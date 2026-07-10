  • Новость часаМинобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Российские войска поразили три украинских порта
    Зеленский заявил о провале украинской ПВО при отражении ракетного удара
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    10 июля 2026, 13:05 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом

    Песков анонсировал оперативное совещание президента Путина с членами Совбеза

    Tекст: Мария Иванова

    В середине дня Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, повестку которого российский лидер определит самостоятельно.

    Российский лидер Владимир Путин в пятницу проведет заседание с участием постоянных членов Совета безопасности страны, передает РИА «Новости».

    «В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля обратил внимание на то, что точную повестку дня предстоящего мероприятия самостоятельно определит президент.

    Глава государства регулярно проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    11 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Российские войска поразили три украинских порта

    ВС России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил

    Российские войска поразили три украинских порта
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу российская армия нанесла удары по портам Черноморск, Южный и Измаил, уничтожив резервуары с горючим и военную инфраструктуру ВСУ на ключевых логистических узлах.

    Вооруженные силы России в ночь на субботу поразили используемые украинскими военными объекты в портах Черноморск, Южный и Измаил, передает Минобороны. Эти порты играют роль важнейших логистических узлов для снабжения ВСУ.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали объекты военной промышленности в Киеве. В частности, было поражено предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по украинской портовой инфраструктуре.

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    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 22:13 • Новости дня
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы России и США готовили совместную ликвидацию террориста Усамы бен Ладена по договоренности президентов двух стран, рассказал помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Российская сторона полностью выполнила свою часть секретных договоренностей между президентами двух стран, передают «Вести». Американские коллеги поступили иначе.

    «Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен», – рассказал Патрушев.

    Согласно плану, Вашингтон должен был нанести точечный удар по переданным координатам, однако операция сорвалась.

    Впоследствии руководство американской разведки так и не смогло внятно объяснить причины своего бездействия. Патрушев добавил, что террорист долгое время являлся агентом западных спецслужб.

    США приняли решение о ликвидации боевика лишь тогда, когда его фигура начала компрометировать их собственную деятельность. В итоге лидер запрещенной террористической организации «Аль-Каида» был уничтожен в мае 2011 года на территории Пакистана. Американскому спецназу потребовалось на это 38 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль в 2021 году подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске. Через год ФСБ опровергла получение информации от США о «терактах» в России. В 2024 году бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».


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    11 июля 2026, 09:59 • Новости дня
    Иностранцы напали на женщину-контролера в московском автобусе
    Иностранцы напали на женщину-контролера в московском автобусе
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Проверка билетов в столичном автобусе обернулась избиением женщины-контролера и вступившегося за нее пассажира, после чего нападавшие попытались сбежать за границу.

    Инцидент произошел в общественном транспорте на Новослободской улице, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Мои коллеги из столичной полиции задержали двух иностранцев, подозреваемых в хулиганских действиях по отношению к женщине-контролеру и попытавшемуся ей помочь пассажиру», – заявила она.

    По данным следствия, 28-летняя сотрудница выявила безбилетника, который попытался покинуть салон. В этот момент с остановки забежал другой мужчина и ударил женщину по затылку. Затем злоумышленник избил пассажира, пришедшего на помощь контролеру, после чего оба нарушителя скрылись.

    В результате происшествия проверяющая получила телесные повреждения. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет.

    Молодых людей задержали в Оренбургской области при попытке покинуть территорию России. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние три года 15 безбилетников получили реальные сроки за нападения на контролеров в столичном транспорте.

    В феврале число подобных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд.

    В ноябре прошлого года суд назначил пассажиру автобуса два года условного лишения свободы за применение силы к инспекторам.

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    11 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    В США назвали причину украинского конфликта

    American Conservative назвала расширение НАТО причиной конфликта на Украине

    В США назвали причину украинского конфликта
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на восток, а Киев придерживался Минских договоренностей, пишет американская газета American Conservative.

    Украинского конфликта можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на восток, а Киев придерживался Минских договоренностей, передают «Вести» со ссылкой на американскую газету American Conservative.

    «НАТО могла бы согласиться сдержать свое обещание и не расширяться на Украину. Украина и ее западные партнеры могли бы использовать Минские соглашения как путь к миру и реализовать их вместо того, чтобы воспользоваться ими как возможностью для вооружения к войне», – говорится в статье.

    Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами. Однако, по его словам, Киев уже упустил шанс выйти из ситуации с минимальными потерями, который предоставлялся в апреле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин допустил возможность предотвращения украинского конфликта при отказе НАТО от расширения.

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    11 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за участия в украинском конфликте страны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, пишет Daily Telegraph.

    Масштабная помощь Киеву привела к истощению западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Telegraph. По мнению британских журналистов, планы по усилению блока пошли прахом. «НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы – финансовые и материальные – на Украину, которая превратилась в гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает, не продвигая при этом выгодную ситуацию по отношению к России», – отмечается в публикации.

    В результате внутри альянса, включая США, не осталось ни одной национальной армии, способной одержать победу над противником уровня России на современном поле боя. Авторы материала подчеркнули, что главная задача блока заключалась в создании передовых вооруженных сил, однако в этом вопросе организация потерпела полный крах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Североатлантического альянса запланировало задвинуть украинский вопрос на второй план в ходе саммита в Турции.

    Британский журнал Economist констатировал фактическую смерть амбиций Киева по вступлению в военный блок.

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    10 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена оставлять без внимания преступления неонацистов и акты вандализма на советских воинских захоронениях, в том числе недавний инцидент в Нидерландах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что подобные действия являются прямым следствием политики Запада, передает ТАСС.

    «Мы это очередное преступление не забудем и замолчать не позволим», – заявила дипломат. Она добавила, что посольство России в Нидерландах в ближайшее время даст официальный комментарий по поводу случившегося.

    По словам представителя ведомства, ответственность за такие преступления полностью лежит на западных государствах. Захарова отметила, что многолетнее поощрение неонацистских настроений, как на Украине, так и в самих странах Запада, приводит к подобным актам вандализма.

    Напомним, неизвестные вандалы испортили надгробия на советском военном кладбище Эревелд в Нидерландах. Ранее Захарова заявила об усилении кампании по уничтожению мемориального наследия в ряде европейских стран.

    В мае злоумышленники повредили захоронения красноармейцев на Центральном кладбище Вены.

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    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины

    Военный эксперт Дандыкин рассказал о разрушении южного логистического плеча ВСУ

    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами ослабляет южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. Российские удары приводят к уничтожению распределенной военной промышленности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по нескольким портам Украины и предприятиям ВПК в Киеве.

    «Удар в том числе пришелся сразу по трем ключевым точкам – Измаил, Южный, и одесский узел, включая Черноморск. Это целенаправленное разрушение южного логистического плеча противника. Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами – это крайне болезненный момент. Не нужно верить в сказки, что это топливо только для катеров или портовых кранов. От этих терминалов запитан весь южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. По сути, это единый топливный хаб, и выбивание этих запасов напрямую сказывается на подвижности механизированных бригад ВСУ», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его оценке, противник сейчас и так скупо применяет тяжелую технику, танки практически не видно в значимых количествах, и одна из причин как раз в нарушенной логистике ГСМ.

    «Если все эти емкости выгорают, если уничтожаются насосные станции и заправочная инфраструктура, это создает колоссальные проблемы на земле. С ведрами к танку не набегаешься. Много говорят о наших сложностях, но у врага проблемы, поверьте, не меньшие, особенно когда системно уничтожаются топливные емкости. Эффект от таких ударов накопительный: проведя ночную атаку, мы оставляем технику без горючего на дни и недели вперед», – пояснил собеседник.

    Кроме того, южный фланг противника снабжается как раз через эти порты. «Пока мы не перережем логистику, идущую через Румынию и Одесскую область, угроза для Крыма и наших новых регионов будет сохраняться. Там готовят диверсантов, там обосновались иностранные специалисты, в том числе в Очакове», – отметил спикер.

    Удары по портам разрушают логистические цепочки военного импорта. «То, что ВСУ используют зерновые коридоры как прикрытие, – это уже давно не секрет. Суда ходят туда-обратно в разном исполнении, и часто их используют как платформы для запуска беспилотников или как транспорт для военных грузов. Мы в свое время проявили добрую волю, обеспечивая «зерновую сделку», но ничего хорошего из этой благотворительности не вышло. Аграрный экспорт приносит Украине миллиарды долларов в бюджет, на которые, собственно, и финансируется война», – подчеркнул Дандыкин.

    Поэтому наносить удары в моменты погрузки-разгрузки, нарушать логистические цепочки – это абсолютно правильное решение. «Раз уж пресс-секретарь президента прямо заявил, что конфликт перешел в стадию войны, то и действовать надо соответствующе. Церемониться с военной инфраструктурой в портах, замаскированной под гражданскую, больше не следует», – добавил спикер.

    Эксперт выразил надежду на то, что эти удары России – не разовый акт возмездия или устрашения, а начало системной кампании по уничтожению распределенной военной промышленности Украины. «По-другому просто не получается. Мы не можем сидеть и ждать новых ударов по нашим городам вроде Таганрога, давая врагу повод и возможность. Нужно бить постоянно», – считает Дандыкин.

    В перспективе, полагает эксперт, к работе должна подключаться авиация с корректируемыми бомбами крупного калибра. «Одна трехтонная бомба может сделать то, на что требуется потратить десяток ракет. Возможно, пока это далековато, но для создания реальной зоны безопасности, о которой говорил президент, на южном направлении придется действовать решительно, чтобы идти в Крым было просто некому и не на чем», – считает собеседник.

    Что касается номенклатуры вооружений, которая применялась этой ночью в ходе удара, то «здесь четко прослеживается комбинированный, комплексный подход». «Судя по географии и специфике целей, работа шла эшелонировано. Основу удара, на мой взгляд, составили крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это надежные и точные изделия, способные преодолевать серьезные расстояния. Но гвоздем программы, безусловно, стала баллистика. Против современных баллистических ракет, которые мы сейчас применяем, ПВО врага, по сути, бессильна. Именно баллистика обеспечивает гарантированное поражение заглубленных или хорошо защищенных объектов – тех самых складов и цехов», – пояснил Дандыкин.

    Плюс активно работали ударные беспилотники. «Сейчас уже сложно говорить просто о «Геранях» в базовом исполнении. С высокой вероятностью применялись модернизированные версии, возможно, даже реактивные, скоростные дроны, которые стали неприятным сюрпризом. То есть мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре. Работали всем спектром – и воздушного, и наземного базирования», – рассказал эксперт.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности на Украине. Как сообщили в Минобороны, ударам подверглась портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    В результате ударов по целям в Киеве были поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. В частности, было поражено промышленное предприятие «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

    Кроме того, удар пришелся по предприятию ЧАО «Фанплит», где осуществляются сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2». Предприятие было замаскировано под мебельную фабрику.

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    10 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов именем политика Бориса Надеждина.

    В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

    «Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

    Кроме того, политик распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, политике государства и избирательной системе. Также он призывал граждан к участию в несогласованных акциях протеста и пикетах.

    В июле прошлого года суд отказал признанному банкротом политику в сохранении личного автомобиля. В 2024 году Верховный суд России отклонил иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии.

    В феврале текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов еще трех российских политических деятелей.

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    10 июля 2026, 18:05 • Новости дня
    Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей
    Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей
    @ Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заводить ребенка как можно раньше – чтобы минимизировать возрастной разрыв? Или повременить, пожить для себя и обрести финансовую стабильность? Москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какой возраст считают оптимальным для рождения детей и какие материальные условия для этого необходимы.

    Бесспорным фаворитом в опросе стал возраст – 30 лет. Одна из горожанок поделилась, что родила именно в 30 и считает этот возраст оптимальным. Ее поддержал мужчина, добавив, что отцу также должно быть не менее 30 лет: «К этому времени мужчины приобретают жизненный опыт, которым уже могут поделиться с ребенком».

    Молодежь вторит: «В 20 лет детей не хочется, а в 30 – думаешь, что уже можно». Однако небольшой разброс во мнениях все же есть. Некоторые называют более поздний возраст: «Детей надо заводить в 30 или даже в 35 лет. В это время у женщины появляется больше осознанности», – детализирует москвичка. Другая респондентка видит временной люфт шире: «У потенциальных родителей есть время пожить для себя до 25 лет и после 40 лет».

    Впрочем, находятся и те, кто считает цифры в паспорте лишь условностью. «Для рождения детей пригоден любой возраст, главное – желание», – уверен один из опрошенных. Другой респондент подчеркивает: «Чем меньше возрастной разрыв между родителями и детьми, тем лучше».

    Что касается необходимых благ, то здесь мнения разделились. Одни называют конкретные условия: «Должна быть квартира и в целом определенный уровень достатка. Значение зависит от города проживания», – поясняет респондент. Также среди необходимого называли образование, здоровье, положение в обществе и поддержку близких.

    Другие же придерживаются противоположной точки зрения. «Если думать о благах, то детей можно так и не завести», – возражает мужчина. Молодой человек соглашается: «Наши родители, по сути, ничего не имели и заводили детей. Растить детей можно в любом возрасте и при любых доходах. Все остальное – просто отговорки».

    Ранее москвичи в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвали главные темы для обсуждения с партнером до брака.

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    10 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет России на экспорт дизельного топлива может оказать заметное влияние на мировой рынок нефтепродуктов. По оценкам аналитиков, ограничения способны усилить дефицит предложения и поддержать рост цен на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

    Решение Москвы пришлось на непростой период для мирового энергетического рынка, пишет FT. Опасения вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива, а также ограничения на экспорт иранской нефти. В связи с тем, что геополитический кризис на Ближнем Востоке остается неурегулированным, российский запрет может иметь серьезные последствия для международного рынка.

    Россия является вторым крупнейшим мировым экспортером дизельного топлива после США. Основными покупателями российского дизеля остаются Турция и Бразилия. Аналитики считают, что сокращение российских поставок вынудит импортеров активнее конкурировать за поставки топлива из США, стран Ближнего Востока и Индии.

    Введенный запрет также способен придать дополнительный импульс росту мировых цен на дизельное топливо, отмечает издание. Согласно последним данным торгов, стоимость топлива в Европе вплотную приблизилась к отметке 135 долларов за баррель.

    Напомним, правительство России запретило производителям экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак объяснил эту меру необходимостью стабилизации внутреннего рынка.

    До введения ограничений на долю страны приходилось около 11% мировых поставок этого горючего.

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    10 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор
    Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время полета самолета авиакомпании Ryanair в результате повреждения иллюминатора оторвавшимся куском двигателя непристегнутого пассажира почти полностью вытянуло наружу.

    «Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали», – рассказала одна из очевидиц, передает РИА «Новости».

    По ее словам, после разгерметизации борт начал стремительно терять высоту, среди пассажиров началась паника. Бортпроводники пребывали в состоянии шока и не могли успокоить людей ни на одном из языков. Пилоты, вероятно, пытались связаться с диспетчерами, однако пассажиры не получали никакой информации о происходящем.

    Пострадавшему мужчине оказали первую помощь летевшие этим же рейсом врачи. Впоследствии лайнер экстренно вернулся в греческие Салоники, а один из пассажиров был госпитализирован.

    Напомним, самолет авиакомпании Ryanair экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поврежденного куском двигателя иллюминатора.

    Несколькими днями ранее в Бишкеке пассажирский борт завалился на бок при взлете из-за поломки заднего шасси.

    В начале 2024 года лайнер Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в американском Портленде по причине вылетевшего в полете окна.

    Видео инцидента смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    11 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию

    Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    @ imago sportfotodienst/Imago/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская биатлонистка Юлия Журавок вернулась на историческую родину, устроившись работать наставником в российскую спортивную школу ради спокойного будущего своего ребенка.

    31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.

    «Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.

    Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.

    За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.

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