Песков заявил о скором разговоре Путина и Трампа

Особой подготовки для организации новых переговоров глав государств не требуется, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что каналы связи между странами функционируют исправно.
«Телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают», – отметил представитель Кремля. Он добавил, что беседа будет проведена, как только в ней появится потребность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков опроверг факт телефонного разговора лидеров двух стран.
В апреле Владимир Путин заявил Дональду Трампу о предпочтительности переговорного пути решения конфликта.
Российский президент рассказал главе США о террористических атаках Киева на гражданские объекты.