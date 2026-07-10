Аэропорт во Флориде официально назвали в честь Дональда Трампа

Аэропорт Палм-Бич официально переименовали в честь президента США Трампа

Tекст: Мария Иванова

Международный аэропорт Палм-Бич в Южной Флориде официально получил имя действующего президента США, передает Sky News.

Процесс ребрендинга, включающий установку новых вывесок, займет несколько недель, а трехбуквенный код аэропорта изменится с PBI на DJT 18 августа.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал это событие огромной честью. «Это очень большой день в Палм-Бич, штат Флорида, где для меня было огромной честью, что Международный аэропорт Палм-Бич был переименован путем впечатляющего голосования в Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа», – написал американский лидер.

Первым самолетом, прибывшим в переименованную воздушную гавань, стал Boeing 757 компании The Trump Organization. На борту находился сын президента Эрик Трамп, который отметил, что его отец заслуживает этой чести больше, чем кто-либо другой.

Закон о переименовании, подписанный губернатором Флориды Роном Десантисом ранее в этом году, обойдется примерно в 5,5 млн долларов. Семья Трампа регулярно пользуется этим аэропортом при посещении резиденции Мар-а-Лаго. В январе участок дороги от аэропорта до поместья также был назван в честь президента.

Кроме того, в Теннесси мост на трассе I-40 был переименован в мост Дональда Дж. Трампа. Министр финансов Скотт Бессент заявил на церемонии, что президент, набравший 82% голосов в округе Джефферсон на выборах 2024 года, полностью заслуживает этого. В апреле Госдепартамент США анонсировал выпуск памятных паспортов с портретом и подписью Трампа к 250-летию Декларации независимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Дональда Трампа.

Ранее связанные с семьей президента структуры подали документы на регистрацию соответствующих брендов и аббревиатуры DJT.

К 250-летию американской независимости власти США выпустят новые паспорта с портретом главы государства.