациентка екатеринбургской больницы стала матерью в тринадцатый раз.

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    9 июля 2026, 01:34 • Новости дня
    Подросток с ножом и пистолетом ранил двух девочек в гимназии в Баварии

    Tекст: Антон Антонов

    В гимназии Welfen в баварском Шонгау 16-летний подросток напал на учащихся с ножом и пистолетом, ранив двух 13-летних девочек, сообщили немецкие СМИ и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    По данным управления полиции Верхней Баварии – Юг, в результате инцидента пострадали несколько человек. Правоохранители задержали подозреваемого, передает РИА «Новости».

    «Совершивший деяние произвел из огнестрельного оружия один выстрел, которым никого не ранил, после чего оружие дало сбой», – рассказал Добриндт.

    По словам министра, после осечки подросток достал нож и продолжил нападение.

    Газета Bild сообщила, что у нападавшего хорватское гражданство и что в последнее время он проживал у своих родителей. Агентство DPA передало со ссылкой на министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, что задержанный подросток ранее проходил лечение у психиатра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько человек пострадали в результате нападения в гимназии Welfen-Gymnasium в немецком Шонгау.

    В мае 2025 года конфликты между школьниками в Берлине и Ремшайде привели к двум поножовщинам за один день.

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    9 июля 2026, 13:49 • Новости дня
    Германия собралась ввести газовый сбор для потребителей

    Власти Германии собрались ввести газовый сбор для потребителей на случай кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии планируют ввести дополнительный сбор в счета за электроэнергию для финансирования стратегического запаса природного газа на случай кризиса.

    Правительство Германии предложило добавить наценку к счетам потребителей за электроэнергию, чтобы профинансировать создание стратегического резерва природного газа, передает Bloomberg.

    Дополнительная финансовая нагрузка составит от 0,29 до 0,36 евро за мегаватт-час. Для обычного частного дома это будет означать увеличение расходов на сумму от 3,77 до 7,20 евро в год. Крупные промышленные предприятия могут столкнуться с расходами в миллионы евро.

    Обсуждение создания экстренного газового запаса активизировалось на фоне войны в Иране, которая продемонстрировала уязвимость Европы к внезапным перебоям в поставках. План правительства предусматривает создание буфера объемом около 24 тераватт-часов, что составляет 10% от общей емкости хранилищ страны. Этого хватит для обеспечения домохозяйств и бизнеса на две недели обычной зимы в случае полного прекращения импорта.

    Затраты на создание резерва оцениваются в 1,5 млрд евро. Новый сбор может столкнуться с недовольством, так как в этом году Германия уже отменила аналогичную наценку, которая была в десять раз выше. Аукционы для экстренных площадок будут организованы компанией Trading Hub Europe. Проект закона планируется представить летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне закачка топлива в европейские подземные хранилища снизилась до минимальных за пять лет показателей.

    Из-за кризиса вокруг Ормузского пролива Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров до 80%.

    Еще весной швейцарские журналисты предупреждали о риске пустых газохранилищ в Германии к началу отопительного сезона.

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    9 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперты зафиксировали лишний вес у большинства жителей России

    ВЦИОМ: Более 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть из десяти жителей страны столкнулись с избыточной массой тела, при этом более половины опрошенных уже пытаются похудеть.

    Около 61% граждан имеют индекс массы тела выше нормы, передает РИА «Новости». У 34% из них зафиксировано предожирение, а 18% столкнулись с ожирением первой степени. При этом 35% респондентов измеряют вес не реже одного раза в неделю.

    Чаще всего люди встают на весы из любопытства, ради контроля здоровья или для похудения. В настоящее время 58% россиян активно снижают вес либо планируют начать этот процесс. Однако 72% опрошенных за последние три года не получали от врачей замечаний о влиянии полноты на самочувствие.

    Главной преградой на пути к стройности становится нежелание отказываться от любимых продуктов, об этом заявили 53% респондентов. Также многим мешают стресс и сложности с переходом на правильное питание. Самыми эффективными способами похудения 68% граждан назвали диету, а 60% выбрали спорт.

    Всероссийский опрос проводился в начале июля среди 2031 человека в возрасте старше 18 лет. Погрешность результатов не превышает 2,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минздраве сообщили о наличии ожирения у каждого третьего жителя России.

    Профессор Первого МГМУ имени Сеченова Валентин Фадеев спрогнозировал рост доли страдающих этим заболеванием граждан до трети населения к 2034 году.

    Представитель Минздрава Иван Деев оценил экономический ущерб от лишнего веса россиян в 4% от ВВП страны.

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    10 июля 2026, 12:23 • Новости дня
    Врачи спасли проткнутого ножкой стула россиянина

    В Красноярске спасли проткнутого ножкой стула мужчину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хирурги в Красноярске провели сложнейшую операцию мужчине, которому при падении сломанная ножка стула пробила живот и повредила позвоночник.

    Красноярские хирурги спасли жизнь пациенту, получившему тяжелую травму при падении со сломанного стула, сообщает пресс-служба местной больницы скорой медицинской помощи. Деревянная ножка пробила брюшную стенку и дошла до позвоночника. В районной больнице мужчине экстренно зашили кишечник и удалили обломок.

    Из-за сильных болей пострадавший обратился в больницу в Красноярске. Врачи провели обследование, обнаружили инородное тело и назначили новую операцию.

    «Поразительным оказалось то, что это был фрагмент деревянной ножки стула. Он прошел по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг, и находился от него критически близко – всего в полутора сантиметрах. Поврежденные позвонки, утратившие опорную функцию, нами были заменены на импланты», – рассказал оперировавший нейрохирург Дмитрий Хозеев.

    Пациент провел в стационаре две недели и сейчас проходит реабилитацию. По словам медиков, восстановление займет несколько месяцев, после чего мужчина сможет вернуться к обычной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее крымские врачи прооперировали строителя с гвоздем в голове.

    До этого волгоградские медики извлекли из желудка пациента более двухсот металлических предметов. А хирурги во Владивостоке спасли подростка с пулей от пневматической винтовки в щеке.

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    10 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Чехия получила последний из переданных Германией танков Leopard

    Чехия получила последний из 42 немецких танков Leopard 2A4

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Чехии пополнились последним из 42 немецких танков Leopard 2A4, переданных Берлином в рамках военной помощи и контрактов.

    Чехия завершила прием партии тяжелой бронетехники из Германии, передает РИА «Новости». В Оломоуцком крае на востоке страны состоялась церемония передачи последнего танка.

    «Передача последнего из поставленных Чехии немецких танков Leopard 2A4 прошла в Оломоуцком крае на востоке республики. Ранее чешская армия получила в качестве дара от Германии за активную помощь Украине 28 танков данного типа, а также две ремонтно-эвакуационные машины Buffel 3. Позднее Чехия заключила контракт на поставку еще 14 танков Leopard 2A4», – говорится в сообщении.

    В дальнейшем Прага планирует приобрести у ФРГ 44 боевые машины новейшей модификации Leopard 2A8. Стоимость будущей сделки оценивается в 34,2 млрд крон, что составляет около 1,6 млрд долларов. До этого основу танкового парка чешской армии на протяжении десятилетий составляли советские Т-72.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце шесть танков Leopard 2A4 проехали по автомагистрали на востоке Чехии для проверки безопасности движения.

    В конце прошлого года оборонный концерн KNDS получил заказы от пяти стран на новое поколение этих боевых машин.

    Недавние разногласия между властями Германии и руководством данного предприятия поставили под угрозу первичное размещение акций компании.

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    11 июля 2026, 15:38 • Новости дня
    Движение на железной дороге Германии нарушено после диверсии радикалов

    Железная дорога в Германии парализована после поджога радикалов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом остановилось из-за умышленного повреждения сигнальных кабелей членами леворадикальной организации Kommando Angry Birds.

    Транспортное сообщение на западе ФРГ парализовано после пожара на путях. Возгорание произошло в пятницу утром рядом с железнодорожной линией. Огонь повредил несколько сигнальных кабелей, полностью заблокировав проезд составов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Ожидается, что ремонтные работы продлятся как минимум до конца субботы. Управление по охране государственной безопасности полиции Кельна уже приступило к расследованию инцидента.

    «Причиной пожара между Дюссельдорфом и Кельном мог стать акт диверсии. Вероятность того, что возгорание на насыпи вдоль железнодорожной линии было вызвано технической неисправностью, считается небольшой», – пояснили в органах безопасности.

    Портал Tagesschau сообщает, что ответственность за инцидент взяла на себя леворадикальная группировка Kommando Angry Birds. Информацию об этом опубликовала одна из политических платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил леворадикальные группировки в организации масштабного блэкаута в Берлине.

    В августе прошлого года на угольной ветке в Саксонии-Анхальт произошло третье за двое суток возгорание железнодорожных кабелей. Ответственность за предыдущие поджоги путей в Дюссельдорфе взяла на себя анархическая группа Angry Birds Commando.

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    11 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    В Берлине мужчина с ножом захватил в заложники кассира магазина

    Спецназ освободил заложницу в супермаркете Берлина после 11 часов удержания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Германии успешно завершилась полицейская операция по спасению женщины, которую вооруженный ножом мужчина удерживал в магазине сети REWE.

    Правоохранительные органы Германии освободили заложницу в одном из супермаркетов Берлина, злоумышленник задержан, передает ТАСС. Инцидент произошел в районе Мариенфельде, где неизвестный с ножом захватил кассиршу. «Преступник обезврежен, заложница освобождена», – сообщил представитель полиции.

    Захват начался в пятницу вечером, около 22:00 по местному времени. Мужчина, оказавшийся последним покупателем перед закрытием магазина, отказался выкладывать товары на кассовую ленту, достал нож и взял сотрудницу в заложники.

    На место происшествия оперативно прибыли полицейские и бойцы спецназа SEK. Здание было оцеплено, на крышах соседних домов разместились снайперы. Переговоры со злоумышленником продолжались 11 часов. Мотивы нападавшего на данный момент остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вооруженные преступники захватили заложников в хранилище немецкого банка в Зинциге. В октябре прошлого года берлинские полицейские задержали угрожавшую ножом охране российского посольства женщину.

    Ранее вооруженный ножом сириец ранил двух мужчин в берлинском супермаркете.

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