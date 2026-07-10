Израиль ликвидировал в секторе Газа командира спецотряда ХАМАС

«Армия обороны Израиля нанесла удар по южной части сектора Газа и ликвидировала командира отряда «Нухба» военного крыла ХАМАС Яхъю Хамдана, атаковавшего военную базу Реим во время резни 7 октября 2023 года», – говорится в официальном заявлении, передает ТАСС.
По данным военных, в последние месяцы Хамдан «регулярно организовывал нападения на израильских солдат и восстанавливал боевой потенциал группировки». Поскольку «он представлял прямую угрозу», его уничтожили с помощью точечного удара с воздуха. В ведомстве подчеркнули, что перед атакой были предприняты все необходимые шаги для минимизации ущерба мирному населению анклава.
Ранее израильские военные уничтожили руководителя специального подразделения «Нухба» Мухаммеда Абу Таима.
В конце мая ЦАХАЛ ликвидировал нового главаря вооруженных формирований палестинского движения Мухаммеда Уде.
Весной в результате точечного удара в Хан-Юнисе погиб командир военной разведки ХАМАС Мухаммад Абу Шалех.