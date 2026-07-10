Получивший 300 баллов за три предмета ростовчанин раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭ

Tекст: Татьяна Косолапова

«В школе у меня была пятидневная учебная неделя. Ходил я каждый день на все 7 уроков. Закончил учебное заведение с красным аттестатом и золотой медалью. По большей мере учеба давалась не сложно, но иногда приходилось прикладывать больше усилий», – отмечает Хузиев.



С одними предметами, делится он, было легко, а с другими посложнее. Где-то приходилось проявлять больше усердия, отводить на изучение свыше предполагаемого времени. Однако с профильными предметами было проще, потому что класс, в котором он учился, был юридическим и упор делался на такие предметы как история и обществознание. По ним Хузиев получил сотню баллов на ЕГЭ, а также максимальное количество баллов он заработал по русскому языку.

«Приходилось стараться, учить все, так как вопросы на ЕГЭ требуют больших знаний, чем обычная контрольная в школе. Но у меня получилось достичь хорошего результата, так как эти предметы мне нравились. Ко всем экзаменам нас готовили в школе. Мы решали задания в формате ЕГЭ, писали пробники, решали варианты прошлых лет. Хочется выразить за это большую благодарность нашим школьным учителям и директору Елене Васильевне Кругловой», – подчеркивает выпускник.

Кроме того, ученик посещал репетиторов и активно занимался самостоятельно. По его словам, такого высокого результата ему помогли добиться упорство, настойчивость и желание достичь своей цели. Он отмечает, что поскольку все предметы разные, для подготовки требуется применять разную методику. Для одних эффективнее как можно больше «нарешивать» варианты, для других не остается ничего, кроме как усердно учить.

«Я собираюсь поступать в МГЮА имени О.Е. Кутафина на юриспруденцию. С профессией пока не определился. Знаю только то, что хочу работать в сфере частного права. А дальше все будет видно по мере учебы», – заключил Хузиев.

Ранее выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга, стобалльник ЕГЭ сразу по трем предметам Александр Славик в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в подготовке к ЕГЭ ему помогла мощная школьная программа и усердие учителей, поэтому ему удалось обойтись без репетиторов. А выпускница школы-интерната № 1 им. К.К. Грота для слепых и слабовидящих детей, стобалльник ЕГЭ по русскому языку и литературе Дарья Василенко поделилась своим опытом подготовки к этим важным экзаменам по системе Брайля.

В 2026 году в России зафиксировали почти десять тысяч стобалльных результатов ЕГЭ, а московская школьница Екатерина Малкова впервые за 25 лет экзамена набрала максимальные 500 баллов сразу по пяти предметам. Еще восемь выпускников получили по 400 баллов за четыре предмета, а 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками.