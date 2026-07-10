NYP: Новые удары США по Ирану неофициально назвали «Пощечиной»

Возобновление американских ударов по Ирану получило кодовое название «Пощечина»

Tекст: Мария Иванова

Некоторые представители американских властей в неформальной переписке и беседах используют кодовое обозначение «Пощечина» для обозначения новых атак, передает ТАСС. Такое название указывает на желание провести стремительные и жесткие боевые действия. Официально же военная кампания именуется «Эпическая ярость».

«Он хочет, чтобы все уже закончилось. Но он не будет сидеть сложа руки, если Иран бьет по кораблям», – заявил источник в Белом доме, комментируя позицию президента Дональда Трампа.

Масштабные удары возобновились в ночь на 8 июля. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении условий перемирия в районе Ормузского пролива.

Вооруженный конфликт между странами начался 28 февраля, в ходе которого погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, после чего провели конструктивные переговоры в Швейцарии при посредничестве Дохи и Исламабада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные провели новую серию ударов по военным объектам на иранской территории.

Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к атакам Вашингтона.

Ранее Пентагон официально присвоил военной кампании против Исламской Республики наименование «Эпическая ярость».