Биржевые цены на газ в Европе снизились

Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию со значения 580,2 доллара, потеряв 2% от расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости». К середине дня падение усилилось, и стоимость тысячи кубометров достигла 578,1 доллара.
Днем ранее президент США сообщил о контактах с иранскими представителями, желающими заключить соглашение. При этом еще в среду американский лидер отмечал, что «в переговорах с Ираном больше нет смысла», а режим прекращения огня утратил силу. На фоне этих заявлений нефть Brent подорожала на 6%, превысив 79 долларов за баррель, а газовые котировки в Европе достигали 584,6 доллара.
Резкий рост цен на энергоносители начался весной после ударов по Ирану и сокращения производства СПГ Катаром. Пик стоимости газа в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта. Исторический максимум котировок, не имеющий аналогов с 1996 года, был установлен в начале весны 2022 года на уровне 3892 долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась до 584 долларов за тысячу кубометров.
Днем ранее биржевые котировки на голубое топливо поднялись до 585,5 доллара.
В среду цены продемонстрировали резкий рост на фоне жестких высказываний американского лидера.