Песков заявил о скором разговоре Путина и Трампа

Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену

Tекст: Катерина Туманова

Российская сторона полностью выполнила свою часть секретных договоренностей между президентами двух стран, передают «Вести». Американские коллеги поступили иначе.

«Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен», – рассказал Патрушев.

Согласно плану, Вашингтон должен был нанести точечный удар по переданным координатам, однако операция сорвалась.

Впоследствии руководство американской разведки так и не смогло внятно объяснить причины своего бездействия. Патрушев добавил, что террорист долгое время являлся агентом западных спецслужб.

США приняли решение о ликвидации боевика лишь тогда, когда его фигура начала компрометировать их собственную деятельность. В итоге лидер запрещенной террористической организации «Аль-Каида» был уничтожен в мае 2011 года на территории Пакистана. Американскому спецназу потребовалось на это 38 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль в 2021 году подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске. Через год ФСБ опровергла получение информации от США о «терактах» в России. В 2024 году бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».



