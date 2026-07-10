Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до оранжевого

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен с желтого до оранжевого из-за надвигающейся непогоды, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«До конца текущих суток и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем, очень сильным дождем и градом, при грозе шквал до 25 м/с», – рассказал собеседник агентства. Оранжевый уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Синоптики прогнозируют, что до 12 июля в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами – до 80 мм, что составляет до 90% от месячной нормы. В пятницу ожидается 10-20 мм, в субботу – до 35 мм. Самые сильные дожди пройдут в воскресенье: в Москве выпадет до 30 мм, в отдельных районах Подмосковья – до 50 мм осадков. Месячная норма для ВДНХ составляет 84 мм.

Ухудшение погоды в Центральной России связано с влиянием активных фронтальных разделов высотного циклона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

В середине прошлого месяца столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков. После этого Гидрометцентр сохранил потенциально опасные метеоусловия на территории Москвы и Подмосковья.